ISKLJUČENJA U 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas biti bez struje
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u devet opština.
Isključenja počinju u 8.30, a evo detaljnog spiska ulica:
Zvezdara 09:00 - 13:00
RUDI ČAJAVECA: 31A,
Zvezdara 09:00 - 13:00
BUL KRALj.ALEKSANDRA: 335-351,
Savski venac 08:30 - 13:00
DINARSKA: BB,2-14,1-9, DR MILUTINA IVKOVIĆA: bb,4, HUMSKA: 2, LAZE LAZAREVIĆA: 9, ZVEČANSKA: 10-14,7-7,
Savski venac 23:30 - 06:00
BULEVAR VUDROA VILSONA: 12,
Voždovac 09:00 - 14:00
KUMODRAŠKA: BB, TEKERIŠKA 1 PRILAZ: 24Đ-24G,90, Naselje KUMODRAŽ: BOŽIĆNA: 2-12,16-30,40-42,46-52,17-53A, JASMINA: 20A-42A,17-43, REMETINSKA: 18A,19D-35, STEPOJEVAČKA: 2-4,1-13,17-21,25-27, TEKERIŠKA: BB,10,14-48,80,90A-90V,9-41V,
Čukarica 15:00 - 16:00
Naselje UMKA: KOSOVSKA SIĆEVSKA: 2,1, MILIJE STANOJLOVIĆA: 34-52,120,59-71A,77-101,
Grocka 08:30 - 12:00
Naselje LEŠTANE: BRANISLAVA NUŠIĆA: 2B-6A,1-1G, KRUŽNI PUT: 2, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-6,10-14,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: BB,2G-2T,1A-1S, SMEDEREVSKI PUT: BB,BB,2B-6Ž,50-50V,1-5A,9-13,21-23V,37-37A, Naselje VINČA: BANIJSKA: 4-8,1-5, BRANIČEVSKA: 2-8, CARICE MILICE: 2-8,14-22,1-5,9-13, ČEGARSKA: 2-8, DEVET JUGOVIĆA: 2-8,16-24,1-5A, HILjADUTRISTA KAPLARA: 2-12,20,1-11,17, IVE ANDRIĆA: 2-6,1-9,13,17-25, JOVANA DUČIĆA: 2,6,1-17, JOVANA JOVANOVIĆA-ZM: 2-20,24-28,32-36,40,44-46X,1-3,25-25D, KORDUNSKA: 2-8, KOSOVSKIH BOŽURA: 1-5, MIKE PETROVIĆA-ALASA: 2-4,8-10,16-18,1-5,11-11,15-17, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-8,1,5-11, NADEŽDE PETROVIĆ: 2-4,10-14,1-15, OZRENSKA: 2,12-22,3,13-17, PROFESORA VASIĆA: 22-44,1-25,125, PROTE MATEJE: 2-14,1-9, RADMILOVAČKI PUT: 5-9, STEVANA SREMCA: 2-4,10,1,5-11, STRAŽILOVSKA: 2-12,1,5-7, ŽIVOTE VRANIĆA: 2,1,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE SPASIĆA: 0-20,24-36,40,44,48-48B,54-56,60-68B,74,78-80A,86,102-104,112,142-146,168,408,1-17A,21-27A,31-33,37-47B,53A-61,67-71,77A-87G,95A-97,101-103,107A-109,115,119A-121A,131-133D,147,155,175, BARIČ BRDO: 46,7, BARIČ REKA 1. DEO: 0-30,40,46,114A,186,3,7-7A,17-19,23-47,51-53,57,71,75A,183,189,499A, BARIČKA REKA: 0-2,20,24-26,1-3,7,15-19,27A,45-47,87A,91B,1111, BARIČKA REKA 2.DEO: 0BB,14,34,62A,86,57, BEOGRADSKA: BB,4,10,16-20,26-32B,36-38,42-46,50,54-64K,1A,5-13,17,21-35S,39,43F-53,59,65-67,71-75, BRĐANSKA: 2,12-20B,24-34,38-40,46-50A,54,58,64-68A,72-74,78-78,82-84,88B-90,102A,108-108,132,9A-9D,19-19E,33,37A-41A,45-49A,53,57-61B,67-95,99,103,161, DRAGORADA DRAGOJEVIĆ: 12-14,20-24,1-13,31, DUBOKO: 4-8,12-18A,24,28,48,70,88,194-196,3-11,119,183-183,191-193,217,1111, GORNjI POTEZ: 8, GROBLjANSKA: 20A-20B,28,13E-15G,19-23,27, JANKA TEŠIĆA: 10E-10G, LIČKA: 3,15,19, OBRENOVAČKI PUT: 138-146,150-170,176-178,182-184,188-208,212-216A,220-232,248B,270,2000,83,117-141B,145-145,149-159,163A-183,187-187A,191-197C,201-203,207-211, PUT POKRAJ PRUGE 2.DEO: 19, PUT ZA DUBOKO: 6D, PUT ZA ISKRU: 2-16,24A-24B,1,63,119, SAVSKA: 2,6A,10-12A,16-28,1-7,11-23,161, ŠESTE VOJVOĐANSKE BRIGADE: 30-36B,40C-42A,46,7,37-39F,43A-47A,51,55-57, SPASIĆA KRAJ: 0,10-10,20-20A,28A-30A,34,58,62,160,17,85,103,395,1111, TRIDESETPRVE SRPSKE BRIGADE: 2-22, VINOGRADSKA: BB,4-6,10,14,18-22,26A-36D,42,46A-48E,52,56-58,62,70A-72N,88,1A,23-23A, VUKA KARADžIĆA: 4,8,12,18-24C,28,40-40B,46,50,56-56A,60,1,5,9,15-17, Naselje BELO POLjE: KRUŽNI PUT: 55, Naselje MALA MOŠTANICA: KRALjEVIĆA MARKA: 1, OBRENOVAČKA: 2,14-18A,22-22,26-28,7-15,21-23A,33-39, PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: 109A, POTOČKI KRAJ: 2-4,8-10A,14-20,24-26,30-40,46-52,56-70A,1A,7-15,21-33,37,41-47C, RAVANIČKA: 25, ŠARČEVIĆA KRAJ: 2-2B,6-10A,16-18,22A-74B,78-82G,86,90,108-110,132-134,1A-7,11,15-15D,19-41,45-47,51-59D,63,67A-89A,93,1111, VISOKA: 6,
