KOME DA SE ŽALIŠ KAD PROCURI IZ KOMŠIJSKOG STANA: Milenkovićima šikljala voda iz svih zidova, curile i fekalije! Šta kaže advokat

BEOGRAD - Život u stambenim zgradama su večito privikavanje i kompromisi. Ipak, ima nekih granica preko kojih se stvarno ne može. Donekle je razumljivo kada svako donese svoje navike u soliter, ali kome se žaliti kada one ozbiljno ugrožavaju stanare.

Porodici Milenković u Zemunu, prvi put stan je poplavljen na Božić i to vodom iz kanalizacije. Problem je došao od komšije koji živi iznad.

Marija Milenković kaže da je 28. januara u večernjim časovima u celom stanu počela da šiklja voda iz svih zidova.

"Najteže mi je palo kada je mom ocu koji je u sobi pored nas, ležao nepokretan, na glavu počela da curi voda. Morala sam da ga evakuišem kako god sam znala. Život u ovom stanu je totalno disfunkcionalan od tada zato što se širio nenormalan smrad, drugo nismo ni znali da li je na bezbednom s obzirom na to da su curile fekalije", kaže Milenkovićeva za RTS.

Stanari tvrde da njihov komšija iznad živi sam i da, otkako mu je otac preminuo, nije sposoban da se brine o sebi. Tvrde da živi u lošim i nehigijenskim uslovima i da je prošlog meseca, osim poplave izazvao i požar.

"On nije agresivan, ali on ne može sam ovako da živi i ne možemo mi svi ovo da trpimo zbog njega", rekla je stanarka Radmila Blagojević.

"Sistemski imamo problem sa ovakvim rešenjima, opet kažem, ne samo u ovoj zgradi, nego i u zgradama gde imamo slične probleme", kaže Nenad Radić, profesionalni upravnik.

Tvrde da su radnici centra za socijalni rad dolazili, ali da nisu trajno rešili problem.

"Imajuću u vidu da stanar nije sposoban da se brine o sebi, zbog eventualnih medicinskih problema, onda bi najbolje bilo za stanare te zgrade da pokrenu vanparnični postupak zakonom o vanparničnom postupku kojim bi eventualno lišili takvo lice poslovne sposobnosti. To je dobro i za to lice, imajući u vidu da može dovesti do požara, poplava. U tom smislu sud može doneti odluku da se to lice liši sposovnosti do tri godine i da mu se postavi staratelj", objasnio je advokat Nemanja Milošević.

U julu je u prvi plan izbio stan u Žarkovu, iz kog se godinama širio neprijatajn miris, zbog komšije koji je sakupljao stvari.

Stanari su o svom trošku aganžovali radnike koji su smeće izneli, a potom su platili dezinfekciju i deratizaciju. Međutim, kako se saznaje od upravnika zgrade, izgleda da se komšija vraća starim navikama.

