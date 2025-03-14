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Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u osam opština.

Vračar

9 - 14 časova

BULEVAR OSLOBOĐENJA: 15-17,21-29, KNEGINJE ZORKE: 2-8,1-1,5-5,

Zvezdara

8 - 13 časova

KAPETANA M.ŽUNJIĆA: 18-26,

Palilula

9.30 - 11 časova

Naselje VELIKO SELO: BEOGRADSKA: 26-28B, TESLINA: 20,32-34,51-63,67-69,75-95,

8.30 - 18 časova

Naselje BG-KRNJAČA: DANICE JOVANOVIĆ: 4-8,9,13-37, IGORA VASILJEVA: 2-6,10-16,30Nj-32A,1-1A,9-23B,27-49B, KOSTE JOSIPOVIĆA: 3-7, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 2-4C,10,3-7A, MIODRAGA PETROVIĆA: 2,8,12A,24,1V-15, MLADENA JOSIĆA: 2-18,1-21, PANČEVAČKI PUT: 16-20,24-28,32, STEVANA TOMIĆA: 2-4,8,1,5, VINKA GRDANA: 2-8BB,12-34,1-3,7-17A,23,29, Naselje Krnjača: IGORA VASILJEVA: 5, KOSTE JOSIPOVIĆA: 2-30,11-25, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 14-16A, MILOŠA ŽUTIĆA: 2-18,1-7,13-15,33,37, PANČEVAČKI PUT: 2L-2Lj,35,39, SLAVOLJUBA BOGOJEVIĆA: 8-10,3,9-15,19,

Palilula

9 - 12 časova

Naselje BORČA: ELEMIRSKA: 6-10, JOVANA TEKEKIJE: 17, KIKINDSKA: 88A-88Ž,69-71, MIHAILA PETROVIĆA: 102, MORIŠKA: 15, PETRA TEKELIJE: 4,8-16,20-24,28-30,3-3A,7-21,25-27, ŽITNIČKA: 12-14, Naselje BORČA - Pretok: KIKINDSKA: 72-78,84,63,75, MELENAČKA: 6-8,3,

Voždovac

9- 12 časova

Naselje RIPANJ: LIPOVIČKI PUT: 80-96,100,89, LIPOVIČKI PUT 2 DEO: 2-4,1-3,

Novi Beograd

8 - 15 časova

BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 67-69,

Barajevo

9 - 12 časova

Naselje BARAJEVO: LIPOVAČKI PUT: BB,66-98,102-104C,108-120A,124-136G,140-144D,210,679E-681, PARTIZANSKA: 2-34A,38A-42A,1-1B,5-17,21-39, RADIONIČKA: 2-6,10A-14,1B-13, STARA LIPOVICA: 2-6,10-16,20,24-32B,36-54A,58-76B,80C-104B,108-120,124-132,136-138,142-154A,158-164,168-176A,182,186-194F,230-230A,446,656-656E,1-11,17-33D,37-45,49A-57,61-81,85-87C,93-107,111-131A,137-151C,155,163B,167-175G,181A-187B,191-209D,213-223,227-229A,639A,655E,659A-659C, Naselje BOŽDAREVAC: RADNIČKA: 8,14,

Obrenovac

9 - 17 časova

Naselje PIROMAN: SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 13, Naselje Stubline: AUTOBUSKA STANICA: 498, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 485, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 0,144,322-330G,404,484-488,492A-492C,496-498,544,57,243,325,373,485-485G,493-495A,521A,527-529B, MUZIČKA KOLONIJA: 420,495C, SELO: 410, STUBLINE: 78,88,134,142,208,330,342,400,404-404,476,484-484,498-500B,532,554,590,191,327,377,485,497,517,521,529,555, VALJEVSKI PUT - CENTAR: 482,498-500,433,475-475,481A,501,543, VELIKO POLJE: 330A, Naselje Veliko polje: KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 326B,330E,342-344C,418,51B,57, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 322,342B-342G,243A,

8 - 18 časova

ĐAČKOG BATALJONA: 22, Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 3/1,0,14-70,84,104A,3B-65,69-81, ĐAČKOG BATALJONA: 83, FILIPOVIĆA KRAJ: 2-10A, OMLADINSKA: 1A, POSAVSKIH NORVEŽANA: 36A,86-86A,90-96,102,106-146,9-13A, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 9, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 22H, Naselje Veliko polje: VELIKO POLJE: 1B, Naselje ZVEČKA: BOŽIDARA MARINKOVIĆA: 6-10,5-5A, BRAĆE JOKSIĆA: 26,30-36,40-52,56-58A,62-82A,86-90,94-100,106-108,114-116,122-128,132-144A,148-158,164,172,192-194,1000,25B,37,43,47-53,57-103,109-121,129-147,153-157,1111BB, BRAĆE LAZIĆA: 83, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 248,95A, FILIPOVIĆA KRAJ: 23-25, JEREMIJIN ZABRAN: 2,12-16,1,5-7B,13, KOZARAČKA: 103, KUPINAC: 72, LUG: 0-2A,6,10-16,20-24,28,32,36C-40B,44-48,58,62,68,76-80,84,88-90A,1-3,7-11,15-17,21-27,31B-33,37,43-43C,61,87, PETE KOZARAČKE: 74,90,59A,81,85-87,99-101, SLOBODANA TANKOSIĆA: 10-12,16A,20,24,28-32,3-5E,13-15A, SOLUNSKOG FRONTA: 12-12C,18B-22,26A-30,34-40,44A,48A-48G,1,7-9,13,17,21-29B,33,37-39,43A-43F, STARA PRUGA: 25,31, ULICA 2: 4,12, ULICA 3: 2-4,3,9-11, ULICA 11: 17, ULICA 12: 2-6,1,5-7, ULICA 13: 0BB,6,16A-18A,26, ULICA 14: 4A-8,14-18,13A, ULICA 15: 1-3A,11-21,25,43B, VOĆE POTIĆA: 4, ŽIVE BORJANOVIĆA: 2B,16A-18,22-34A,40-42G,46-50Ž,56-58,13,21-35,39-43,47-55A,59,63-65,69,

Mladenovac

9 - 16 časova

Naselje SENAJA: LUG: 1,5-7, SENAJA: 2-2A,6,10,37A,81

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