IZMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA TOKOM MANIFESTACIJE "PORODIČNI BICIKLISTIČKI DANI U BEOGRADU": Koje linije menjaju trase

Tokom manifestacije "Dani porodice 2024 – Porodični biciklistički dani u Beogradu” doći će do izmena u radu linija javnog prevoza 11. i 12. maja, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Do potpune obustave saobraćaja, 11. maja, od 9.30 do 12 časova, doći će na potezu od podnožja Avale (raskrsnica sa Bulevarom patrijarha Germana) do vrha Avale. Za vreme održavanja manifestacije, vozila sa linije 400 će čekati na terminusu „Voždovac”. Istog dana, od 15.30 do 20 časova, potpuno će biti obustavljen saobraćaja na potezu od „Londona” do palate „Albanija”, odnosno u ulicama Kralja Milana, Terazije i Kolarčevoj.

Kako se navodi u saopštenju, vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način: trolejbuska linija 29 će saobraćati na skraćenoj trasi Trg Slavija – Medaković 3 i nosiće oznaku 29L. Elektrobus linija EKO 2 će saobraćati na skraćenoj trasi Trg Slavija – Beograd na vodi i nosiće oznaku EKO2L, dok će autobusi sa linija 24, 26, 37 i 44 u oba smera saobraćati ulicama Francuskom, Trgom republike, Makedonskom, Dečanskom, Trgom Nikole Pašića i dalje redovnim trasama. Vozila će koristiti stajalište „Trg republike”, koje u redovnom režimu koriste linije 28 i 41, dok će u smeru ka Dorćolu koristiti stajalište „Dom omladine”, koje u redovnom režimu koriste linije 16, 27E, 35, 58 i 95.

Precizira se da će autobusi sa linije 31 saobraćati delimično izmenjenom trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom. Minibus linija E2 će u oba smera saobraćati na trasi: Trg republike – Makedonska – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiti stajalište „Trg republike” koje u redovnom režimu koriste linije 28 i 41, dok će u smeru ka Dorćolu koristiti stajalište „Dom omladine” koje u redovnom režimu koriste linije 16, 27E, 35, 58 i 95.

Minibus linija E9 će u oba smera, umesto preko Terazija, od Trga Slavija saobraćati Beogradskom ulicom, Bulevarom kralja Aleksandra, Trgom Nikole Pašića, Dečanskom, Makedonskom, Trgom republike i dalje redovnom trasom, navodi se u saopštenju.

Drugog dana manifestacije, 12. maja, potpuno će biti obustavljen saobraćaj od 08.30 do 15.15 časova u Bulevaru Nikole Tesle, na delu od Brankovog mosta do Ulice trešnjin cvet.

Autobusi sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se u oba smera kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom trešnjin cvet i dalje redovnom trasom. Vozila sa minibus linije 60L će u vreme održavanja manifestacije u smeru ka okretnici „Novi Beograd” (Toplana) saobraćati: Brankov most – Milentija Popovića – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom. U smeru ka Zelenom vencu, vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu linije 60, odnosno saobraćaće ulicama Sajmište, Brankov most i dalje redovnom trasom, zaključuje se u saopštenju.

