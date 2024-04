SPREMITE ZALIHE! Stanari ovih ulica na Zvezdari danas neće imati vodu do 18 sati, isto važi i za Vinču

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u četvrtak 18.4.2024. godine od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Zahumska, od Čelopečke do Milorada Šapčanina i Čelopečka, od Kraljice Marije do Zahumske.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Grocka

Zbog radova “EPS Distribucija” Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema na opštini Grocka, u četvrtak 18.04.2024. godine, u vremenu od 8.30 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama, u naselju Vinča:

Save Kovačevića,

Vinčanski vis,

Beli bagrem,

Velikoselska,

Vidovdanska,

Dunavski do,

Zemunska,

Zrenjaninska,

Đure Stojkovića,

Miloša Obrenovića (od Đure Stojkovića do Raške),

Beogradska i okolne.