VAŽAN DAN U SKUPŠTINI GRADA: Vrtići i udžbenici biće besplatni, ali to nije sve! Gradonačelnik Šapić otkrio šta će još biti džabe

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za danas desetu sednicu Skupštine grada koja je počela u 10 časova.

Sednica će se održati u Velikoj sali Narodne skupštine Republike Srbije.

Na dnevnom redu su Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Beograda za 2022. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2023. godini, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2023. godinu.

Pred odbornicima će biti i Predlog odluke o dodeli udžbenika i udžbeničkih kompleta za učenike javnih osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2023/2024. godinu, Predlog odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, te Predlog odluke o pravu na naknadu troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda.

Šapić najavio: Za sve beogradske predškolce besplatan engleski, a u školama i vrtićima prečišćivači vazduha

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je od septembra besplatan engleski jezik za sve predškolce i po jedan prečišćivač vazduha za sve vrtiće i osnovne i srednje škole.

„Od septembra ćemo nastaviti sa besplatnim stvarima za Beograđane, što je deo onog budžeta koji sam najavio prethodne godine. Neće danas biti doneta odluka, to ćemo doneti na Veću, jer to ne mora da prođe kroz Skupštinu, ali želeo sam da vam kažem sad da će nastaviti sa budžetom brige za ljude, kako sam ga nazvao prethodne godine“, rekao je Šapić na konferenciji za medije uoči Skupštine grada.

„Ovoga puta to će biti besplatni engleski jezik za sve predškolce od septembra, to će biti novina. To roditelji uglavnom posebno plaćaju kao uslugu, a mi ćemo se potruditi da im to obezbedimo, dakle da to bude besplatno. Od septembra ćemo u svim prostorijama vrtića, osnovih i srednjih škola obezbediti besplatne prečišćivače vazduha. Od septembra će Grad to da obezbedi, biće u svim prostorijama biće jedan prečiščivač vazduha. Mi ćemo to servisirati, a to sredstva ćemo obezbediti kroz ovaj rebalans“, rekao je Šapić, prenose Nova i Studio B.

Šapić je rekao da je to bila i inicijativa pokreta Ne davimo Beograd, od pre nešto više od godinu dana.