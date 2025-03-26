DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U OSAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju u 8 časova, a evo detaljnog spiska
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u osam opština.
Vračar
8.30 - 14 časova
SINĐELIĆEVA: 10-12,3-5F/8,
Palilula
8.30 - 18 časova
Naselje BG-KRNJAČA: ALEKSANDRA DIME: 2-4,8-20,3-7,11, SAVE KOVAČEVIĆA: 1-13, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 1: 2-10B, SUTJESKA ULICA 3: 2-2A/1,6-14,1-5B,9-19A, SUTJESKA ULICA 4: 2,1-9, SUTJESKA ULICA 5: 2-24, SUTJESKA ULICA 6: 2-22, SUTJESKA ULICA 1: 2-12,18-24,1B-5A,9, SUTJESKA ULICA 2: 2-32,1-29, Naselje BORČA: ZRENJANINSKI PUT: 45J, Naselje Krnjača: MIHAJLA ŠVRAKE: 2,8,5, SAVE KOVAČEVIĆA: 4A-8, SUTJESKA ULICA 3: 18V-26, SUTJESKA ULICA 5: 1A-23A, SUTJESKA ULICA 6: 1-25, ZRENJANINSKI PUT: 66C-76B,43-51G, Naselje Krnjača - Kotež: SUTJESKA ULICA 2: bb,
Čukarica
9 - 11 časova
OBRENOVAČKI DRUM: bb,
830 - 13
Naselje ŽELEZNIK: BRAĆE LUKIĆA: 70,74-74,80-110,114-116,85-85,89-101C,109-111, ORLOVAČKA: 2-14,1-5,23, RADOJA PRVULOVIĆA: 14-50,54-60E,64-66C,13-27A,31-57A,61-69B,
Novi Beograd 08:30 - 14:30 BRODARSKA: 2-12,16-18,22A,26-36A,42-58,62-64,68,72-82,1-5A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,1E, DRAGANA JEFTIĆA: 5,9-11,25,33,51-53,57-57A,119-121, IVANA MARKOVIĆA-IRCA: 2-8,12-14,28,56-56V/1,134-134B,9A,17A,21,27,59-59,73,137-139A, SADIKA RAMIZA: 4-4V/2,8-12,16,20-24,28-34,40-48,52,56-62,68-70,74-76,80,84-86,92,98-100V/1,110-112,118-118V/1,122-122G/1,7-11,25,33-43,51-59a,73-77,85-87,101-105,109-113,117,127-129,139, SLAVKA ŠLANDERA: 4-16,22-24,30,36,40,44-60,68-72,80,84,88,104-104A,108A-120,3-5,17,31-31A,45-47,51-55, STARO SAJMIŠTE: bb,BB,2A-8,12a,20,28,1-7,13A,19-23M,27-29, ZARIJA VUJOŠEVIĆA: 2,8,16,20-36,40,44,48,52,60,64-70,74,80,84-86,90,96-100,110-116,1,5-5,9,15-17,39-49,55-55,61-63,67-69,75-87,105,109, ZEMUNSKI PUT: 1A-1B,7, Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 6-6A,14B,
Novi Beograd
9.30 - 18 časova
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 80-86,
Obrenovac 09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 152A,173, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 0BB-2A,26B,30A-32B,40A,198B,1,7-11,23A-25,33A-33B,41A,45A-49Ž,121,129, Naselje ZABREŽJE: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 138-154,167-171,175-179,205,209, DOSITEJEVA: 2-10,14-42,48-50,68,1-21A,25,67, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 198A-200V,25A,95, RADNIČKA: 2,6-18,1A-11, ZABREŠKIH PARTIZANA: 2-8,12-14,18-20,24,28-32,42,3-5,9,15-37,45-49,79D,
Obrenovac
9 - 17 časova
Naselje UŠĆE: POLJAČKI KRAJ: 18-24,15-23,
Sopot
9 - 13 časova
Naselje MALI POŽAREVAC: VITE GRUJIĆA: 25222, Naselje ROGAČA: SEDLARSKA: ,
Mladenovac
14 - 17 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): HAJDUK-VELJKA: BB
Lazarevac
8 - 14 časova
Naseljeno mesto Županjac zaseok Sretenovići.
"VOLJU NARODA NEĆE PROMENITI JER JE ONA ISKOVANA U RATOVIMA, STVORENA MAČEM I OGNJEM" Vučić: Džaba im stotine aviona, kad nisu znali šta je junačko, srpsko srce