NOVOGODIŠNjE ČAROLIJE ZA SVE VOŽDOVČANE

Dragi naši Voždovčani, Opština Voždovac će za predstojeće praznike pokloniti svojim sugrađanima petodnevnu manifestaciju „Novogodišnje čarolije“ u periodu od 01. do 05. januara 2022. godine. Koncerti, plesne grupe, predstave i radionice za decu, mađioničari, hor, balerine, žongleri, plesni kostimirani animatori, klovnovi i Deda Mraz čekaju vas na sledećim lokacijama:

– Ustanička ulica (ispred zgrade Opštine Voždovac) – 01. januar od 10:00 do 13:00 časova. – Jajinci (plato IDEA ) – 02. januar od 11:00 do 13:00 časova. – Kumodraž selo, plato kod Stare mehane (preko puta Spomenika) – 03. januar od 11:00 do 13:00 časova. – Ripanj (porta crkve)- 04. januar od 10:00 do 12:00 časova. – Zuce (školsko dvorište)- 04. januar od 13:30 do 15:30 časova. – Pinosava (plato kod škole ) – 05. janaur od 10:00 do 12:00 časova. – Beli Potok (školsko dvorište) – 05.januar od 13:30 do 15:30 časova.

foto: GO Voždovac

Čekamo vas da uživamo zajedno u novogodišnjim čarolijama!