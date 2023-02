IZMENA TRASA GSP ZBOG RADOVA: Koje linije ne saobraćaju istim ulicama

Zbog izvršenja raznih radova na mnogim lokacijama u Beogradu, došlo je do izmen i u sabraćanju linija gradskog prevoza.

Linija 38

Zbog izgradnje kišne i fekalne kanalizacije u Ulici Milošev kladenac linija 38 skraćuje se do Pogona Kosmaj i autobusi ne voze do Velikog Mokrog Luga. Radovi traju do 7. marta.

Linije 81 i 81L

Tokom rekonstrukcije Ulice Pavla Vujsića linije 81 i 81L izmenjene su na Altini do 31. marta.

Linije 72, 607 i A1

Linije 72, 607 i A1 izmenjene su u zoni Aerodroma "Nikola Tesla" zbog radova.

Linije 47 i 94

Zbog radova na Obilaznici oko Beograda do 31. maja izmenjena je trasa linija 47 i 94.

Vozila sa linije 47 saobraćaju u oba smera ulicama Patrijarha Dimitrija, Oslobidlaca Rakovice, Oslobođenja, 13. oktobra, Sretena Popovića, Palih boraca, Podavalska, Slavka Miljkovića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 94 saobraćaju u oba smera ulicama Slavka Miljkovića, Milorada Jankovića Doce, 13. oktobra, Oslobođenja, Oslobodilaca Rakovica, Patrijarha Dimitrija i dalje redovnim trasama.

Linija 702 i 703

Zbog radova u Batajnici i dalje važi izmena trasa linija 702 i 703, koje su skraćene do privremene okretnice u Batajnici. I dalje saobraća privremena linija 703L1 od Zemuna do Batajnice.

(Kurir.rs)