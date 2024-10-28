DEO OVE CENTRALNE ULICE DANAS JE BEZ STRUJE: Radovi u čak 7 beogradskih opština (spisak)
BEOGRAD - EDB Beograd za danas je planirala radove u delovima 7 opština zbog čega će ulice sa spiska ostati bez struje.
Stari grad
08:30 - 10:00 DOBRINjSKA: 11, KRALjICE NATALIJE: 33-39,
Palilula
11:00 - 14:00 DALMATINSKA: 27-27,31-33, DRAŽE PAVLOVIĆA: 10-12,18-24,19-25, ĐUŠINA: 14-22,26,9,
08:00 - 16:00 Naselje BORČA: PUT ZA CRVENKU: BB, ZRENjANINSKI PUT: 1BB, Naselje DUNAVAC: DUNAVAC: BB,BB,2-8,16-26,30B,36,44,82,1-11,15-25,31, OPOVAČKI PUT: 38,19-21,25, Naselje JAPANSKI CVET: OPOVAČKI PUT: 2,14,20,24-26,48, RIBARSKA: 19,23-29,35-39,43-45,49-51,63, ZRENjANINSKI PUT: BB,24A-24V,32-36,40A-40V,44,52-52V,56,19,25-27, Naselje Krnjača: ZRENjANINSKI PUT: 0,8A,22A,1BB,27,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,8-10,1-9, IVANA MILUTINOVIĆA: 60-72,81-91, NARODNOG FRONTA: 4-4A,5,9-13A, OLGE PETROV: 12A-16V, ZRENjANINSKI PUT: 143-147,
Savski venac
08:30 - 10:00 KRALjICE NATALIJE: 52-54,58-70,
09:00 - 15:00 GAVRILA PRINCIPA: 40, KARAĐORĐEVA: BB,BB,BB,73-77, LIČKA: 2,1-3,
Čukarica
07:00 - 09:00 ADA CIGANLIJA: bb, BEOGRADSKOG BATALjONA: 4,9-9A, BLAGOJA PAROVIĆA: 1B-3, BOGOLjUBA ČUKIĆA: 2-12,1, BRDOVITA: 8-16, ČAMDžIJINA: 2-20,3,17,37, JASTREBOVLjEVA: 16-28A,9-21,25, KARPOŠEVA: 30,50-60,64-92,27,45,49-51,55,59-71,75-91, LAZARA KUJUNDžIĆA: BB JO,2-6,22-24,32-34,42-74,82,86-90,1,5-9,33-45,49-59,69-91F/8, LjEŠKA: 30-36,52,56-82,23-45A, LjUBIŠE JOVANOVIĆA: 2-10,1-11, MATIJE BANA: 2-14,1-3, MILISAVA DAKIĆA: 2-6,1-7, NEDELjKA ČABRINOVIĆA: 54-62,53-57,61-67, NEMIROVIĆ DANČENKA: 2,1-7, NIKOLAJA GOGOLjA: 28A-40, OBRENOVAČKI DRUM: bb,bb,bb,1-1A, PETRA MEĆAVE: 2-8A,1-37A, POŽEŠKA: 82-84,90-96B,100-110,118-118A,128A-144,148-150A,67-69A,73,83A, PRAŠKA: 14-18,34-42,9,13-17A, RADNIČKA: bb,bb,bb,BB,2-4,8,17A-23,49-63, RAJKA OD RASINE: 11-51, STANKA OPSENICE: 2-16,1-11, STRAŠKA PINDžURA: 18,30-34,21-25, SV LAZAREVIĆA LAZE: 2A,6-10,14-16,1-3,7, TOŠE JOVANOVIĆA: 2,8-10, UDBINSKA: 8-26,30,7-25, VINODOLSKA: 2-36,40-46,3-9B,15,21,
Barajevo
09:00 - 14:00 Naselje BAĆEVAC: 33. NOVA: 13,21, BRATSTVA I JEDINSTVA: 9, LjUBOMIRA ŽIVKOVIĆA-ŠPANCA: 0BB-0J,4C,8,32-40,44-46,52-54,60-64,70-72,76-86,90,228-230,238,242A-242C,1B-1D,13-15,29-43K,49,63-73,77-79,83-89,93-95,99-113,121-131A,137,145-157,161-167,171-179,183,189-197,201-203,209-215,219-243,247-251A,255-257, PAVLOVAČKA: 2-10,14,18-22,3, PRESEČKA: 23, ROBAJSKA: 8,16,20,24,244,1-3,7-13, SINIŠE NIKOLAJEVIĆA: 2-8,12-16,22-24,28,32,38-38A,1-1A,5-11,19-21,25-27, TALAMBASKA: 2,6-14,18A-20,3,7-9,13-15,19,23-25, VELIKE LIVADE: 2-14,18-28,3,7-19,329P, Naselje ŠILjAKOVAC: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 22,26-54,70,78,9,15-17,23,33A, RADOVANA MARINKOVIĆA: 0,78-96,100-106A,110-122,126-144,63-79,99,109A, ŠILjAKOVAC IBARSKI PUT: 32, Naselje VRANIĆ: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2,12G,52B,74-78,82,86-90,96-108,112-114,118-124B,128,134-138,144-152,156-162,170-176,180,184E,190-204B,208-208D,212G-234,238-240,246,250,256-260A,264-270,274,278-278A,286G,290-292,296B-304A,308-336,342-366,426B-426G,3-3A,15,19B, IVANA MIHAILOVIĆA: 2A-6,12-16,20,30,1A-7,11-31, KARAĐORĐEVA: 0,24A-24B,9,17, KOSMAJSKA: 2-12, LjUBOMIRA ŽIVKOVIĆA-ŠPANCA: 16,24,30,34A-36A,42,48-52A,58,66,72,92,75, OMLADINSKA: 2A-8,12,1C,5-9A,13, OSMOG MARTA: 2,6,10-12,1-13,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Brović: BROVIĆ SELO: 187, DONjI KRAJ: 14, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 6-8A,26,46,78,3-7,27-27A,41,45,95,191,195, KOD GROBLjA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, NEMA NAZIVA ULICE: 106,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 35,149, STANIŠIĆA KRAJ: 104, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 16,22,66,102,166,178-180,3A,11-13,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLjEVIĆA: 46,72,86,110,132,140A-142,148,186,1,183, Naselje PIROMAN: BROVIĆ: 213,
Lazarevac
00:00 - 15:00 Opština Lajkovac: Naselja: Nepričava (zaseok prema Asfaltnoj bazi, Drobilični pogon, ); Slovac (put za Slovac-Ub, prema Železničkoj stanici), Stepanje (zaseok Stevanovići, Sušara, prema Crkvi, Gujari).
08:00 - 15:00 Radoja Domanovića, Milana Predića i deo ulice Dr.Đorđa Kovačevića 38a-60.
Kurir.rs
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