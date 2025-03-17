DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U SEDAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju u 8 časova, a evo detaljnog spiska
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u sedam opština.
Zvezdara 9 - 14 časova
GAVRILA POPOVIĆA: 2-4,
Palilula 8.30 - 18 časova
NEBOJŠE POPOVIĆA: 1V, Naselje BORČA: ANGORSKA: 8-10,20,5,17A-19S, ANTIOHIJSKA: 2,6,12,22-24D,52A,15, ATOVI NOVA 13: 2G,8A,14-18I,22,30-30V,58A, ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, BELOSTENSKA: 10,16,24,28-30,3,7-13,17-23,27-31, BRANIMIRA KRNJAJIĆA: 6,10,16, DAVIDOVIČKA: 2-8A,12A-26,30-40,44-46A,3-21,25-29A,33-43,49,57, DOBRIVOJA BOŽIĆA: 13, DRAGOVIĆKA: BB,10-28B,34,9,19A-27,31-33,41, DRAGUTINA MATIĆA: 4-14, DUŠANA SIMOVIĆA: 8,12-18,5, DUŠANA STEFANOVIĆA: 3-9,13-29,33, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,77-79,87,185B-187Z, EPIDAURUSKA: 9, FOKIDSKA: 7, GENERALA STEVANA HADŽIĆA: 1, ILIJE SMILJANIĆA: 20,17, KARANSKA: 9-11, KOSTE KOSTIĆA: 4-26,5-7,11, KUMANIČKA: 11, MAKSA KALMIĆA: 4-10,9, MALOG PRINCA: 2A-2B,6-6A,12-12B,1,7-7A,21, MIHAILA PETROVIĆA: 22A-26T,50-50,78-80,35-41,45-49, MILANA SIMOVIĆA: 2,10-12,20,1,5,9,13-15,23-25, MILETSKA: 4,8-10,246,3-7, MILOJA VUJANCA: 2-10A,22,1,5-11, MILOŠA VASIĆA: 2-12,3-11,15-19, MILOSAVA RESAVCA: 2,1-9, MIRGORODSKA: 2A-8,12A-16G,22I-26A,36-38A,42,48,84-86,90-92,96,100-104B,110A,5-7,11-15,19-21A,33,43-51,57B,67A,73,79-81,89,105V, MIROSLAVA KLAŠNJE: 2-6,10, NIKEJSKA: 2-4,3,7,11, NIKOLE UZUNOVIĆA: 6-8,9-19, PERGAMONSKA: 10-14,18-22,40,11-21, POPOVA BARA NOVA 1: 41D-43Ž, PREDRAGA IGNJATOVIĆA: 2-4,8-18,22-24,5-9,17, PREDRAGA KRIVOKUĆE: 5,9,15, PUT ZA OVČU: 14,24B-24K,30B,36A-38A,42-48J,54-56I,62B-66B,70-80A,84,104-106,112,116-120B,154-154E,158,164,170-174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,47-49,55-59A,63-65,69,77A-79G,83-85Ž,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B,8-10,16,7, SPARTANSKA: 2-6,10,16-20,3,7A,11,17,75, STEFANA STRATIMIROVIĆA: 8-10,18-18A,7-9,25,31, TROJANSKA: 2-6,14,28,1,5-15,19, VASE POMORIŠCA: 36A,92A-108B,107-109, VELIBORA STOJANOVIĆA: 2-10,1-5, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, VOLOSKA: 6,12-14,5,9-11G, VUKOMANA ARAČIĆA: 1-7,11, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 64-66Ž,70,29-31,53,57-67M,75-85, VASE POMORIŠCA: 112-114,81-83,95A-99,103, Naselje BORČA - Slatina: BEOĆANSKA: 2-18,1-21, DAVIDOVAČKA: 2-8,12,16A-24B,30-38A,42-44,3-9,15-17,21,25-29A,33-43,49,57, DRAGOVIĆKA: 37-37A, EPIRSKA: 2A,6,10-12,1-3, KARANSKA: 4-8, LEPAVINSKA: 2-20,24-24,1-33, MOREJSKA: 2-14,166-168,5-9, Naselje KORAĆICA: LJUBE DABIĆA: 9, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, OVČANSKI PUT: 46,120V,176,186-186D,1-1B,95B,221,225B,231A, RATAČKA: 8-12A,20-28,32-40A,46-52,122,184B,220,260,19A,79,187B-187M,191,
Voždovac 9 - 14 časova
Naselje V.MOKRI LUG: VLADIMIRA MITROVIĆA: 4-8,3E/7-15,
Čukarica 9- 14 časova
VASE STAJIĆA: 2-10,5A-7,11-15,
Sopot 9 - 14 časova
Naselje MALA IVANČA: BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, BRANE VASILJKOVIĆ: 2,6-12,5-7,11, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-22,26-36,40,46-48,52,56-58,62-86,126,1-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A,133, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,2-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51,335A, DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,10-12,16,20-34,38,412,422,3-17, GROBLJANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, KOSMAJSKA: 4-8,12,16A,1-3A,7-9, LENJINOVA: 4-10,18,1,19,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4-4,1,5A-5B,9B, NARODNIH HEROJA: 4-24,48-64,21,25-27B,35-41,51-65, PROLETERSKA: ,2-6,12-14,18,22-32,36-44,48,54-64,70B,74A,78,462,476,480A,1-11,23D-29B,33-35,41-53,57-59,67-67A,73-77A,81-83,87-89, PRVOMAJSKA: 4-6,1C-9B, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, SEDMOG JULA: 2-2,6-20,24-32,36-44,52B-56,3,7-15A,19, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-12,1-15,19,23-25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2,7, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA: 2A-2B,6-8,1-15, VUKA KARADŽIĆA: 4-6,3-5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,6,18, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: , DODINA: 2-2A,8-10A,16,1-3,9, MILOVANA JOVIČIĆA: 2-16,20-20A,24-26,30,40A-46,50-54A,66-68,72,76-82,94,1-7A,13-21,25A-29,33A-35B,45-47,71-77,81-83,95-97A, SREĆKA JOVANOVIĆA: 27, VOJVODE STEPE: 2-4,7,11-15, Naselje POPOVIĆ: MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 118A, Naselje RALJA: BRAĆE JOCIĆ: 4, CANE MARJANOVIĆ: 2-8,12-14A,26-30,34,3A,19,23,27,37-39,67,71-85, OMLADINSKA: 54B, PROFESORA ANDONOVIĆA: 36, RADOMIRA JOCIĆA: 2A-4,16,20-20A,28,34-40,48,56,60-64,1,11-19,25-27,35-37,349, SREMSKA: 2-12,18-22, ŠUMADIJSKIH BRIGADA: 6,16-22,26-30,34,48,13,31-33A,37-37A,47A,111, ŽIVOTE JOVIČIĆA GRKOVO: 2A-6,10-12,3A-5, Naselje SOPOT: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 9A,19,
Mladenovac 9 - 16 časova
Naselje VLAŠKA: BUNARAČA: 8, VLAŠKA: 486-488,455A,
Lazarevac 8 - 14 časova
Naseljeno mesto Trbišnica zaseok Crnišava.
VUČIĆ NAKON PROTESTA: Mudro i pametno smo, ne nasedajući na trikove sačuvali stabilnost! Ponosan na policiju, nismo ni pendrek podigli!