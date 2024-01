NJIH ŠESTORICA OTELA MU METLU PA JE NJOME TUKLI? Sramota kako su se iživljavali a ostali snimali?! Sve zbog ove 3 Jasminove reči

Jasmin V, napadnuti radnik JKP "Gradska čistoća", neradno se seća noći kada su ga, naočigled prolaznika, napala i vređala šestorica mladića.

Osim samog napada, u celoj priči šokantno je i to što su prolaznici, umesto da mu pomognu, sa distance mu samo dobacivali reči podrške, a pojedini su odmah povadili mobilne telefone i snimali celu situaciju.

Jedan od šestorice napadača udarao je Jasmina metlom, nakon čega se i bacio na njega, a kako kaže napadnuti mladić, i dalje oseća bolove u vratu i kuku od udaraca.

- Nema neke telesne povrede, ali imam bolove u kuku i vratu, kako me je udario metlom. Ja sam grupu mladića zamolio da ne bacaju smeće po ulici, jer ja to treba da čistim, oni su to doživeli kao provokaciju. Počeli su bezobrazno da razgovaraju i tu je krenuo sukob - priča Jasmin.

Kako kaže, oteli su mu metlu, njegovo oruđe za rad i time ga tukli.

- Pokušao sam da izbegnem, ali oni su krenuli na mene. Morao sam faktički da se odbranim koliko sam mogao. Sve je trajalo oko 20 minuta. Bilo je guranja, levo, desno... Niko nije hteo da pomogne, a bila je masa ljudi i svi su gledali - kaže Jasmin.

Umesto da mu pomognu, kako kaže, svi su mu vikali "Bravo Jasmine, bravo majstore".

- Ali džabe, nije to poenta! Poenta je da ne bude problema. Ovo nije prvi put da se događa, ali mi gledamo da izbegnemo sukobe. Najviše je uvreda na rasnoj osnovi - nazivaju nas Ciganima, vređaju majku.. - kaže Jasmin.

Ceo slučaj prijavljen je policiji.

"Apelujem na veću empatiju prema radnicima Gradske čistoće"

Marko Popadić, vršilac dužnosti JKP "Gradska čistoća" apelovao je da se prema radnicima "Čistoće" pokaže mnogo više razumevanja.

- To su ljudi koji su 24 sata na terenu 365 dana u godini i leti i zimi, i po kiši i suncu kako bi naš grad bio lepši. Oni pošteno zarađuju svoju platu, hrane svoje porodice i neophodno je da kao društvo pokažemo više empatije i poštovanje prema njima - kaže Popadić.

Šapić osudio napad Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda, osudio je bahati napad mladića na radnika JKP „Gradska čistoća” u noći između subote i nedelje na Zelenom vencu. – Nedopustivo je da radnika „Gradske čistoće”, koji samo radi svoj posao napadaju i ugrožavaju njegovu bezbednost na radnom mestu. Radnik im je rekao da ne bacaju đubre po trotoaru, što je potpuno normalna opomena ljudima koji ne poštuju red. Nadam se da će delinkventi biti adekvatno kažnjeni i da se ovakve stvari više neće događati. Ne zaboravimo da „Gradska čistoća” radi svake subote, nedelja, danju, noću, praznicima i po svim vremenskim nepogodama. Njihov rad moramo da poštujemo – rekao je Aleksandar Šapić.

Kurir.rs/Blic