BEOGRADSKI POLUMARATON MENJA 67 LINIJA GRADSKOG PREVOZA: Evo kako će danas raditi GSP! DETALJAN SPISAK SVIH PROMENA

Beogradski polumaraton biće održan danas u Beogradu, zbog čega će biti izmenjena linija 67 gradskog prevaza.

Trka na 21 kilometar počeće u 10 sati kod crkve Svetog Marka, a pored toga biće održane i trke na 10 kilometara i Sava osiguranje porodična trka na 2,3 kilometra koja će imati humanitarni karakter.

Trasa polumaratona biće od crkve Svetog Marka, preko Dorćola, Kalemegdana i Brankovog mosta.

Trasa "Beogradskih 21"

Start trke je u 10 časova na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske i trči se trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Starine Novaka – Dvadeset sedmog marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – Bulevar vojvode Bojovića – Kneza Sime Markovića – Pop Lukina – Brankova – Brankov most – Bulevar Nikole Tesle – Karađorđev trg – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar umetnosti (okret) – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije. Cilj je ispred hotela „Moskva”. Trasa "Beogradskih 10"

Start trke je u 10 časova na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske i trči se sledećom trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Starine Novaka – Dvadeset sedmog marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – Bulevar vojvode Bojovića – Kneza Sime Markovića – Pop Lukina – Brankova – Brankov most – okret ispod mosta – Brankov most – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije. Cilj je ispred hotela „Moskva”. Trasa "Sava osiguranje porodična trka"

Start trke je u 10.15 časova na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske i trči se trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Trg Slavija – Kralja Milana. Cilj je na Terazijama. Za vreme održavanja Beogradskog polumaratona 2023 linije JGP-a će saobraćati na sledeći način:

Tramvajske linije Linija 2

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 časova do 11.30 časova vozila rade na relaciji Pristanište – Savski trg – Trg Slavija – Trg oslobođenja (Autokomanda). Od 10 časova, vozila će prolazak učesnika polumaratona čekati na trasi (dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja na Trgu Slavija). Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 5

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 časova do 11.30 časova, vozila će saobraćati do Omladinskog stadiona (dok se ne uspostavi redovan režim ulicama Dvadeset sedmog marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana). Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 6

Od prvih jutarnjih polazaka do 12 časova, linija neće saobraćati. Od 12 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 7

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 čaova, linije rade preko Trga Slavija. Od 9.30 do 10.30 časova, vozila iz pravca Bloka 45 će saobraćati do Trga Slavija, dok će vozila iz pravca Ustaničke raditi na relaciji Ustanička – Vukov spomenik – Omladinski stadion. Prilikom prolaska učesnika polumaratona u Ulici Milutina Milankovića, vozila će čekati na trasi. Od 10.30 do 14.30 časova, umesto preko Starog savskog mosta, linija se preusmerava preko Mosta na Adi (Ustanička – Most na Adi – Blok 45), preko Trga Slavija do uspostavljanja saobraćaja kroz Resavsku ulicu i Tašmajdan (oko 12 časova). Od 14.30 do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 9

Od prvih jutarnjih polazaka do 10.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 10.30 do 14.30 časova, umesto preko Starog savskog mosta, linija se preusmerava preko Mosta na Adi (Banjica – Most na Adi – Blok 45). Prilikom prolaska učesnika polumaratona u Ulici Milutina Milankovića, vozila će čekati na trasi. Od 14.30 do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 10

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, vozila će od Banjice preko Trga Slavija i Savskog trga saobraćati do Pristaništa. Od 10 časova, vozila će prolazak učesnika polumaratona čekati na trasi (dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja na Trgu Slavija). Od 11.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 11

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, vozila saobraćaju na relaciji Blok 45 – Pristanište. Prilikom prolaska učesnika polumaratona u Ulici Milutina Milankovića, vozila će čekati na trasi. Od 11.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 12

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi preko Trga Slavija. Od 9.30 do 10.30 časova, vozila će od Banovog brda saobraćati do Trga Slavija, dok će vozila iz pravca Omladinskog stadiona saobraćati do Ustaničke. Nakon što policija uspostavi saobraćaj u Resavskoj i na Tašmajdanu (oko 12 časova), linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 14

