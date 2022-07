VODA JE IZVIRALA IZ ZIDOVA, ZA MANJE OD 10 MINUTA NAMEŠTAJ JE PLIVAO: Ko je odgovoran kad poplavi stan za vreme pljuska?

Imenovanje odgovornog čekaju stanari zgrade u Zemunu kojima je pre desetak dana, za vreme pljuska, voda prodrla u stanove kroz zidove. Struka tvrdi - profit je upropastio plansku i kvalitetnu gradnju.

Zgrada je završena pre samo dve godine, a na prvi jači pljusak voda je prodrla u stanove - kroz zidove.

"Voda je bukvalno iz zidova izvirala, pa je u roku od nepunih desetak minuta kompletan nameštaj plivao. Voda se izlivala u hodnik i kroz kupatilo je curila komšinici na plafon, koja je isto imala poplavu u svom stanu", kaže jedna od stanarki zgrade.

Jelena je štetu prijavila investitoru, Građevinskoj direkciji Srbije.

Katarina Konc iz Građevinske direkcije ističe da ukoliko se ispostavi da je do prodora vode došlo usled nekog propusta izvođača to je svakako opravdana primedba.

"Mi ćemo dati nalog izvođaču da se primedba otkloni ali takođe ukoliko je do prodora vode došlo usled neodržavanja zajedničkih sadržaja u objektu, a u to spada i redovno čišćenje oluka, slivnika, rešetaka u garažama onda moram da napomenem da je to obaveza stambene zajednice", objašnjava Konceva.

Iako u zgradi postoji obaveštenje da se u slučaju bilo kakvih problema pozove firma za investiciono održavanje, to niko nije učinio. Ali ostaje pitanje kvaliteta gradnje i poštovanja standarda struke.

Vesna Rumenić iz Republičke inspekcije - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naglašava da tu mogu da budu odgovorni izvođači radova i nadzorni organi koji nisu vršili kvalitetnu kontrolu.

"Nadzorni organ je u obavezi da vrši kontrolu kompletne atestne dokumentacije. Propusti nastaju u završnim radovima gde nema kontrole", poručuje inspektorka Vesna Rumenić.

Šta kaže struka

Dušica Gaković, direktor prodaje Deka inženjeringa kaže da svi u lancu koji učestvuje u izgradnji nepokretnosti su odgovorni - od projektanta, tehničke kontrole, izvođača radova, nadzora.

"Ljudi koji su radili tehnički prijem i naravno investitor kao kruna svega toga je veoma odgovoran i u tom nekom smislu po zakonu o planiranju i izgradnji dve godine je garancija na sve radove u stanu a s tim da je deset godina na krov i konstrukciju i hidroizolaciju", poručuje Gakovićeva.

Struka smatra da se lokalne vlasti bave samo formalnim usvajanjem urbanističkih planova, a da je na velikim gradilištima provera kompletnog materijala praktično nemoguća.

Rezultat su često - stambeni objekti visoke spratnosti na uskim parcelama, i preveliki pritisak na infrastrukturu vodovoda i kanalizacije koja ne prati novogradnju.

"Veliki broj investitora, rukovođen time da što pre ostvari što veći profit, u suštini teži da što brže gradi, koristi što jeftinije materijale da maksimizuje profit, uzda se na neki način u naše poslovično neefikasno sudstvo", smatra profrsor Dimitrije Zakić sa Građevinskog fakulteta, Instituta za materijale i konstrukcije.

Gotovo 16.000 arhitekata i inženjera ima licencu Inženjerske komore Srbije - potvrdu da su stručni i odgovorni. I pored svih problema, kažu, ne znaju da je nekom licenca oduzeta.

(Kurir.rs/RTS)