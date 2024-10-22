BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Delovi 9 opština, uključujući i jednu u samom centru grada (spisak)
BEOGRAD - EDB Beograd za danas je planirala radove u delovima 9 opština zbog čega će ulice sa spiska ostati bez struje.
Palilula
11:00 - 14:00 HOZE MARTIA: 2A-2B, PABLA NERUDE: BB,2-12, SALVADORA ALjENDEA: 2-16,1-15A,
08:30 - 10:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 128A-130,115-115V, GRGURA NINSKOG: 17, KLANIČKI KEJ: BB,4,8-16A,1,5-19, VILINE VODE: BB,0BB-0BB, Naselje BEOGRAD: DUNAVSKA: BB,BB,82-86,69,
09:00 - 13:00 Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: 40-40Z,44,50, SEBEŠ OVČANSKI: 10-22,52-54B,1-17,21-29A, ZAGE MALIVUK ULICA 2: 2-12D,17A-25, ZAGE MALIVUK ULICA 3: 2-24,28,1-13,21-23A, ZAGE MALIVUK ULICA 4: BB,2-4,10A,58,1-15,21-23,53A,65, Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 10B,24-42,54,9-29,51-51V, SEBEŠ OVČANSKI: 0BB-6,30-30A,59, ZAGE MALIVUK: 8,9G,17V, ZAGE MALIVUK ULICA 3: 50, ZAGE MALIVUK ULICA 4: 16A-22,
Savski venac
09:00 - 15:00 BUL VOJVODE MIŠIĆA: BB,56,83A, BUL VOJVODE PUTNIKA: 56,9, DUŠANA RADENKOVIĆA: 2-4,1-7, PUŠKINOVA: 2-4, ŽUPANA ČASLAVA: 2-4,
Voždovac
08:30 - 14:00 ESAD-PAŠINA: 12, GOSTIVARSKA: 2-32,1-35, JOVE ILIĆA: 38-40,70,74-82,57-63,83-93, KIRILA SAVIĆA: 2-6,1-9A, KOSTE JOVANOVIĆA: 48-50,54-60,47-59, KRALjA VLADIMIRA: 4-6,10-14,26,30-58,5-9,13,27A,31,51-57, VOJVODE STEPE: 58-68A,94-94Ž,104-108,75-75,93-111A,115,
10:00 - 11:00 Naselje JAJINCI: KOLONIJA: 19,23-25C,
Rakovica
09:00 - 14:00 Naselje LABUDOVO BRDO: SERDAR JAN.VUKOTIĆA: 2-2V,
Novi Beograd
10:00 - 13:30 DELIBLATSKA: 6-24,7-21, DOBANOVAČKA: 3, DOBOJSKA: 2, GOLUBINAČKA: 3A,7g-7V,27, OBRENOVAČKA: 12-14,5-15, RUMSKA: 2,1-11, SEMBERIJSKA: 4-24,1a-3V,7-11,19a, ŠIDSKA: 1, SRBOBRANSKA: 2,6-12,5-13, SURČINSKA: 111z, SURČINSKI PUT: 1-1, VAJARSKA: 21, VINOGRADSKA: 36-36ž,112-164,27a,35V,39V-43d,47B-47V,51-51V,115i-115j,135D-135E,159,163,283b-285d,289b-291g,303-303V, Naselje NOVI BEOGRAD: JEVREJSKIH ŽRTAVA: 19,23,
Obrenovac
09:00 - 14:00 Naselje BARIČ: BARIČKA REKA: 96A-100F,106B,114,211,239A, BARIČKA REKA 2.DEO: 14C-14E,68-78B,90A,94A-94C,100-106A,130,202D,13B,21G,63-63,67,73A,79B,133,213,227-229,241-243B, NOVO NASELjE: 40,50,56,68E,7-29, Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 12, Naselje UROVCI: INDUSTRIJSKA ZONA: BB, UROVAČKA: BB,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): MIĆE OBRADOVIĆA: 46, MILORADA PETROVIĆA: 1, PROLETERSKIH BRIGADA: ,44,
Surčin
08:30 - 14:30 Naselje SURČIN: BARSKA: 2-26A,1-3,7-13, BRAĆE NIKOLIĆ: 2-12,18-26,46-46a,19b-21a, BRAĆE NOVAKOVIĆ: 2-36,40,44-84,1-59,63-65,69-81,85-89, BRAĆE PUHALOVIĆ: 40,43-45, CIGINE ČETE: 6,10,16-18,3-11,17-29,55-57,61, ĐAČKA: 2-24,30-46,50-58,1,5C-7C,17-33A, DUBROVAČKA: 2-16,20-24,47A,57-57A,65, ĐURĐEVDANSKA: 3-5V,9-11,15,19-21,25, JAKOVAČKA: 4-6,12-22,1-21, KOVAČKA: 2-4,3, KRUŠEDOLSKA: 4-34,1-49, OBILIĆEV VENAC: 42-76,3-31, VOJVOĐANSKA: 2-4,10-14V,18-26A,30-54,1-15,19-47, VRTLARSKA: 2-12C,16-38,3B-5,11-11A,25-27, ŽARKA SAMARDžIĆA: 2-18,22-42,46,50-58,1-5,11-41, ŽELEZNIČKA: 1-3,
09:00 - 13:00 Naselje BOLjEVCI: BRAĆE IKER: 56-70,76,80-94,75-117,
Lazarevac
09:00 - 13:30 Naselje Vreoci (zaseok Lukići).
09:00 - 14:00 Naselje Vreoci (zaseok Ujalica).
Kurir.rs
"IZGLEDA DA SU ČLANOVI MOJE PORODICE NAJVAŽNIJA TEMA LITIJUMA" Vučić: I dalje sam spreman da razgovaram sa svakim, oni znaju da nemaju ni jedan jedini argument