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.20 časova, vozila iz pravca Banjice saobraćaće do Trga Slavija, dok će vozila iz pravca Ustaničke saobraćati do Omladinskog stadiona. Od 10 časovan vozila će prolazak učesnika polumaratona čekati na trasi (dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja na Trgu Slavija). Od 11.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Trolejbuske linije Linija 28

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 časova do 11.30 časova, vozila će prolazak učesnika polumaratona čekati na trasi (dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja). Od 11.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 29

Od prvih jutarnjih polazaka do 17 časova, linija radi na potezu Trg Slavija – Medaković 3. Od 10 časova, vozila će prolazak učesnika polumaratona čekati na trasi (dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja na Trgu Slavija). Od 17 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linije 40 i 41

Od prvih jutarnjih polazaka do 15 časova, umesto trolejbusa sa linija 40 i 41, radiće autobusi, i to na relaciji Admirala Geprata – Banjica 2, sa oznakom 41A. Trasa linije 41A se od Banjice 2 do Mostara poklapa sa trasom trolejbuske linije 41, odakle će do Ulice admirala Geprata saobraćati ulicama Savskom, Drinskom, Sarajevskom, Hajduk Veljkov venac i Balkanskom do Ulice admirala Geprata, a u suprotnom smeru (ka Banjici 2) trasom linije 41. Od 14.30 časova, linija 41A se ukida, a na linijama 40 i 41 se uspostavlja redovan trolejbuski saobraćaj.

Autobuske linije

Linija EKO 1

Od prvih jutarnjih polazaka do 14.30 časova, linija neće raditi. Od 14.30 do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija EKO 2

Od prvih jutarnjih polazaka do 17 časova, linija radi na potezu Trg Slavija – Beograd na vodi. Od 17 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 15

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 časova, vozila sa terminusa „Zemun /Novi grad/” i „Zeleni venac” se upućuju u garažu. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 16

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana. Od 11.30 do 14.30 časova, linija će saobraćati na relaciji: Trg republike – Karaburma. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 17

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu (radi u skladu sa izmenom režima u Glavnoj ulici (Zemun)). Od 9.30 do14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje sa Bulevara Arsenija Čarnojevića za ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – Senski trg – Ugrinovačka (Dobrovoljačka ka Konjarniku) – (Nogradska ka Gornjem gradu) – Cara Dušana i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u skladu sa izmenom režima zbog radova u Glavnoj ulici.

Linija 18

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje sa Bulevara Arsenija Čarnojevića za ulicu Tošin bunar – Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 23

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, linija se deli na dva dela, i to: 23A: Karaburma 2 – Cvijićeva Trasa linije 23A: redovnom trasom do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana. 23B: Admirala Geprata – Vidikovac Trasa linije 23B: redovnom trasom do Mostara – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Admirala Geprata – Kneza Miloša – nazad ka Vidikovcu. Od 11.30 do 14.30 časova, linija 23 radi na relaciji: Karaburma – Vidikovac, na delimično izmenjenoj trasi: Takovska – Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – (Savska, u smeru ka Vidikovcu) – (Kneza Miloša, u smeru ka Karaburmi) i dalje redovnom trasom (dozvoliti levo skretanje iz Nemanjine u Kneza Miloša). Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 24

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija će raditi na relaciji: Trg republike – Dorćol (SRC „Milan Muškatirović”). Od 9.30 do 11.30 časova, vozila čekaju na terminusima „Trg republike” i „Dorćol” (SRC „Milan Muškatirović”). Od 11.30 do 17 časova, linija radi na potezu Dorćol (SRC „Milan Muškatirović”) – Neimar i vozila saobraćaju ulicama Makedonskom, Dečanskom i Bulevarom kralja Aleksandra u oba smera. Od 17 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 26

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Bulevara kralja Aleksandra – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana i dalje redovnom trasom. Od 9.30 do 11.30 časova, linija radi na relaciji Braće Jerković – Omladinski stadion, i to redovnom trasom do Vukovog spomenika – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova – Mije Kovačevića – kružni tok kod Bogoslovije – Dragoslava Srejovića – Omladinski stadion. Od 11.30 do 14.30 časova, linija radi na potezu Dorćol (Dunavska) – Braće Jerković delimično izmenjenom trasom: Francuska – Trg republike – Makedonska – Dečanska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 27

