IZAĐI BRE NAPOLJE! POGLEDAJTE TUČU U PUNOM AUTOBUSU ZA MLADENOVAC Dvojica muškaraca u klinču naočigled šokiranih putnika (VIDEO)

Neprijatna scena zabeležena je danas u autobusu za Mladenovac kad su se dvojica muškarca sukobila nasred prolaza između sedišta naočigled brojnih putnika.

Na Instagram i Fejsbuk profilu "Serbia live Beograd" objavljen je snimak dela obračuna. Na snimku se vide dvojica muškaraca u klinču kako udaraju i cimaju jedan drugog. Putnici im sve vreme viči da izađu napolje.

- Upravo linija 493 Mladenovac-Beograd. I dalje viču i prete jedno drugom. Niko nije ni pokušao da ih razdvoji. Vozač je čuo buku, stao u jednom trenutku i otvorio vrata, ali ništa nije rekao i takođe nijedan od njih nije hteo da napusti vozilo. Vozač je samo zatvorio vrata i krenuo bez da pozove policiju i bez ičega. Krećemo se i dalje. Šta će biti do kraja puta ne znam - navodi se u opisu video snimka.

Snimak je izazvao veliki broj komentara na društvenim mrežama.

- Niko danas ne želi da se meša jer na kraju taj treći dobije iste te batine i ispadne kriv. Pritom, žensko sam, ako niko od muškaraca i starijih ljudi nije nista učinio, mislim da bi bilo suludo da ja uradim bilo šta -napisala je jedna korisnica.

- Šta se ovo dešava sa ljudima? Čime nas truju, šta nam je to u vazduhu, svakodnevno se ubijaju, kolju, bacaju sa mostova, tuku na putevima... Kakva je to agresija? Šta je to što izaziva toliki bes - pita se jedan korisnik.

Među komentarima se nalazi i jedan čiji autor tvrdi da je jedan od učesnika tuče.

- Bravo, svaka vam čast svima i ovom što je snimao i vama što sočno pišete, a ne piše da je taj "stvor" napao mene, udario dva puta i počeo da me davi i to su svi videli, naravno, niko ne zna o čemu se radi, ali znaju da napišu da smo "stoka" i "bolesnici" i tako dalje. Bravo ljudi! Svaka vam čast - napisao je mladoić.

(Kurir.rs)