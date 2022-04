ŠUTNUO PSA KAO LOPTU, RASKRVARIO MU VILICU! Maja iz Obrenovca iznela detalje UŽASNOG NASILJA nad nemoćnom životinjom

Maja Dobrašinović iz Obrenovca istakla je da je prijavila muškarca, koji je pre tri dana krvnički šutnuo lokalnog psa u prolazu.

- U ponedeljak oko pola četiri me je pozvala vidno uznemirena radnica iz lokala, koja mi je objasnila da je jedan čovek zverski udario Crnog, kako mi od milošte zovemo tog psa. Kao što se vidi na video snimku, pas nije davao nikakve znake agresije, mirno je leškario na suncu. Dotični je krenuo ka njemu, a pas je mahinalno uleteo u objekat, tražeći zaštitu, a ovaj ga je sačekao ispred lokala i šutnuo ga je bukvalno kao fudbalsku loptu. To je videla košimica koja radi u blizini lokala - priča Maja Dobrašinović.

Ona tvrdi da dotični, koji je naudio psu, ima debeli dosije, kao i da se nije libio da uputi pretnje radnici lokala.

- Nije ga na svu sreću šutnuo punom snagom, samo mu je malo okrznuo vilicu i raskrvario. Pas je udario o štok vrata. Komšinica koja radi u lokalu do nas je videla, vidi se i njena reakcija na snimku. Međutim, kada smo je pitali da li bi svedočila u policiji protiv dotičnog muškarca, rekla je da neće, jer ima troje dece i da se boji za njihovu bezbednost. Saznala je o kakvom se čoveku radi i zbog svoje bezbednost i bezbednosti svoje dece ne sme da svedoči protiv njega - kaže Maja Dobrašinović.

Prema njenim rečima, čovek je poznat po mizogenom narativnu na društvenim mrežama.

- Oglašava se kao jedan ženomrzac, koji podstiče i odobrava silovanja i maltretiranja nemoćnih, kao što je slučaj sa ovim psom - tvrdi Maja i dodaje:

- To je osoba koja ima dosije u policiji, a poduži dosije u lokalnoj zajednici. To je jedan nasilnik koji nosi hladno oružje sa sobom, noževe, grebe kola, lomi retrovizore, šeta se go po kolovozu leti. O takvoj osobi se radi - tvrdi Maja Dobrašinović, koja je dotičnog muškarca prijavila policiji.