Od prvih jutarnjih polazaka do 11.30 časova, linija radi na relaciji Mirijevo 3 – Vukov spomenik. Na terminusu „Vukov spomenik” vozila vrše promenu smera kretanja trasom: Ruzveltova – Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova. Od 11.30 do 14.30 časova, linija radi na relaciji Trg republike – Mirijevo 3 preko Dečanske ulice, u oba smera. Od 17 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linije 27E i 35

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30, vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova –Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana. Od 11.30 do14.30 časova, linije će, umesto do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” saobraćati do terminusa „Trg republike”. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 31

Od prvih jutarnjih polazaka do 11.30 časova, linija radi na relaciji Trg Slavija - Konjarnik. Od 11.30 do 14.30 časova, linija radi na relaciji Studentski trg – Konjarnik na delimično izmenjenoj trasi: ulicama Vasinom, Trg republike, Makedonskom, Dečanskom, Trg Nikole Pašića, Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom i dalje redovnom trasom. Od 14.30 do 17 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: ulicama Makedonskom, Dečanskom, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija, Bulevarom oslobođenja i dalje redovno ka Konjarniku. Od 17 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu. Linije 33 i 48 Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, linije rade od perifernih terminusa do terminusa „Slavija /Birčaninova/”. Vozila koja posle 9.30 časova dođu na terminus „Železnička stanica (Pančevački most)”, u saobraćaj se uključuju posle 11.30 časova. Od 11.30 časova do kraja rada, linije su u redovnom režimu.

Linija 37

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, na delu od Trga republike do Trga Nikole Pašića, vozila saobraćaju ulicama Makedonskom i Dečanskom. Od 9.30 do 15.30 časova, linija radi na skraćenoj trasi od Kneževca redovnom trasom do Mostara, zatim ulicama Savskom, Drinskom, Sarajevskom, Hajduk Veljkov venac, Balkanskom, Admirala Geprata, Kneza Miloša i nazad ka Kneževcu. Od 15 do 17 časova, na delu od Trga republike do Trga Nikole Pašića, vozila saobraćaju ulicama Makedonskom i Dečanskom. Od 17 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 43

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, vozila će saobraćati na skraćenoj trasi iz pravca Pančevačkog mosta do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti sistemom ulica: Bulevar despota Stefana – Cvijićeva, – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana. Od 11.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 44

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova, na delu od Trga republike do Trga Nikole Pašića, vozila saobraćaju ulicama Makedonskom i Dečanskom. Od 9 do 14.30 časova, linija broj 44 radi na skraćenoj trasi od Topčiderskog brda redovnom trasom do Mostara, zatim ulicama Savskom, Drinskom, Sarajevskom, Hajduk Veljkov venac, Balkanskom, Admirala Geprata, Kneza Miloša i nazad ka Topčiderskom brdu. Od 14.30 do 17 časova, na delu od Trga republike do Trga Nikole Pašića, vozila saobraćaju Makedonskom i Dečanskom ulicom. Od 17 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 45

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu (u skladu sa izmenom režima u Glavnoj ulici (Zemun)). Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Ugrinovačka – Senjski put – Ivićeva – Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u skladu sa izmenom režima zbog radova u Glavnoj ulici.

Linije 52, 53 i 56

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linije rade redovnim trasama do Mostara, zatim ulicama Savskom, Drinskom, Sarajevskom, Hajduk Veljkov venac, Balkanskom, Admirala Geprata, Kneza Miloša i nazad ka perifernim terminusima. Od 14.30 časova do kraja rada, linije su u redovnom režimu.

