IZMENA NA LINIJI 82: Zatvaraju se određene deonice, evo kuda će saobraćati vozila

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Ljubinke Bobić, na delu od Partizanske avijacije (uključujući i raskrsnicu) do Ulice Raška Dimitrijevića, i u Ulici Gandijevoj, na delu od Partizanske avijacije do Ulice Pere Segedinca, od 7. do 14. februara doći će do promena u radu linije javnog prevoza 82, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog ovih radova uslediće zatvaranje ove deonice za saobraćaj tako da će vozila sa linije 82 saobraćati na sledeći način:

- u smeru ka Bloku 44 vozila će se kretati ulicama Ljubinke Bobić, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinskom do okretnice „Ledine”, gde će vršiti promenu smera kretanja i nastaviti Surčinskom ulicom, Vojvođanskom, Gandijevom i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Keju oslobođenja vozila će ići ulicama Gandijevom, Vojvođanskom, Surčinskom do okretnice "Ledine", gde će vršiti promenu smera kretanja i nastaviti Surčinskom ulicom, Nedeljka Gvozdenovića, Ljubinke Bobić i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti isključivo stajalište "Ljubinke Bobić" u Ulici Nedeljka Gvozdenovića (u smeru ka Bloku 44), zatim stajalište "Gandijeva" u Vojvođanskoj ulici, kao i stajalište "Nedeljka Gvozdenovića" u Ulici Ljubinke Bobić.