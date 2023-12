"POKUŠAO JE DA ME POLJUBI U USTA MATORI UJAK MOG MUŽA" Ljudi dele neprijatne situacije sa slava: Da li su ove najgore?

U toku je sezona slava, a svako okupljanje sa sobom novi i neku dogodovštinu i situaciju koja se kasnije prepričava danima.

Na slavama se skupi rodbina koju niste videli dugo, popije se, pa smešnih i čudnih situacija ima na pretek.

Tako je sada, na društvenoj mreži "Reditt" jedan korisnik upitao sve da li su ove godine imali neke dogodovštine na slavama.

"Sigurno ima nekih događaja ili ljudi koji vam nisu prijali, bilo kao gostu ili domaćinu. Evo mog neprijatnog primera sada za Svetog Nikolu. Odlučim ja da otvorim neki šampanjac i sipam ljudima ko je hteo. Sipao sam sestri, zetu, stricu i punu času. Na kraju ja nisam ni sebi završio sipanje, moj ludi stric mi traži još i počne da urla: "Domaćine prazna čaša". Kada sam se okrenuo, video sam da je on eksirao punu čašu. Ja se iznervirao i rekao mu da se to ne pije tako i da će morati da čeka svi da popiju pa svima da dopunim sa ono malo što je u flaši ostalo. Nije dobio dopunu celu noć. Inače je on tako nekulturan. Isprazni flašu piva i odmah počne da peva: "Prazna flaša na mom stolu". Siguran sam da ima i gorih primera tako dajte da čujemo", napisao je on.

foto: Printscreen/Reddit

Komentari sa opisom različitih situacija počeli su brzo da se nižu.

"Jednom me zajedljiva tetka pitala ili bolje rečeno pecnula (koja zna da nemam curu i da sam skoro bio raskinuo dužu vezu) kad će deca? A ja onako malo pripit da joj uzvratim, jer klin se klinom izbija, reko sam joj: Što pitaš? Nego gde mi je tečo, što i on nije došo? (prevarila ga sa šefom, a ona sekretarica, pa se teča razveo od nje i uzeo joj decu, lik je samo šutnuo nakon toga i dobila otkaz, posao nije dobila nigde 3 meseca) Trajala par sekundi mrtva tišina, svi bulje u mene juju ju dok se deda nije dosetio dezerta, nismo je više zvali", napisao je jedan korisnik u komentar.

"Slučajni poljupci u usta sa strinom prilikom čestitanja slave", dodao je drugi.

Rođak milioner

"Uf… Imam jednog rođaka koji je milioner, zaradio je novac na relativno pošten način, ali je bio i ostao seljačina u duši. Dok smo svi đuture slavili slavu kod babe i dede, za njega se čuvala “specijalna” stolica - jedna jedina tapacirana stolica u crveni pliš. Za njega je išla i specijalna kristalna čaša. Elem, njemu su se šlihtali jer je, jel lovator. On je to znao i zloupotrebljavao je specijalni tretman. Hvala Bogu, od kada slavim slavu sam, zovem samo par ljudi", otkrio je ovaj član.

Potome je jedna žena otkrila da je na slavi pokušao da je poljubi ujak njenog muža i da se uopšte nije lepo završilo.

"Pokušao je da me poljubi u usta matori ujak od mog muža. Kad sam ga odbila, polomio pola hodnika, izašao napolje, pravio scene, naravno vikao da sam k*rva, odneli ga kući. Nikad mi se nije izvinio. Video me posle par meseci na nekoj proslavi, i pravio se da me ne prepoznaje...posle jedno sat i po mi rekao u fazonu ''jaoo to si ti, nisam te prepoznao, nesto si poružnela''.