OTKRIVAMO SVOJU ISTORIJU: Vesić obišao kompleks Beogradske tvrđave gde se gradi Linijski park

On je prilikom obilaska Vodene kapije na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave, na kojoj se sprovode zaštitna arheološka istraživanja u sklopu izgradnje prve faze Linijskog parka, rekao da su radovi u toku i da "polako otkrivamo različite delove naše istorije, to jest delove tvrđave koji su bili zatrpani i prema kojima smo se ponašali kao da nisu postojali".

foto: Foto: Grad Beograd

– Kada smo sklonili kolosek i kada gradimo Linijski park, polako otkrivamo različite delove naše istorije, to jest delove tvrđave koji su bili zatrpani i prema kojima smo se ponašali kao da nisu postojali. Šetnja Linijskim parkom biće zapravo šetnja kroz istoriju. Ova kapija je, inače, građena u 18. veku, delom je austrijska, delom turska, ali u okviru nje izgleda da su pronađeni i delovi srednjovekovnih utvrđenja Despota Stefana Lazarevića – rekao je Vesić u izjavi za Beoinfo.

Gradski urbanista Marko Stojčić je precizirao da su u toku radovi na prvoj celini Linijskog parka, od ukupno 10 i da je to najspecifičnija celina iz ugla arhitektonskog i građevinskog nasleđa Beograda.

– Ona je najspecifičnija iz ugla arhitektonskog i građevinskog nasleđa Beograda. Tu smo se nadali da ćemo naći dosta toga što je istorija Beogradske tvrđave i bili smo u pravu. Projekat smo prilagodili tako da Vodena kapija bude i prezentovana, a pešaci će moći da to iskoriste u funkcionalnom smislu i da siđu na dno, kako bi prošli ispod bedema. Čitav prostor prve celine mahom će se odlikovati brojnim prezentacijama tvrđave, tako da ćemo dobiti funkcionalnu biciklističko-pešačku stazu i ozelenjen prostor usred dugovekovne istorije Beograda – kazao je Stojčić. On je precizirao da se prva celina nastavlja ka „25. maju”, kod Kule Nebojša, gde takođe ima dosta elemenata koji su do sada bili sakriveni zbog pruge. Nakon toga, počinje i treća celina kojom se „ulazi” u savremeni Beograd. Na ovoj lokaciji Republički zavod za zaštitu spomenika kulture trenutno radi istraživanja.