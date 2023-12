VOZAČI ĆE BITI IZNENAĐENI KADA PROĐU OVUDA! Višnjička ulica više ne liči na sebe - EVO ŠTA JE SVE PROMENJENO

U martu su počeli radovi na širenju Višnjičke ulice, koja će na mestu velikog razdelnog ostrva dobiti po još jednu saobraćajnu traku za svaki pravac.

Projekat se realizovao kao interventno rešenje sa ciljem da se umanje saobraćajne gužve na ovom potezu

Ukupna dužina Višnjičke ulice koja je obuhvaćena ovom intevencijom iznosi 2.2 kilometra, odnosno proširen deo saobraćajnice od Ulice Mije Kovacevića do Slanačkog puta. Na ovom potezu Višnjičke ulice formirana je saobraćajnica prvog reda, sa po dve trake za svaki smer i širokim razdelnim ostrvom za potrebe šinskog sistema.

Pored brojnih ukrštanja i direktnih kolskih pristupa objektima, ovaj profil gradske saobraćajanice ima i bočne parkinge, tako da bi transformacija u magistralnu saobraćajnicu podrazumevala ozbiljnu rekonstrukciju i potpuno novo saobraćajno rešenje za pristup postojećim i budućim sadržajima.

Radovi na ovoj ulici su bili podeljeni u nekoliko faza.

Prva podfaza je podrazumevala rad na potezu od Mirijevskog bulevara do Puta za Adu Huju u dužini od oko 400 metara. Druga podfaza je bila od Puta za Adu Huju do Diljske ulice, potom treća od Diljske do ulaza u garažu TC "Big fešn", a četvrta podfaza od ulaza u garažu TC "Big fešn" do Ulice vojvode Micka Krstića.

Ova važna saobraćajnica dobila je dodatnu traku za redovan saobraćaj u oba smera, kao i žutu traku za kretanje vozila javnog prevoza, što će suštinski promeniti život građana ovog dela grada. U dogovoru sa saobraćajnim stručnjacima predviđen je minimalni broj "presecanja" Višnjičke ulice, koji su do sada usporavali saobraćaj.

