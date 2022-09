DOBRODOŠLICA ĐACIMA PRVACIMA: Gradonačelnik Šapić: Bezbedne zone za sigurno odrastanje

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i zamenica gradonačelnika Vesna Vidović poželeli su danas dobrodošlicu đacima prvacima u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovacic" na Zvezdari.

Šapić je poželeo prvacima, kao i roditeljima uspešan početak novog životnog razdoblja. - Školski dani nose radost, ali i obavezu. Školski dani svakako predstavljaju najlepši period života i zato sam posle deset godina vođenja opštine Novi Beograd dodelio mnoge nagrade najboljim učenicima, a sad ta deca već postaju odrasli ljudi koji će preuzimati najvažnije funkcije u vođenju našeg grada i države. Zato je na nama da im obezbedimo najbolje uslove obrazovanja, ali i da omogućimo bezbednost tokom školovanja - ukazao je prvi čovek prestonice.

foto: Grad Beograd

On je istakao da će se tokom nastupajuće školske godine percipirati najbitniji problemi, a da se od naredne priprema set ozbiljnih ekonomskih mera koje će, pre svih roditeljima olakšati polazak u školu njihove dece. - Set mera biće pripremljen za sve učenike u narednih nekoliko meseci, ali sa njima ćemo izaći kada one budu sistemski pripremljene, da ne bi opet ostalo na praznoj priči - istakao je Šapić uz podsećanje da smo se prethodnih godina naslušali raznih obećanja.

Gradonačelnik je najavio formiranje Radne grupe koja će Vladi Srbije uputiti zahtev za formiranjem bezbednih zona oko škola i vrtića. - Ideja je da se u saradnji sa policijom i pravosudnim organima proglase bezbedne zone u školskim i dvorištima vrtića, kao i parkovima i igralištima oko samih škola, jer tu naša deca provode najviše vremena. U tim zonama bi kaznena politika bila drastično rigoroznija za počinioce krivičnih dela, tu pre svega mislim na one koji diluju narkotike ili vrše nasilje nad učenicima. Ako bismo uspeli zakonski da formiramo te bezbednose zone mislim da bi naša deca u školama i vrtićima bila neuporedivo bezbednija, a roditelji bezbrižniji. Naravno da se naša država bori protiv kriminala u svim segmentima društva, ali ova inicijativa samo znači da imamo i prioritete, te da želimo da na sve moguće načine zaštitimo one na kojima naša zemlja u budućnosti treba da počiva, a to su naša deca - zaključio je gradonačelnik Šapić.

foto: Grad Beograd

Zamenica gradonačelnika Vesna Vidović je istakla da je ove godine u beogradske škole krenulo 17.230 đaka pravaka. Istakla je da je to najveći broj prvaka u Beogradu u poslednjih 15 godina.

- S obzirom na to da će jedan od prioriteta ove gradske vlasti biti deca, ovaj podatak nas posebno raduje. Pored najave gradonačelnika da ćemo se pobrinuti za bezbednost dece, ulagaćemo u obrazovanje i rekonstrukciju škola. Gledaćemo da obezbedimo i dodatne kapacitete u vrtićima i školama u onim naseljima gde za tim postoji potreba - navela je Vidovićeva. Događaju je prisutvovao i gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Nenad Radić i predsednik Opštine Zvezdara Vladan Jeremić.