OVI DELOVI BEOGRADA DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Spisak svih ulica i vremenski intervali privremenih isključenja

Korisnici na teritoriji Beograda će zbog radova na elektrodistributivnoj mreži na pojedinim mestima ostati bez električne energije, javlja EPS Distribucija.
Spisak ulica i vremenski intervali
Zvezdara
08:30 – 14:00
BEGEJSKA: 2A, DESET AVIJATIČARA: 2-4,17-19,23, KARLA LUKAČA: 5-13, KOZARČEVA: 68-80,99-99, PETRINJSKA: 6, ŠAMAČKA: 2,1-7, USTANIČKA: BB,BB,170E-170E,179-189,197A-197A, VOJISLAVA ILIĆA: BB,BB, ZIDARSKA: 2-10,
Palilula
07:00 – 15:00
PANČEVAČKI PUT: 77,
08:00 – 15:00
EDVARDA RAJANA: 3-9,13, Naselje BORČA: LOLE RIBARA: 1D, Naselje OVČA: ALEKSANDRA VITANOVIĆA: 24-26, ARDELJANOVA: 1, BEOGRADSKA: 2-4,1-17, BORE LJUBENOVIĆA: 10-12,1,7, BRAĐANOVA: 4-6, EŽENA JONESKA: 2-8,12-14, GORANSKA: 4-16,20, KRIŠANOVA: 2,6,10-14, LIČKA: 0BB,36,40-42,46-50, LOLE RIBARA: 2B-2G,39A-39B, MIHAJA EMINESKUA: 2-22,26-38,100-134,138-152,160,1-29,87-173B,177-187,191, NJEGOŠEVA: 48,52-68,1,35-63, NUŠIĆEVA: 2-4,14-16,32A,102-104,110,1-13,17-23A,27-31A,35-43C,47-115B,121-127,135-137,143B,153A,169, OVČANSKI PUT: 30Đ-30I,36U,48-50,3I-5,9-15, PRVOG MAJA: 2A-8,14-18,22-30,130-144,148-152,1-7,11,15-17,21-23,29-31,119-143, RATAČKA: 2-18G,30-30C,174,188A,298-300,1-17,21,27K,65B,81,91B-91C,125,157A,187,231,237, SIGETSKA: 4-8, STANKA PAUNOVIĆA: 2-18P,22-24,1-25B,29A-29B,35G,71A, VIŠNJINA: 2,6-10,1-5, ŽARKA ZRENJANINA: 2-4,8,32,1-7,71B,81A,85-85A, ŽIKE STAMENKOVIĆA: 20-22,26-34,35, ŽIVOJINA TRIČKOVIĆA: 7,
09:00 – 15:00
Naselje BORČA: PUT ZA OVČU: 16-16D,20,41-47,
Savski venac
08:30 – 14:30
RUSKA: 8-8,3, ŽANKE STOKIĆ: 2-8,1,5-5,
Čukarica
08:30 – 14:00
Naselje ŽARKOVO: JABLANIČKA: 3A-3Ž, KOPAONIČKA: 46-58,49-63, KOSMAJSKA: 46-58,62,35-45, LJUBINJSKA: 5-5A/1 , PARTIZANSKE VODE: 2-12B,27-39, PETEFIJEVA: 6A-6A,15-21,25-35, PRIMUĆURA ŽARKA: 8A-10, RADOVANA MILOŠEVIĆA: 20-24,21-29, STOJANA MATIĆA: 50-58,43-49, TRGOVAČKA: 74, ZDRAVKA JOVANOVIĆA: 22-32,29-39, ŽITOMISLIĆKA: 4-48,
Novi Beograd
08:00 – 10:00
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 62-76,
10:00 – 12:00
JURIJA GAGARINA: 197,205-205,211,
12:00 – 14:00
JURIJA GAGARINA: 241-241,247,
08:00 – 10:00
JURIJA GAGARINA: 164a-164v,
10:00 – 12:00
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 42-60,78,
12:00 – 14:00
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: 26-40,56,
10:00 – 16:00
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : BB,150A-150A,
Zemun
08:30 – 12:30
