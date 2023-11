PRIPREMITE ZALIHE Danas bez vode delovi čak 5 OPŠTINA U BEOGRADU: Ovo je detaljan spisak

- Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, u sredu 22.11.2023. godine od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Glavnoj (od broja 22 do broja 48), Zmaj Jovinoj, Lagumskoj, Fruškogorskoj, Dositejevoj, i Karamatinoj.

Navodi se i da zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, u sredu 22.11.2023. godine od 8 do 17 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Guncati.

Bez vode će biti i delovi opštine Surčin. - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Surčin, u sredu 22.11.2023. godine od 8.30 do 18.sati, bez vode će ostati potrošači u Galovačkoj ulici (od Trga Zorana Đinđića do Ulice Dragomira Momčilovića).

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, u sredu 22.11.2023. godine od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Nikolaja Hartviga, od Čuburske do Maksima Gorkog.

Pojedine ulice na Zvezdari takođe neće imati vodu.

- Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u sredu 22.11.2023. godine od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Ulici Dimitrija Tucovića (neparna strana, od Batutove do Gradištanske), Čegarskoj, Gradištanskoj, i Živojina Žujovića (od Dimitrija Tucovića do Ljubljanske). Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs