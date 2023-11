DRASTIČNA PROMENA! Važno za sve koji se voze JAVNIM PREVOZOM, evo šta je izmenjeno

Beogradski javni prevoz dočekao je bolje dane i to od maja meseca kada je u Beogradu počeo da važi novi sistem javnog prevoza. Karte se od sada kupuju SMS-om, validatori su ukinuti, karte se ni ne otkucavaju, već umesto toga, plaćaju se slanjem SMS-a, dok povratna poruka koju sistem šalje na telefon putnika služi kao potvrda o plaćenoj karti koja se pokazuje kontroloru.

Građani i dalje mogu da kupe u papirnoj formi na više prodajnih mesta, ali kupovina karte kod vozača u novom sistemu javnog prevoza više nije moguća. Jedino ovlašćeno lice koje sada može da vrši kontrolu karata je komunalni milicionar ili „Beogradski lični”, odnosno Beli, kojima je potrebno da pokažete povratnu poruku, ukoliko ste kartu kupili putem SMS-a.

Prvi put, od kako postoji javni prevoz, uvedena besplatna karta za srednjoškolce

Za one koji se budu "švercovali", kaznena karta iznosi 5.000 dinara, a ukoliko se plati u roku sedam dana onda će iznostii 2.500 dinara. Takođe, vožnja je za sve građane od maja besplatna u noćnom prevozu, odnosno od 00 do 4 časova, a uvedene su i brojne druge pozitivne i to drastične, promene. Prvi put su uvedene besplatne kartice za prevoz za sve učenike srednjih škola, što je srednjoškolcima sigurno u velikoj meri olakšalo korišćenje javnog prevoza i rasteretilo kućni budžet njihovim roditeljima.

Naime, svi učenici beogradskih srednjih škola, sa prebivalištem u Beogradu, mogu od juna meseca preuzeti svoju personalizovanu, besplatnu kartu za prevoz koja važi do kraja školovanja, na šalteru grada Beograda u bilo kojoj zgradi opštine, bez obzira na adresu prebivališta.

Od dokumenata je potrebno da prilože đačku i zdravstvenu knjižicu, odnosno ličnu kartu, ukoliko su punoletni, na licu mesta će se slikati i dobiti odmah svoju karticu.