CARA DUŠANA: 34-74,19-65V/2,69-69, DOBANOVAČKA : 8-10,14-26,19-37, INŽENJERA ATANACKOVIĆA : 2,8-12,16-20,1-29, NADE DIMIĆ: 2, NOVOGRADSKA: 2-8,1-3, NUŠIĆEVA: 2A-16, RADOJA DOMANOVIĆA: 2-10,1, SIBINJANIN JANKA: 44-50,5-17A,
08:00 – 14:00
Naselje BATAJNICA: KRALJA MIHAILA ZETSKOG : 2,
Barajevo
09:00 – 14:00
Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 57,
Obrenovac
09:00 – 10:30
Naselje MALA MOŠTANICA: DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-2,6-6B,10A-30,34-36A,54,5A,9-11A,29, DURMITORSKA: 2-2A,30,1-3,31,37E, KRAJINSKA: 2,7, MOŠTANIČKA: 82,108,112-114,61,69-71,79-81,91,1111, NIKOLIĆA KRAJ: 81, PUT ZA RUCKU: 18-22,26,19,31-45C,49,79A, SAMARSKA: 14,18,28-28DJ,25, USTANIČKA: 2,10A,45-45,
11:00 – 12:30
Naselje BARIČ: OBRENOVAČKI PUT: 38,48, Naselje MISLOĐIN: BARIČKI PUT: 40B, OBRENOVAČKI PUT: 28E,32-62,66-72,
13:00 – 14:30
Naselje BARIČ: BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38A-54G,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje MISLOĐIN: BRĐANSKA: 19, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 27, KOD VOJSKE: 60, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,44,48E,74-84,7,11-15,19-21B,45A, PUT ZA VODOVOD: 8, ULICA 1: 24,28, VODOVODSKA: 11G,
Sopot
09:00 – 14:00
Naselje DUČINA: BUNARSKA: 2-4,8,12,1,9, DRAGIŠE SARIĆA: 1, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 14, LJUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 12,72A,76-78,84-98,102-114,118-120,124-160,164-180,19A,37B-41,45-55,59-73,77,87,91,95-97A,101-121A,125A,129,133-167,171,177C,273A, LJUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 2-4,10-16,1, MILIŠE MIŠIĆA: 2-10,16-18,1-3,7,11,15,19-23, MILORADA ŽIVANOVIĆA: 2-6,10,7-13, PROFESORA MILORADA MILINKOVIĆA: 4,1, SAVE ŽIVANOVIĆA: ,2,8-12,16-20,24-26,1A-15, Naselje MALA IVANČA: PUT ZA PLANDIŠTE: 2A,6-6B,31,35-37,41,45,49-71,77, Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 63-65, Naselje RIPANJ: PUT ZA PLANDIŠTE 3.DEO: 2,6A,3, Naselje ROGAČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 51, Naselje SIBNICA: BORE PAVLOVIĆA: 2-4,1, BORIVOJA KUJUNDŽIĆA: 2-18,1-9, BORIVOJA UROŠEVIĆA: 4-6, BOŠKA PAUNOVIĆA: 2,6-8,3, BOŽIDARA PETROVIĆA: 1-3, BRANKA MILIJANOVIĆA: 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41, ČEDE ILIĆA: ,2-2,6-10,18-22,28-28A,34,42A,46-50A,54,58,1-23,33-37, ČEDE PAVLOVIĆA: ,2,6-10,20-42,46-48,52-72,76,80-82,86,90-92,96,100,106-110,114,348,370-372,1,5,9,15-27,31-35,41-61,65,69-75B,79,83-101,109,115-119,129,133C-143B,149-153,363B,369, DRAGE POP-LAZIĆ: 