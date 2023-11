STUDENTKINJA TRAŽILA stan u Beogradu, a dobila ponudu koja ju je šokirala:Misteriozni gost IZNEO PLAN, a ovo je bila CIFRA ZA SVE

Studentkinja fakulteta u Beogradu trebalo je hitno da nađe stan u kojem bi živela od 1. novembra, te je postavila objavu u poznatoj grupi za izdavanje stanova. Na Mesindžeru joj se pojavila poruka čudnog sadržaja.

- Prošlo je možda dan ili dva od te moje objave i ljudi su mi pisali na Mesindžeru, bilo je dosta poruka i fotografija raznih stanova koje su mi nudili. Javio se neki momak da pita u kom delu Beograda tražim stan, pošto tu informaciju nisam navela u oglasu, jer mi je bilo bitno samo da je dobro povezan sa ostatkom grada. Tako sam mu i odgovorila i dodala da mi je potreban stan na duži period - počinje M.I. priču.

Kako kaže, taj momak joj je odgovorio da ima namešten stan za koji će da proveri detalje, a potom joj je napisao da ima jednu molbu za nju.

- Sad u subotu u Beograd dolazi jedan dečko, gost. Potrebna organizacija, obilazak grada turistički, šetnja, šoping u tržnim centrima, večera i uveče muzika u klubovima, restoranima. Gost ostaje dva dana u Beogradu. Dnevni honorar je 1.500 evra. Možeš li šta videti ili na preporuku i ako ti treba još detalja napisaću ti. Za stan ti javim svakako" - poruka je koju je M.I. dobila od pomenutog momka.

Počela sam da čitam poruku i mislila ajde možda je neka ponuda za posao, jer je ipak studentska grupa bila u pitanju, a predstavio je dečka koji dolazi kao "gosta". Međutim kako sam čitala dalje i došla do šopinga i cifre od 1.500 evra, odmah mi je bilo jasno o čemu se radi - objašnjava M.I. koja je, dodaje, bila u neverici.

foto: Grad Beograd

Kaže da nije htela da zanemari ovu poruku koja je izazvala šok i htela je da sazna do koje granice bi išao momak koji je ko zna na koliko adresa već poslao poruku istog sadržaja raznim devojkama. Bila je direktna i kratko mu je odgovorila: "Za šta se tačno dobija honorar i ko ga isplaćuje?"

- Dečko kojeg treba izvesti će dati kovertu - honorar. Može se sa njim sve lepo dogovoriti oko izlaska. Ostavi broj da prosledim da se dečko javi i sve lepo pitajte - odgovorio joj je taj momak sa Mesindžera.

- Dala sam mu službeni broj telefona i rekla da se devojka zove Miljana, izmislila sam ime i rekla mu da je to moja poznanica koja radi kao promoterka tako da je komunikativna i bavi se i organizacijom događaja. To mi je prvo palo na pamet. On je napisao da je tom misterioznom "gostu" prosledio broj telefona i da kaže izmišljenoj Miljani da je stupio u kontakt preko mene. Ubrzo mi je stigla poruka i na Viber. - priča naša sagovornica.

Tako se konverzacija koja se odvijala 18. oktobra sa ovim momkom tu završava na neko vreme, jer joj se misteriozni "gost" javio na Viberu, a tome se kako kaže nije ni nadala, jer je mislila da je sve to neka šala i da taj misteriozni "gost" uopšte i ne postoji. Tako je ona nastavila dopisivanje na Viberu sa novom osobom - misterioznim "gostom" iz inostranstva.

- Nije imao fotografiju na Viberu, samo ime. Broj sa kojeg mi je pisao je bio inostrani - kaže nam ona.

-Zdravo Miljana. Dobio sam broj u vezi mog dolaska u Beograd. Nadam se da nisam pogrešio broj. Drago mi je... - napisao joj je on i potpisao se na kraju poruke.

On joj je potom napisao detaljan plan. Rekao joj je da mu treba VIP usluga dva dana i dve devojke koje bi ga izvele. One bi dobile poklon parfem u toku šopinga, a i da je moguć i veći honorar, ali sve zavisi od dogovora.

- Nisam osećala nikakav strah, jer mi ne može ništa. Videla sam kuda vodi dopisivanje i u krajnjem slučaju mogu da ga blokiram i to je to. Tražila sam stan, a dobila ponudu za prostituciju. Strašno je samo što u toj grupi za izdavanje stanova ima mnogo mladih, brucoša koji su tek došli u Beograd ili nekih koji traže posao i neko bi možda ne daj bože i naseo na ovo. Prva poruka je bila tako lepo "upakovana" da se sve do kraja i ne prepoznaje šta se zapravo od devojke traži - kaže M.I.

On joj je tražio da potvrdi sve danas kako bi se dogovorio sa devojkama, te upitao da li joj odgovara isplata u evrima.

- Pitala sam ga da mi napiše koji je plan. Gde se nalazimo, koliko ima godina, da li ima neke posebne zahteve oko odevanja. Kako je dopisivanje teklo, sve mi je ovo postajalo jako zabavno, sve do trenutka kada je zatražio da mu pošaljem svoje fotografije. Znala sam da je to sigurno kraj dopisivanja, samo je bilo pitanje momenta kad će to tražiti. Naravno da nisam ništa odgovorila. - priča detaljno ona.

Posle nekoliko minuta, misteriozni "gost" shvatio je da je sve ovo bila jedna velika laž. Napisao je kratko "ovo je neozbiljno", a onda i obrisao sve poruke sa Vibera.

- Da li od straha ili čega već ne znam, ali sve je obrisao. Onda mi se javio ponovo onaj prvi momak sa Mesindžera koji je i prosledio kontakt. Napisao mi je da ga je samo zanimalo ko radi prostituciju u Beogradu - priča ona.

Kurir.rs/Telegraf