Linija 58

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi od Železnika redovnom trasom do Mostara, zatim ulicama Savskom, Drinskom, Sarajevskom, Hajduk Veljkov venac, Balkanskom, Admirala Geprata, Kneza Miloša i nazad redovnom trasom ka Železniku. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 60L

Od prvih jutarnjih polazaka do 14.30 časova, linija neće raditi. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 65

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, linija se deli na dva dela: 65A (Novo bežanijsko groblje – Sava centar) i 65B (Zvezdara 2 – Vukov spomenik). Trasa linije 65A: Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Sava centar, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Trasa linije 65B će raditi na potezu Zvezdara 2 – Vukov spomenik (gde će vršiti promenu smera). Od 11.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Ulice kraljice Marije – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – (Kneza Miloša u smeru ka Zvezdari, Savskom u smeru ka Bežanijskoj kosi) – Mostarska petlja – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje za Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linije 67, 68 i 71

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 časova, vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 14.30 časova. Od 14.30 časova do kraja rada, linije su u redovnom režimu. Linija 70 Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi delimično izmenjenom trasom: redovnom trasom od Bežanijske kose do Ulice Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 72

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na relaciji Aerodrom Nikola Tesla – Blok 20, i to redovnom trasom do Ulice Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje kod Sava centra – Vladimira Popovića – terminus „Blok 20”. Od 14.30, linija radi u redovnom režimu.

Linija 73

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu (u skladu sa izmenom režima u Glavnoj ulici (Zemun)). Od 9.30 do 14.30 časova, linija u oba smera radi na delimično izmenjenoj trasi: Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Ivićeva – Senjski trg – Ugrinovačka – (Dobrovoljačka ka Konjarniku) – (Vinogradska ka Gornjem gradu) – Cara Dušana i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u skladu izmenom režima zbog radova u Glavnoj ulici.

Linija 74

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi na redovnoj trasi do Ulice kneza Miloša, zatim ulicama Nemanjinom, Trg Slavija, Beogradskom, Bulevarom kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom. Od 9.30 do 11.30 časova, linija se deli na dva dela, i to: 74A: Bežanijska kosa – auto-putem do Sava centra. Vozila sa linije 74A saobraćaju iz pravca Bežanijske kose redovnom trasom: Studentska – Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Sava centar, gde se okreću ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. 74B: Mirijevo 3 – Vukov spomenik. Vozila sa linije 74B vrše promenu smera kretanja ulicama Ruzveltovom. Kraljice Marije, Bulevarom kralja Aleksandra i Ruzveltovom. Od 11.30 do 14.30 časova, linija 74 radi na delimično izmenjenoj trasi: Studentska – Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 75

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na relaciji Bežanijska kosa – Blok 20, i to redovnom trasom do Ulice partizanske avijacije – isključenje na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje kod Sava centra – Vladimira Popovića – terminus „Blok 20”. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linije 76 i 708

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linije rade na delimično izmenjenoj trasi: Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Pariske komune i dalje redovnim trasama. Od 14.30 časova do kraja rada, linije su u redovnom režimu.

Linija 77

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30 časova, linija se deli na dva dela: 77A (Bežanijska kosa (Bolnica) – Sava centar) i 77B (Zvezdara – Železnička stanica (Dunav)). Trasa linije 77A: Studentska – Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje kod Sava centra, gde vozila menjaju smer kretanja ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Trasa linije 77B: Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Železnička stanica /Dunav/ – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana – Cvijićeva i dalje rdovnom trasom. Od 11.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina (Savska u smeru ka Bežanijskoj kosi, a Kneza Miloša u smeru ka Zvezdari) – Mostarska petlja – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje sa Bulevar< Arsenija Čarnojevića za Ulicu Tošin bunar – Studentska i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 78

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Nemanjine – Savski trg – levo u Savsku ulicu – Mostarska petlja – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje za Ulicu Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 79

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 11.30, linija će raditi na skraćenoj trasi od Mirijeva 4 do Cvijićeve ulice. Vozila će menjati smer kretanja ulicama Cvijićevom, Poenkareovom, Jovana Avakumovića, Bulevarom despota Stefana i Cvijićevom. Od 11.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linije 81 i 81L

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30, linije rade na delimično izmenjenim trasama: od terminusa „Novi Beograd (Paviljoni)” – Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Pariske komune – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnim trasama. Od 14.30 časova do kraja rada, linije su u redovnom režimu.

