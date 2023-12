"PROŠIRENJEM DVE DEONICE REŠAVAMO VAŽNU STVAR" Šapić najavio VAŽNE PROJEKTE, a tiču se Bulevara kralja Aleksandra

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas ugao Bulevara kralja Aleksandra i Ustaničke ulice i najavio dva važna projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture. Prvi je rekonstrukcija i proširenje Bulevara kralja Aleksandra, na delu od Cvetkove pijace do okretnice u Ustaničkoj, a drugi proširenje od Ustaničke ulice do Smederevskog puta. Šapić je istakao da je trebalo, po planu prošle Gradske uprave, da Bulevar kralja Aleksandra ostane isti kao sada i da ne bude uređen kao na delu od Pravnog fakulteta do centra grada.

– To sam promenio pre nekih godinu dana, a projekat smo definisali tako da Bulevar kralja Aleksandra, na delu od Cvetkove pijace do Ustaničke, izgleda isto kao na raskrsnici sa Takovskom i Kneza Miloša. To znači da će tramvajske šine biti na sredini kolovoza, a da će saobraćajne trake i parking-mesta biti identično uređeni. Trenutno se radi na eksproprijaciji i očekujemo da će tokom 2024. godine taj proces biti završen. Projekat će biti usaglašen sa izgledom Bulevara u centru grada, što znači da ćemo po okončanju rekonstrukcije imati saobraćajnicu koja će izgledati isto na potezu od Skupštine do Ustaničke – rekao je Šapić.

On je naglasio da je pre oko 10 meseci započeta izrada plana detaljne regulacije iz kojeg je uklonjena ideja da se mreža tramvajskih šina proširi na potez od Ustaničke prema Smederevskom putu.

– Taj plan je donet 2009. godine i prema tom planu je trebalo da se sruši 500 kuća. Ukinuli smo tramvajske šine, jer su one kočile čitav projekat, a bile su potpuno nerealne od samog starta kad su donete kao deo plana detaljne regulacije još pre 15 godina. Mi sada proširujemo ulicu ka Smederevskom putu, da bi građani Malog Mokrog Luga konačno mogli normalno da koriste ulicu, jer je to do sada bilo usko grlo. Tu je ključna stvar bio plan detaljne regulacije, koji sada moramo da menjamo i koji će biti gotov do februara ili marta sledeće godine. Onog momenta kada plan bude donet, kreće se u realizaciju projektne dokumentacije, a eksproprijacija će biti preko 90 odsto manja i sa 500 kuća svešćemo je na svega nekoliko objekata koji će biti uklonjeni. Tada će započeti rekonstrukcija i proširivanje Bulevara, kako bi se dobile po dve trake sa svake strane i kako bi ceo „Smederevac” bio sličan Bulevaru, gde je znatno rasterećen saobraćaj nakon sređivanja. Ovo mesto će biti čvorište najvećih radova za koje očekujem da će početi u 2025. godini – zaključio je Šapić.

