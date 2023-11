"JEDAN KINEZ JE POKUŠAO KRIŠOM DA SLIKA MOJE DETE" Majka iz Beograda zabrinuta: Kad sam viknula, pojavili su se ONI!

Kinez krišom fotografiše malu decu po centru prestonice, upozorava jedna uplašena majka!

Naime, ona se požalila na društvenim mrežama i sa korisnicima podelila ono što se desilo njoj i njenom detetu.

- Pre pola sata u Knez Mihailovoj ulici dok sam šetala sa sinom, jedan Kinez je pokušao da slika moje dete krišom, stavljajući aparat sa strane, iza kao da ništa ne radi, a sve vreme je škljocao i proveravao da li su uspele - napisala je ova majka, a njena poruka objavljena je na storiju Instagram stranice "Prijavi problem".

foto: Printscreen Instagram prijavi problem

Ona je dodala da se okretao da vidi kada se malo pomere u stranu.

- Kada sam pitala šta to radi, odjednom su se sa strane pojavila još dva Kineza sa ženom i on je viknuo nešto i počeo njih da slika. To je fora, objavite da bi ljudi pazili na decu i drugi - zaključila je ona.

Mnoge korisnike zabrinulo je to što je ova uplašena majka podelila.

Podsetimo, prošle godine je jedna majka iz Niša prijavila policiji da su njenu petogodišnju ćerkicu u nedelju u Čairu u Nišu slikala dvojica muškaraca, stranaca, dok je skakala na trambolini.

Ona je navela da su policajci odmah pretražili park, te da opisani muškarci nisu pronađeni, ali da je od prolaznika čula da je bilo još slučajeva u drugim delovima grada.