Linija 82

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: od terminusa „Novi Beograd (Paviljoni)” – Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Pariske komune i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 83

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu (u skladu sa izmenom režima u Glavnoj ulici (Zemun)). Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Nemanjina – Savski trg – Savska – Mostarska petlja – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje kod Ulice Tošin bunar – Ivićeva – Vrtlarska – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 84

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu (u skladu sa izmenom režima u Glavnoj ulici (Zemun)). Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na skraćenoj trasi Nova Galenika – Blok 20: Cara Dušana – (Dobrovoljačka ka Bloku 20) – (Novogradska ka Galenici) – Ugrnovačka – 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Tošin bunar – izlaz na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje za Sava centar – Vladimira Popovića –terminus „Blok 20”. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 85

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 88

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje za Tošin bunar – Tošin bunar – Parsike komune – Otona Župančiča – Novi Beograd /Paviljoni/. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 94

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Bulevar Crvene armije – Đorđa Stanojevića – levo u Ulicu omladinskih brigada i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 95

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija se deli na dva dela i to: 95A: Borča – Cvijićeva (Borča – Trg republike). Od 9 do 12 časova, vozila sa linije 95A saobraćaju iz pravca Borče redovnom trasom do raskrsnice Bulevara despota Stefana sa Cvijićevom ulicom, gde će promenu smera kretanja vršiti Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom, Poenkareovom, Ulicom Jovana Avakumovića i Bulevarom despota Stefana. Od 12 do15 časova, vozila sa linije 95A saobraćaju iz pravca Borče redovnom trasom do Trga republike.

95B: Blok 45 – Blok 20

Od 9 do 15 časova, vozila sa linije 95B saobraćaju iz pravca Bloka 45 na skraćenoj trasi do Bloka 20: redovnom trasom do Ulice Jurija Gagarina – Ulicom Vladimira Popovića – terminus „Blok 20”. Od 14.30 časova do kraja rada, linija br. 95 radi u redovnom režimu. Linija 600 Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Most na Adi – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenije Čarnojevića i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linije 611 i 711

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linije rade na delimično izmenjenoj trasi: – u smeru ka Surčinu, Dobanovcima i Ugrinovcima: terminus „Novi Beograd (Paviljoni)” – Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Pariske komune – Tošin bunar – uključenje na Bulevar Arsenija Čarnojevića – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnim trasama; – u smeru ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje u Ulicu Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Otona Župančića – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – Sremskih odreda – Generala Ždanova. Od 14.30 časova do kraja rada, linije su u redovnom režimu.

Linija 610

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Otona Župančića – Bulevar maršala Tolbuhina –Luja Adamiča – Sremskih odreda – Generala Ždanova. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linija 612

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: – u smeru ka naselju Nova Galenika: terminus „Novi Beograd (Paviljoni)” – Bulevar maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom; – u smeru ka terminusu „Novi Beograd /Paviljoni/”: redovnom trasom do Bulevara Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Otona Župančića – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – Sremskih odreda – Generala Ždanova. Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

Linije 704, 706 i 707

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linije rade u redovnom režimu (u skladu sa izmenom režima u Glavnoj ulici (Zemun)). Od 9.30 do 14.30 časova, linije rade od terminusa „Kej oslobođenja” do perifernih terminusa. Vozila će u oba smera saobraćati trasom: terminus „Kej oslobođenja” – Marka Nikolića – Davidovićeva – Jovana Subotića – Stevana Markovića – Kej oslobođenja – Karamatina – Cara Dušana i dalje redovnom trasom. Od 14.30 časova do kraja rada, linije su u redovnom režimu. Minibus linije Linija A1

Od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 9.20 do 11.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Aerodrom „Nikola Tesla” preko Auto-puta Beograd–Šid – Mostarska petlja – Savska – Nemanjina – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja –Tiršova – Katićeva – terminus „Trg Slavija (Birčaninova)”. Od 11.30 do 14.30 časova, linija radi na delimično izmenjenoj trasi: Aerodrom „Nikola Tesla” preko Auto-puta Beograd–Šid – Mostarska petlja – Savska – Nemanjina – terminus „Trg Slavija” u Ulici kralja Milutina. Od 10 časova, vozila će prolazak učesnika polumaratona čekati na trasi (dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja na Trgu Slavija). Od 14.30 časova do kraja rada, linija je u redovnom režimu.

