KOLAPS U OVIM DELOVIMA BEOGRADA JE PROŠLOST! Nova rasveta, trotoari i kolovoz će ulepšati 3 opštine u prestonici

Svake godine je sve više vozila na beogradskim ulicama usled povećanog broja stanara. Svi smo gotovo svakodnevno svedoci kolapsa u “špicu” kada se vraćamo sa posla i da bi se to sprečilo ili umanjilo, grad Beograd je rešio da omogući Beograđanima veći užitak i manji stres u saobraćaju.

Što se tiče Novog Beograda, proširen je kolovoz u Bulevaru Zorana Đinđića na delu od Ulice Milentija Popovića do Omladinskih brigada. Prva faza radova podrazumeva radove u levoj traci do razdelnog ostrva, od Ulice Milentija Popovića do Antifašističke borbe.

Kada govorimo o centru grada, radovi se odvijaju u jednoj ulici na Dorćolu i u dve na Vračaru. U boemskom delu grada gde se nalazi Francuska ulica, urađena je podzemna instalacija od Skadarske ulice.

Posebna pažnja je posvećena uličnoj rasveti gde je postavljen novi sistem dekorativnog osvetljenja koji je zamenio stara 24 stuba javne rasvete. Ni ekološki deo nije zaboravljen, pa je zasađeno 30 novih stabala lipe.

Radovi na Vračaru su počeli još tokom jeseni 2022. godine, prva na redu je bila Mileševska ulica. Ona je sređena od Žicke ulice do Beogradskog dramskog pozorišta, kod okretnice Crveni krst.

Urađena je dvoslojna promena asfalta, dok se podloga i instalacije nisu dirale jer se nalaze u optimalnom stanju. Novitet u Mileševskoj će tom delu grada dati nov izgled.

Što se tiče Ulice Maksima Gorkog, radovi su počeli u julu ove godine i završeni su krajem avgusta. Urađena je sanacija u dve faze.

Prva faza je obuhvatila radove od Krunske ulice, od kružnog toka do Njegoševe, dok je druga faza obuhvatala radove do Ulice cara Nikolaja II. Popravljeni su slivnici i postavljen je novi asfalt.

Usled visoke frenkventnosti saobraćaja u ovoj ulici, poboljšan je kvalitet života novom infrastrukturom. Olakšano je i kretanje vozila i pešaka.

