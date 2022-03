REKONSTRUKCIJA MESNE ZAJEDNICE NA PETLOVOM BRDU: Goran Vesić posetio radove

Danas je zamenik gradonacelnika, Goran Vesić, posetio radove na rekonstrukciji Mesne zajednice na Petlovom brdu.

Naime, u okviru Mesne zajednice koja iznosi osam stotina kvadratnih metara, pored biblioteke, slikarskog ateljea, usluznog centra opstine, bice rekonstruisan i klub za penzionere.

“Nalazimo se u prostoru napustenog bioskopa na Petlovom brdu. Konacno smo krenuli sa rekonstrukcijom prostora u saradnji sa gradskom Opstinom Rakovica. Na osam stotina kvadratnih metara ovde cemo imati biblioteku, klub za seniore, umetnicku skolu i ono sto je najvaznije usluzni opstinski centar. U usluznom centru ce se nalaziti svi opstinski, gradski i republicki salteri. Stanovnici Petlovog brda kojih ima oko trideset i pet hiljada, moci ce sve svoje upravne poslove da rese na jednom mestu. To je prava resocijalizacija, to znaci porizanje kvaliteta zivota i da nam je Petlovo brdo jednako vazno kao i Terazije. To je Beograd koji zelimo, takav Beograd pobedjuje”’ izjavio je Vesic.

