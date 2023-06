HRAM SVETOG SAVE JE DŽAMIJA, SRBI SU LENJI: Šta sve strani vodiči govore turistima u Beogradu

Mediji ovih dana prenose da pojedini turistički vodiči u Beogradu govore da je Hram Svetog Save zapravo džamija. Ili da su Srbi lenji, jer im je bio potreban ceo vek da završe ovo zdanje. Reč je o stranim vodičima koji nemaju našu licencu i ne moraju da poznaju istoriju Beograda.

Turistički vodič Srđan Ristić kaže da oni nikako ne mogu predstaviti naše spomenike, naše kulturno-istorijski nasleđe, ono što je naše društvo, istoriju i sadašnji trenutak tako kvalitetno kao neko ko je odavde.

"Neki put iz neznanja, neki put možda malo namerno, pa ne treba to da dozvolimo, ipak je turistički vodič jedna vrsta ambasadora", kaže Ristić.

Naši licencirani turistički vodiči već godinama gube posao jer ih inostrane turističke agencije ne angažuju, iako bi, po našem Zakonu o turizmu, morale.

"Niko neće da ih angažuje zato što su nekako strane agencije osetile da ovde postoji problem u kontrolisanju tog nelegalnog rada i za sada to njima prolazi", smatra Ristić.

Njegova koleginica Milena Vasiljević kaže da ju je zaustavila inspekcija sa turističkom grupom i legitimisali je.

"Mislim da je to dosta dobro, budući da postoje turističke grupe i agencije koje uzmu lokalnog vodiča nekoliko puta, dok njihov vodič ne nauči razgledanje Beograda, a onda posle nas ne zovu. Samim tim što su me pred njihovim turistima legitimisali, to je dobro što ta agencija zna da postoje neke kontrole", kaže Milena Vasiljević.

Turističkih inspektora u Srbiji trenutno je 85. Pored redovnih, rade i vanredne kontrole – kada im se obrate građani ili turistički vodiči. Od maja do septembra kontrole su pojačane, tvrde iz Ministarstva turizma i omladine.

"U protekloj nedelji imali smo dvadeset kontrola turističih vodiča, i zaista su svi turistički vodiči zatečeni na lokacijama imali važeće legitimacije", kaže pomoćnica ministra turizma i omladine Dunja Đenić.

Jedan od glavnih problema jeste to što turistička inspekcija nema pravo da na licu mesta napiše kaznu.

"Kada kontrolišu stranu grupu sa vodičem i ustanove da taj vodič nema važeću licencu Republike Srbije i nije naš državljanin, oni moraju da ga upute sudiji za prekršaje, što je jedan vrlo dug period koji zahteva i asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova, i najčešće ne može da se sprovede", objašnjava Srđan Ristić.

Od inspektora saznaju da oni čak i kad hoće da ih legitimišu oni samo odu, jer naša inspekcija nema ovlašćenja da im traži pasoš, to može samo policija.

Kazne postoje, za one koji budu uhvaćeni na terenu, a to su retko stranci, kojih je najviše. Mogu biti od 150.000 do 350.000 dinara. U evropskim zemljama, pored novčane, postoji i kazna zabrane ulaska. U protivnom su na gubitku oni koji rade po zakonu i pune budžet države. Vodiči kažu da su spremni da pomognu inspektorima da se ovaj problem reši.

