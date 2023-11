PRIČA O DEKI SA SAJMA KNJIGA DOBILA NEOČEKIVAN OBRT: Radovan je tužno sedeo, a onda je jedan snimak SVE PROMENIO! VIDEO

Tokom trajanja Sajma, šetajući se kroz hale, sigurno niste primetili simpatičnog dekicu sa šeširom i cegerom na točkiće kako sedi uz ogradu. Ipak, on nije promakao jednoj osobi, Milici Marinković (20) iz Kragujevca koja je volontirala na štandu Fakulteta društvenih nauka, čiji je i student. Videvši ga kako povučeno sedi i gleda na halu, dok su njegove knjige stajale u cegeru pored, nešto ju je vuklo da vidi šta se nalazi među koricama knjige pesama "Živa istina je".

Ispostaviće se, taj ljudski nagon je nije prevario, jer Radovan koga Dobojci znaju kao profesora, pesnika, ali i humoristu i pevača, imao je šta i da kaže! Na Sajam knjiga, kako joj je otkrio, uputio se sa svojim knjigama sa namerom da ih proda. Iako je imao dogovor sa organizatorima, jedan od radnika ga je ipak pomerio, te se povukao sa mesta gde se postavio i došao, ispostaviće se, tamo gde treba - ispred štanda Fakulteta društvenih nauka.

Miličin video, koji je snimila dirnuta ovim prizorom, nakon čega ga je i objavila na društvenim mrežama, do danas je na njenom Tik-tok nalogu pregledalo preko 653.000 ljudi.

- Verujem u Tik-Tok i njegovu magiju i zato ovaj video snimam.... Juče, stajući pored našeg štanda, primetila sam dekicu koji sedi tu jako dugo, gde ljudi prolaze bez da iko pogleda njegovu knjigu. Kao što vidite knjiga je zbirka pesama, koja je jako lepa. Morala sam u jednom trenutku da mu priđem, vezano za knjigu i da popričamo, gde sam na prvi pogled zapazila umornog, starog čoveka sa da kažem izgorelim, sve u pečatima rukama. Cela ta slika, ali još gore njegova priča, su me toliko pogodile da sam prosto odlučila da vam ispričam. Ovaj dekica je juče došao na Sajam knjiga čak iz Bosne, gde je sve vreme stajao sam, na jednom mestu, sa polomljenim koferom, bez vode, bez hrane, sa svojim knjigama.... U razgovoru sa njim spomenuo mi je da je imao još dve zbirke pesama, koje su nažalost, stradale u poplavi koju je imao u kući. Ova knjiga koju gledate je zbirka od 200 pesama, neke od njih mi je izrecitovao, istopila sam se. Prodao je ukupno tri knjige, pet je poklonio. Ja sam kupila jednu po ceni od 600 dinara.

Kada sam ja kupila knjigu, rekao mi je da mogu da ga okrenem i da mu vratim knjigu, a da će on meni da vrati novac.... Iskreno se nadam da ćemo zajedno uspeti da mu ulepšamo život", rekla je Milica u klipu.

Ono što ni ona, ni deka Radovan nisu mogli da sanjaju jeste razmera dometa videa. Odnosno, ona stara "kad se male ruke slože - sve se može". Jer, prepoznavši njenu dobru nameru, iza Milice su prvo stali njeni pratioci, obični mali ljudi velikog srca, a onda i obrazovna institucija koju pohađa - Fakultet društvenih nauka.

Videvši njen snimak, kada su prepoznali inicijativu, rešili su i sami da delaju, te su otkupili sav tiraž koji je Radovan imao kod sebe i pozvali ga da sutradan ponovo dođe na sajam, i to na njihov štand, gde je poklanjao potpisane knjige. Mlada Kragujevčanka je ponosno, ali stidljivo prokomentarisala kako nije očekivala da će njen snimak dopreti do ovoliko velikog broja ljudi, pa ni same reakcije fakulteta koji pohađa.

- Nisam očekivala ovakvu reakciju. Nadala sam se da će ljudi naručiti knjige, ali ne u ovolikoj meri. U subotu, nakon objavljivanja videa, videli smo se lično na Sajmu, i rekao mi je da je dobio jako puno poruka i poziva na koje nije mogao da odgovori, pa je ukupno 100 knjiga prodao fakultetu, a otkrio mi je i da priprema novi tiraž od stotinjak knjiga, kao i promociju koja će biti održana u Doboju. Potražnja je jako velika. Eto, čak i meni pišu još uvek na Tik-toku - otkriva nam ona na početku razgovora.

Ništa manje iznenađen nije bio ni deka Radovan, koji nije u subotu štedeo lepe reči zahvalnosti za Miličin gest.

- Zahvalio mi se, pričali smo nakon što je završio sa potpisivanjem knjiga na štandu fakulteta. Imao je sve reči hvale - rekla nam je ona.

Kurir.rs/Blic