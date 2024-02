AKO JE TRUDNA NIJE BOLESNA! Beograđanka otkrila kako se stariji ponašaju u busu: Otkrili zašto mladi ne ustaju! Jedno ih nervira

Gotovo svakodnevno dok se vozimo gradskim prevozom možemo da čujemo poneku raspravu oko ustupanja mesta starijima, bolesnima, trudnicama, a u velikom broju slučajeva se za to okrivljuju tinejdžeri.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pokrenula se nova polemika oko toga da li mladi ustupaju mesto starijima kao i kako se stariji građani ponašaju ukoliko im tinejdžer ne ustupi mesto.

- Danas oko 12 i 10 nastala je situacija u autobusu 52. Baba je tražila dečku da joj ustane, ali na vrlo neprijatan način. Posle njenog komentara da dečko ne treba ni da živi u Beogradu, dečko je krenuo da se iz petnih žila dere na istu na japanskom jeziku - navodi se u prvoj objavi koja je pokrenula niz reakcija.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Nakon ove objave drugi Beograđanin je opisao situaciju koja se desila pre nedelju dana kada je žena bikala na mladića jer joj nije ustupio mesto.

- Pre nedelju dana je gospođa vikala na momka pored mene koji joj nije ustao, on je ignorisao, imao je i slušalice, a onda je ona krenula da se obraća svima u busu i viče. Izašao sam sa dečkom na istoj stanici, on vidno otežano hoda i ne mogu da zamislim koliko mu je bilo neprijatno. Za života nisam sa klincima imao problem u prevoozu, ali sa starijima, neka scena sa mnom ili sa nekim u prevozu se desi nekoliko puta mesečno - napisao je on i dodao:

- Zaista je očigledno da ciljano idu da izazivaju drame i konflikte i ukoliko ih neko ignoriše postanu agresivni ili pređu na sledeću žrtvu. Često imaju ta zla glasna razmišljanja o tome kako su oni žrtve, a mladi zli na milion načina pokušavajući da dobiju sažaljenje. Nikada ne ustajem nikome sem trudnicama i ljudima koji su vidno povređeni, imaju poteškoće u kretanju ili im je zaista loše i slično...

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Jedna trudnica je napisala da sa školarcima nikada nije imala problem oko ustupanja mesta.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

- Ja sad sam u devetom mesecu išla autobusom nakljukana lekovima za održavanje trudnoće pojas za stomak, pojas za kičmu, torba i natečene noge, nisam tražila nikome da mi ustane jer svi okreću glavu, pogotovu stariji koji se prave da te ne vide i da su slepi. Već kad mi bude loše kulturno izađem i sednem na stanicu i sačekam drugi autobus. Dodala bih da su mi uvek deca, školarci ustajali, a starije gospođe su uvek komentarisale: "Ako je trudna nije bolesna". Zato mi je uvek nekako draže da izađem i da sačekam drugi autobus nego da slušam ružne komentare.

Bonus video:

00:09 Žestoka tuča u GSP autobusu