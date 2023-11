SADA MOŽETE DA OTPLATITE DUG ZA INFOSTAN NA RATE! Evo od kada do kada važi ovaj reprogram i KOLIKI JE MAKSIMALAN BROJ RATA

Od 1. novembra 2023. “Infostan” počinje reprogramiranje duga komunalnih usluga. To praktično znači da građani koji imaju dugovanja prema “Infostan-u” mogu da se prijavljuju narednih šest meseci, sve do kraja aprila iduće godine. Građanima će se ovom akcijom dati mogućnost da izmire dugovanja koja imaju za komunalne usluge zaključno sa 31. avgustom ove godine na više mesečnih rata uz otpis kamate, a za neke kategorije i na 60 mesečnih rata. Šta to još znači? U pitanju je potpuni otpis kamate i otpis od pet do 15 odsto glavnog duga u zavisnosti od broja mesečnih rata na koje se otplaćuje. Sve zavisi da li su u pitanju 3, 6 ili 12 rata.

Na šta se odnosi reprogram?

On se odnosi na sva dospela nenaplaćena potraživanja, bilo da su kod sudova, javnih izvršitelja ili se radi o neutuženim dugovanjima. Zanimljivo je to da je naplata Infostana veća od 90 odsto.

Šta ako ste penzioner?

Za kategoriju penzionera takođe obezbeđeno je plaćanje duga na maksimalno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje za 20 odsto od glavnog duga. Šta ako ste korisnik socijalnih davanja?

Onda možete reprogramirati dug na maksimalno 60 mesečnih rata uz otpis kamate i umanjenje za 20 odsto od glavnog duga. Za dug do 30.000 dinara omogućeno je plaćanje na 12 mesečnih rata, na 24 rate se reprogramira dug od 30.000 do 50.000 dinara, dug od 50.000 do 200.000 dinara se reprogramira na 48 rata dok je za dug veći od 200.000 dinara omogućeno plaćanje na 60 rata.

