PAPA ME MOLIO DA DOĐE DA KLEKNE PRED SRBIMA! Drašković otkrio šok detalje pregovora sa patrijarhom Pavlom MOGLO JE DA NAM SVANE

Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković otkrio je da je sredinom devedesetih godina posredovao u pregovorima da tadašnji papa Jovan Pavle II poseti Beograd I Srbiju.

foto: Nemanja Nikolić

Poglavar Rimokatoličke crkve se prema Draškovićevim rečima sam ponudio da dođe u Beograd i pred svetskim medijima klekne i poljubi zemlju na mestu gde su spaljene mošti Svetog Save i da apeluje na ukidanje sankcija tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.

- Bio sam u Rimu 1994. godine kao lider anti-Miloševićeve opozicije. Tamo me je primio italijanski ministar spoljnih poslova. U hotel u kom sam odseo došao je monsinjor Palja ispred pape sa pismom. (Karel) Vojtila je bio papa. Vojtila je mene tada molio da pomognem i da utičem na patrijarha Pavla da prihvati posetu pape Beogradu. Papa je nudio da će zajednička liturgija biti po pravoslavnom obredu u crkvi koju naš patrijarh odabere. Uz malu sugestiju da to bude crkvica kod Hrama Svetog Save. Drugo je bilo da će doći u pratnji svetskih medija, elitnih i udarnih, da će na platou ispred Hrama Svetog Save kleknuti i poljubiti zemlju na mestu gde su spaljene mošti Svetog Save i zamoliti da se ukinu sankcije Srbiji i srpskom narodu. Mi smo tada bili pod totalnim sankcijama. Ja sam sav srećan pomislio da će da nam svane - ispričao je Drašković u emisiji "Crveni karton" voditelja Svetislava Basare.

foto: Nemanja Nikolić

Patrijarh Pavle, međutim, kako svedoči Drašković, odbio je papin predlog pozivajući se na sveto pravilo broj 10 koje je doneseno 325. godine na hrićanskom saboru u Nikeji, a glasi "Ko se udruži sa jeretikom - jeretik je sam".

- Otišao sam u Patrijaršiju i bio primljen od patrijarha i Sinoda. Kad sam došao patrijarh mi je rekao: "Dobro mi došao". To mi je rekao jer za druge nisam bio dobrodošao. Odmah sam video da su znali i što dolazim i da su bez mene znali šta papa hoće i šta nudi i da su već doneli odluku. Kad sam saopštio šta hoću, patrijarh je uzeo neku požutelu knjigu, otvorio, pogledao i rekao: "Ja to ne mogu, da dozvolim dolazak pape je protiv svetog pravila broj 10". Objasnio je da je to pravilo nedodirljivo i poturi knjigu. Ja uzimam knjigu, patrijarh se malo začudio mojoj drskosti, otvaram i imam šta da vidim. To je pravilnik donet 325. godine na prvom hrišćanskom saboru u Nikeji. Na tom saboru je predsedavao rimski car Konstantnin. Ja pročitam to pravilo glasno, a ono glasi: "Ko se udruži sa jeretikom, jeretik je sam" - priseća se lider SPO.

foto: Nemanja Nikolić

Drašković još pamti svaki detalj tog razgovora.

- Onda kažem, pa ljudi, to je 325. godina, nema pravoslavaca, nema katolika, hrišćanstvo je jedinstveno bilo tada. Krenula su onda dobacivanja, ne od patrijarha, već od drugih. Objasnio sam im da se to pravilo ne odnosi na naše vreme. Rekao sam da su u obavezi za srpski narod da prihvate tu ponudu kao i zbog Isusa Hrista. Na to patrijarh kaže da se vidi da sam teološki potkovan, ali da on ne može da krši pravila, odnosno sveto pravilo broj 10. Naravno, ja sam bio šokiran, ali sam posle shvatio da je patrijarh to izrekao da bi zadovoljio te ratne komadante koji su bili oko njega –rekao je Drašković.

foto: Nemanja Nikolić

Šok je usledio i 10 godina kasnije kad se ponovo sreo sa patrijarhom Pavlom.

- Deset godina kasnije, kao ministar spoljnih poslova sam opet došao kod njega u posetu, a taj isti patrijarh mi je rekao poručite njegovoj svetosti bratske pozdrave. Tad više Vojtila nije bio jeretik nego brat i njegova svetost - rekao je Drašković.

Kurir.rs/Marija Lekić

