OBAVEZNO PROČITAJTE! Poledica otkrio kako će izgledati rekonstrukcija Pančevačkog mosta: EVO KADA RADOVI POČINJU I KOLIKO TRAJU

Nakon više od pola veka gradi se novi Pančevački most!

Prema najnovijim planovima, deo mosta, od Bogoslovije do reke biće srušen i gradiće se novi.

Miodrag Poledica, pomoćnik direktora JP "Putevi Srbije", otkrio je kako će izgledati rekonstrukcija Pančevačkog mosta, ali kada se očekuje da počnu radovi.

Dve faze rada na Pančevačkom mostu

- Ovaj most ima kako lokalni, tako i međunarodni značaj, a pogotovo ima značaj pošto je predstavlja i drumsku i železničku vezu Beograda sa Banatom. Naravno povezan je magistralnom prugom, ali i državnim putovima koji vode ka rumunskoj granici, odnosno ka mađarskoj granici. Sama intervencija mosta će se sastojati od intervencije radova od Bogoslovije do samog Pančevačkog mosta, da imamo dve nezavisne prilazne konstrukcije. Obe su jako dugačke i obe su uglavnom na stubovima, praktično to su kao nezavisni mostovi. Ova leva, odnosno uzvodna prilazna konstrukcija je dugačka je 822 metra. Preko 500 metara je na mostovskim konstrukcijama, a ova desna nizvodna je malo kraće, negde oko 750 metara, od čega je 450 metara na mostovskim konstrukcijama. Sve će se raditi fazno. Te prilazne konstrukcije su u takvom stavnju da moraju da se urade, da se sruše postojeće i naprave nove. Međutim, pre pristupa rušenju jedne strane pa druge strane mosta, uradićemo dve privremene rampe koje će preuzeti saobraćaj za vreme izvođenja radova- rekao je Poledica i dodao:

foto: Kurir televizija

Prvo će se pristupiti rušenju uzvodne konstrukcije, odnosno gledajući ka Pančevu leve prilazne konstrukcije. Prethodno biće urađena ova jedna saobraćena rampa koja će biti povezana sa sistemom gradskih ulica. Praktično sa Vilinim vodama preko ulice Klavnički kej, Dunavske ulice i kasnije sa Bulevarom Despota Stefana. Kada se uradi ta leva strana mosta, pristupa se rušenju desne pristupne konstrukcije. Međutim, prethodno ćemo imati urađenu ovu privremenu rampu koja će sakupljati saobraćaj sa Višnjičke banje, sa Višnjičke ulice, preko ulice Vuka Vrčevića i navoziće se na sam most.

Desetine hiljada vozila pređe most svakog dana

- Treba napomenuti da je ovaj most jako opterećen i svaki dan tu prolazi nekoliko desetina hiljada vozila. U jutarnjem času, negde od 7 do 8 ujutru, dominantan je saobraćajni tok od Pančeva ka Beogradu i prođe negde oko 5.800 vozila. U kontrasmeru, negde od 4 do 5 popodne, smer Beograd ka Pančevu pređe oko 5.600 vozila. Zato će se sve raditi fazno da bi se što manje uticalo na saobraćajnom sliku grada Beograda - naveo je Poledica.

foto: Kurir televizija

Radovi počinju sledeće godinu, trajaće do sredine 2026. godine

Mi ove godine završavamo projektnu tehničku dokumentaciju, to je poslednja faza projektovanja, sada smo u fazi tendera za to. Potrebno je da završimo to ove godine i da dobijemo građevinsku dozvolu. Sve to treba da završimo ove godine i da započnemo radove u iduće godine, ako se obezbede budžetska sredstva, računamo da hoće. S ami radovi će trajati godinu i po, maksimalno dve godine - tvrdi Poledica.

