LJUDI ISTOVARALI, JEDNOM SMETALO KAKO JE PARKIRAO KOMBI PA IZVUKAO DEBLJI KRAJ: Tuča u Novom Beogradu, makljaža na ulici! (VIDEO)

Obračun u kom su učestvovala trojica muškaraca dogodio se danas u Novom Beogradu, a kako se navodi na mrežama do sukoba je došlo zbog parkiranja!

Pretpostavlja se da je nekome zasmetalo to što je kombi parkiran ispred zgrade. Po svemu sudeći reč je bila o istovaru, pa su ljudi prišli što su mogli bliže ulazu kako bi olakšali posao zbog teških stvari.

Ipak, po svemu sudeći to je nekome to zasmetalo, pa je došlo do tuče.

"Vozač kombija preprečio je ulaz u zgradu, a potom se fizički obračunao sa drugom osobom", navodi se na Instagram stranici "Serbialive Beograd".

Incident se dogodio u Ulici Otona Župančića u Novom Beogradu, u blizini Fontane. Pretpostavlja se da nema teže povređenih.

(Kurir.rs)