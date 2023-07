NASTAVLJA SE TRETMAN SUZBIJANJA KOMARACA: Zaprašivanje na ovim lokacijama

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” i u četvrtak nastavljaju akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji Beograda.

Od 18 časova pa do ponoći, ekipe „Čistoće” vršiće tretman suzbijanja odraslih jedinki komaraca na sledećim lokacijama: od Galovice uz blokove 45 i 70, Ada Međica, Mladenovac nasip uz Lug, Ulica Savića mlin, Кarađorđeva, Obrenovac – Poljane, Кamendol, Pudarci, Slanci, Veliko selo, groblje Lešće, Ada Huja, Višnjica do Bele stene, Mladenovac – Granice, Šopić, Mladenovac – Кovačevac, Novi Medoševac, Mladenovac – Rajkovac, Mladenovac – Selters, Veliki Crljeni, LZ Centar 1, Meljak, LZ Centar 2, Rasadnik, Vreoci, Šušnjar, Petka, Mladenovac grad i Boleč 1.

Tretman će se sprovesti ukoliko vremenski uslovi budu to dozvolili. Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova.

Apeluje se na sugrađane da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele.

