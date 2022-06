Mural patrijarhu Pavlu koji se nalazi u Skenderbegovoj ulici na Dorćolu, oštetili su huligani.

1 / 9 Foto: Dado Đilas

Naime, nepoznati počionioci su dodali skandaloznu poruku ispod postojeće "Budimo ljudi".

foto: Dado Đilas

- Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo - jedan je od njegovih citata kojeg se srpski narod često seti.

(Kurir.rs)