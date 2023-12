NEVERICA NA BEOGRADSKIM ULICAMA, GRAĐANI U ŠOKU! Reporter Kurira uživo: Srećom, niko nije teže povređen u sinoćnjem događaju

Na uglu Požeške i Kijevske ulice u Beogradu juče je došlo do neverovatnog incidenta.

foto: Kurir tv

Vozač automobila je metalnom palicom polomio staklo gradskog autobusa na liniji 53, dok su u njemu bili putnici.

Reporter Kurira Nikola Vujović se nalazi u Požeškoj ulici, koji je saznao šta se tačno dogodilo i ima li povređenih u ovom incidentu:

- Prema rečima očevidaca, autobus gradskog saobraćajnog preduzeća zaobišao je sivi Fiat Punto kako bi se zaustavio na stanici na kojoj je trebao stati.

To je, izgleda, iznerviralo vozača Fiata, koji je nakon toga izašao i metalnom šipkom razbio prozore na autobusu koji vozi linijom 53.

Ono što saznajemo jest da, na sreću nema povređenih, ali ako prelistamo društvene mreže o tom incidentu, postoje ljudi koji su bili putnici u tom autobusu i žale se na blage posekotine od stakala koja su pala, ali su to srećom lakše povrede, pa verovatno nisu otišli ni do hitne pomoći ni do bolnice, te te povrede nisu prijavljene - rekao je Vujović.

Policija je brzo stigla na lice mesta i privela napadača.

- Nemamo informaciju da li je zadržan ili mu je određen pritvor od 48 sati, ali pretpostavljam da će sigurno biti gonjen po službenoj dužnosti za nasilničko ponašanje ili remećenje javnog reda i mira.

01:52 VOZAČ AUTOMOBILA METALNOM PALICOM SLOMIO STAKLO AUTOBUSA Apel reportera Kurira: Setite se pravila prednosti GRADSKIH autobusa

Incident se dogodio oko 16 časova, pa dolazimo do našeg apela.

- Oko 16 časova je padao sneg u Beogradu, što je verovatno doprinelo popodnevnom špicu. Da ponovimo apel da je u špicevima u Beogradu potrebna malo veća koncentracija i strpljenje u vožnji, posebno kada su takve gužve u pitanju. Postoji pravilo u saobraćaju koje daje prednost autobusima gradskog saobraćajnog preduzeća u nekim situacijama, pa nije preporučljivo blokirati njihova stajališta i treba im dozvoliti da se nakon zaustavljanja na predviđenim stanicama uključe u saobraćaj.

Dakle, malo strpljenja i bez nervoze kako ne bi dolazilo do ovakvih incidenata koji se, nažalost, ponavljaju u određenim vremenskim intervalima - apeluje Vujović.

Kurir.rs/T.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:33 Incident na benzijskoj pumpi