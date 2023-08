IZMENA NA LINIJAMA GRADSKOG PREVOZA: Zbog radova promene u ovom delu grada

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulicama Višnjičkoj i Slanački put doći će do izmena režima rada linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U blizini novoizgrađenog kružnog toka, koji se nalazi u zoni raskrsnice Slanačkog puta i Višnjičke, večeras, od 23 sata do sutra, do 4 časa, kao i 24. avgusta, od 23 sata do 25. avgusta, do 4 časa menja se režim rada linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi pod saobraćajem, ali neće biti omogućen prolazak autobusa zbog čega će u ovom periodu doći do promene u radu linija javnog prevoza, i to:

– vozila sa linija 32 i 35 će do zadnjih dnevnih polazaka saobraćati skraćeno do zone raskrsnice Višnjičke ulice i Mirijevskog bulevara, gde će menjati smer kretanja oko fizičkog ostrva;

– uspostavlja se privremena minibus linija sa oznakom 32L1 (Višnjica – Lešće /groblje/), koja će saobraćati do zadnjih dnevnih polazaka. Trasa ove linije je sledeća: Višnjica – Maršala Tita – Višnjička – novoizgrađeni kružni tok koji se nalazi u zoni raskrsnice Višnjičke ulice i Slanačkog puta – Višnjička, do zone raskrsnice sa Mirijevskim bulevarom, gde će menjati smer kretanja oko fizičkog ostrva – Višnjička – novoizigrađeni kružni tok u zoni raskrsnice Višnjičke ulice i Slanačkog puta – Slanački put – Lešće.

– na linijama 202, 32N i 202N će u ovom periodu saobraćati minibus umesto autobusa.

Privremeno se uspostavlja autobusko stajalište „Mirijevski bulevar 1” (smer ka Slanačkom putu) za minibus liniju 32L1, na oko 50 metara posle zone raskrsnice Višnjičke i Mirijevskog bulevara, odnosno oko 80 metara posle redovne pozicije stajališta „Mirijevski bulevar” (smer ka Slanačkom putu).