Obrenovac 09:00 - 15:00
Naselje MALA MOŠTANICA: MOŠTANIČKA: 61, RAVANIČKA: 9,
Sopot 08:30 - 18:00
Naselje NEMENIKUĆE: JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: 10,20-24,28-30,34,40,192,290,304,3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KOSMAJSKA: 76A, KOSMAJSKOG ODREDA: 24A,40-40A,44-46A,50-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,192,220,524D-526A,532A-534A,19,25,29-35,39-43,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-8A,324A,472-474C,1,9,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4-14A,22-24,28,32,40,70,214,446,454,447A, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6-12,7-11, USTANIČKA: 2,6,32,452,451-453, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 84,83,155-155C,245A,
Sopot 08:30 - 15:00
Naselje NEMENIKUĆE: KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KOSMAJSKA: 2,6,76A,138A,1,5-15A,141, KOSMAJSKOG ODREDA: 4-10,16-24A,40-40A,44-46A,50-52,56-68,72-74A,82,220,264,526A,19,25,29-35,39-43,47-57A,63-65,89A,97-99,221B,261,267A,521, NjEGOŠEVA: 26-32,36-44,93, SVETOZARA ĐUKIĆA: 8, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 84,83,155-155C,245A,
Mladenovac 09:00 - 14:30
Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, LjUBIVOJA GLIŠIĆA: 2-14,1,9, MIODRAGA LUKOVIĆA: 2-4,8-24,164,1-11,15-25,163, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 23, BRESTOVAČKA: 6,12B,27A-29, DUĆANSKA: ,22,25A, KOVAČEVAC: ,bb,2,18,70,108,262A,270A,282,286,332A,336,400,580A,614,688,692,704A,718,728A,732,748A,758A,774-776,782,798,828,838,944-948A,960,998,1334,1-3A,15,25,113,129,181,251,255,277A,281A,291,531,537,541,589,605-609A,625A,643,649,719,727,741,749,781,785,799,807,811,849,871,889,979,983A,991-993,997,1335, LAĐEVAČKA: 28,44A,60,1,23, LAZARA ČOKIĆA: 8A-8B,16,56,3B, MIRINAČKA: 2,5A, NOVA 49: 8,1A, NOVA 51: 4A, NOVA 55: 2, NOVA 56: 6,1, NOVA 58: 7A, NOVA 60: ,1-1A,5, NOVA 62: 62G,66,71A,85B, NOVA 63: 8B,13,29A, NOVA 64: 4,14,18A,1,7, NOVA 83: 20A,24A, NOVA 85: 9B, NOVA 86: 8, NOVA 87: 4, NOVA 90: 7, TRG LjUBOMIRA IVANOVIĆA GEDžE: 8, VOJISLAVA DAMNjANOVIĆA: 7,73A, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BATAŠEVAČKA: 2-14,18,22,26,30,84-88,92,1-19,23-25,29,39, DALMATINSKA: 2-20,24-34,38-40,44,1-5,9-29,35-37,41, DOSITEJEVA: 2,6,16,1-3,7-15,19-23, FRUŠKOGORSKA: 2-6,10-12,16,1-11, JOVANA RISTIĆA: 16, JUG-BOGDANA: 4A,17, MAKEDONSKA: 2-14,18-28,32,3-7,13-17,23-29, MLINARSKA: 2-8,12,1,5, MORAVSKA: 42, NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, PETRA KOČIĆA: 1-5,9,17-21,25, SAVSKA: 2,14-16,26,30-40,1-3,7,15-17, SIME MATAVULjA: 32,19-25,33,37-39,43,49-51,59, SMEDEREVSKI PUT: 12-36,42,46-68,72-78,86,92-94,98-102,106-108,112-114,120-122,126-130,134,1-13,17-23,27-39,45-67,71,75-81,87-91,107,111, STANOJA GLAVAŠA: 2,6-14,1,5, STEVANA SINĐELIĆA: 10,13,19, TIMOČKA: 2-12,1-3,7-9,15-17,21-23, UČITELjSKA: 2-8,16A-22,30-36,1-13A,25,29-55,59-61,65-67, VARDARSKA: 13,17,21-29,33,39-45,57, VOJVOĐANSKA: 2-4A,1,5-9,15,
Lazarevac 12:00 - 15:00
Naselje Lajkovac: Nosilaca Albanske Spomenice, Dušana Trifunovića, Kralja Petra 25.
Kurir.rs/R.J.
NA ISTOM ZADATKU Vučić ih uċutkao rezultatima, pa potegli ljubitelje stranih para CRTU da vređa! Vlast nazvali ološem i udaraju najniže - NA PREDSEDNIKOVOG SINA