2,6,10-12,1-3,7, DRAGOLJUBA PAVLOVIĆA: 6-10, DRAGOLJUBA STANISAVLJEVIĆA: 2-6, ĐURE MARINKOVIĆA: 2A,6-8,12-14,270,1-15, DUŠANA KUJUNDŽIĆA: 4-10, GENERALA MILANA PAVLOVIĆA: ,4,8,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A, IVANA MILOVANOVIĆA: 6,3, JELICE POP-LAZIĆ: 1-3, MILADINA LAZAREVIĆA: 2-4,8,12,9-9A, MILIVOJA PANTELIĆA: 4-8, MILOMIRA ADAMOVIĆA: 2-4, MILORADA RANKOVIĆA: 4A,10,3, MILOVANA IVANOVIĆA: 2,6,5, MIŠE PROTIĆA: 2-6,10-20,26-36,40-44,1,11-15,21,25-35,39-51A,55-63, MOMIRA STANKOVIĆA: 2,6-8,1-3,7-9,15, PUKOVNIKA ŽIKE RADOVANOVIĆA: 6-8,12-14,20-24,30-32,38,1-9,15-31,37-39,43, RADE JOKSIMOVIĆ: 2,1-5, RADIŠE DIMITRIJEVIĆA: 2-4,10-12,18,22-26,30-34,38,3-7,11,19-27, RADOJA ILIĆA: 372D,1,5-7,11-19,23-25,29-31, RADOMIRA VIĆENTIJEVIĆA: 3, RADOSAVA ŽIVOJINOVIĆA: 2,6,10,16,1,5,9,13,19, SLAVKA ILIĆA: 2-8,1-9,13, SLAVOLJUBA MILOŠEVIĆA: 1A-3,7, TIHOMIRA MARINKOVIĆA: 2-6, UČITELJA RADISAVA OBRADOVIĆA: 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21, VELIMIRA MITROVIĆA: 2-4,1,105, VELIMIRA NIKOLIĆA: 2, ŽIVKA PROTIĆA: 2,8-14,1, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,9-13,17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,10-14,18-30,36-36A,40B-52A,62A-62B,66-86,90-96,1-21,27-31,53-63A,67,73-87,91,95-97, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-6, KARAĐORĐEVA: ,2-18,22-26,30-52,1-1,5-25,29-35,39-43,47-53, KOSMAJSKA: 1-7,67, PROFESORA MILOŠA SAVKOVIĆA: 3-7, RADA JOVANOVIĆA: 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-5,9-17,23-41,71,519, RADNIČKA: 2,8-10,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-6,18-20,39B, ŠUMADIJSKA: 2,1, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4-8,3-9,15-17,21, Naselje STOJNIK: ZOROLJINSKI RAJ: 8-10B,18-24A,30,170-174B,9,13-17A,23-25,31-35,39,45,83-83A,171-175B,
Mladenovac
08:00 – 15:00
Naselje AMERIĆ: AMERIĆ: 2, VIŠLJANSKA: 34,15, Naselje MALA VRBICA: MALA VRBICA: ,6,24A,28,50,56A,60,66,70,82-82A,90B,96A,108A-108V,112A,120,136,370,1B,37,45,57B,69,99,107-109A,113-113V,117-121B,127A,359, SRETENA ŽUJOVIĆA: 40,31A, TRSTENSKA: 118A, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KARAĐORĐEVA: 239-241,
Surčin
09:00 – 14:00
Naselje SURČIN: BRAĆE NOVAKOVIĆ: 2-20,1-27, BRAĆE PUHALOVIĆ: 40,43-45, DUBROVAČKA: 2-16, OBILIĆEV VENAC: 42-76,3-31, ŽELEZNIČKA: 1-3,
09:00 – 12:00
Naselje SURČIN: RADIVOJA MARKOVIĆA: 2,6-10,14-16,20,3-5,17, RADOJA DOMANOVIĆA: 8-10, REMBRANTOVA: 2,10-12,18,22-24,5-9,15,19-19A, STERIJINA: 12,20-22,21, VOJVOĐANSKA: 419a,425r,443b-445v.
(Kurir.rs)