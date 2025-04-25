ISKLJUČENJA STRUJE U DEVET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u devet opština.
Stari grad
8.30 - 14 časova
DOBRAČINA: 32,36-40,21,27-31, DOSITEJEVA: 12-16,13-19, FRANCUSKA: 17,23, GOSPODAR-JEVREMOVA: 36-50,39-55,59, GOSPODAR-JOVANOVA: 38-52V/1,51-75, KNEGINJE LJUBICE: 14-24,11-17,21, STRAHINJIĆA BANA: 58-58,
Zvezdara 09:00 - 14:00 KOVAČEVA: 18,15,
Savski venac
8.30 - 14 časova
KNEZA MILOŠA: 38-42,
1 - 3 časa CRNOGORSKA: 12,
Rakovica
8.30 - 14 časova
BORSKA: 38-38C,9-13V, ČELEBIĆKA: 12-16,3A-13, PRVE ŠUMAD BRIGADE: 1A, RAKOVIČKA: 2-10,1-1A,5-13, VAREŠKA: bb,2-4,1-9B, Naselje MILJAKOVAC: BOGDANA ŽERAJIĆA: 34-36A,
Novi Beograd
8.30 - 11.30 časova
GANDIJEVA: 176-192,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje LJUBINIĆ: IVOVIĆA KRAJ: 2B, LIPOVICA: 2A, Naselje Orašac: DUBRAVE: 3G, GORNJI KRAJ: 48,86A-90,96-108,112-120,136,140,73,77,81A-83,87-91,95,101-101A,105,109-115,119-121, KOD ŠKOLE: 0,35, KOD T.S.: 194,173, MILJKOVIĆA PUT: 0,98A, ORAŠAC: 0,1,1111BB, ORAŠAC DONJI KRAJ: 0-0BB,34,74,114-114A,148,160-160A,166,170,174-180,184,188-200,206-210,214-228,258,312,165-177,181-185,189,193-203,207-209,213-215,223-227C,233,279, ORAŠAC MUZIČKA KOLONIJA: 0,126-130,144,135-139,145B, PUT ZA BANJANE: 0,7A,157D, PUT ZA DOM: 124A,123-125,143, PUT ZA LJUBINIĆ: 3-5, PUT ZA VUKIĆEVICU: 1B, ŠEVAR: 0-2D,6-10A,14-16,20-22,26-34A,38-40,46,78-80,122A,140-142,148B-150,340,1-3,7A-29A,33-33,41,45-47,79,127,145-149,
Sopot
9 - 15 časova
Naselje ĐURINCI: KARADJORDJEVA: 62,1-5, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 190A, Naselje NEMENIKUĆE: ŠUMADIJSKA: 14,
9 - 14.30 časova
Naselje MALI POŽAREVAC: SREĆKA JOVANOVIĆA: 53,
Mladenovac
9 - 14.30 časova
Naselje DUBONA: ĆUPRIJSKA: 4,1-5, DUBONA: bb,,18A,22,30A,34,62,114,120A,126,136,146,154A,182A,236,256A,330-332,380-380A,384-384A,406,1046,1264,7-7B,21,25,33,61-63,109,141B,145,183,211A,241A,343,395, LIPARSKA: 11, PARINAČKA: 2, PRVOMAJSKA: ,8,24,30,64,68-70,78,82,90-98,102-116A,122,144,150,57,89-91,99-103,107-119A,137, PUT GLIŠIĆA: 6, RIBNIČKA: 12,5, VELJKOVA: 28,32,36,40,66,7,43,53,61, VODOVODSKA: 4-6, Naselje MALI POŽAREVAC: SENAJSKA: 4A-6A,46,52, SREĆKA JOVANOVIĆA: 82,49, TADIJE NIKOLIĆA: 12,22, Naselje MLADENOVAC (SELO): VAROVNIČKA: 384D, Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje RAJKOVAC: KOVAČEVČIĆ: 2-10,3-5, PETRA ILIĆA: 2-8,1-7A,11, ŽIVADINA ŽUJOVIĆA: 2-8,3-7,29, Naselje SENAJA: LIPAR: 7-7A, LUG: 1,5-7, OSOJSKA: 2A, POLJANE: 12, PUT ZA ČESMU: 6A,11, SENAJA: ,2-2A,6-10,14-14A,18-20,24,60A-60S,68A,134A,150,170,186,206,3-5A,11A,19,23-25,37A,53,81,93,97A,111,115,125A,133,143,155,167A,183B, SENAJSKA: 2,6B,20,62,72-74,11,27A,103, Naselje ŠEPŠIN: BEOGRADSKA: 6-10D, BRĐANSKA: 16,11,37, JEZERSKA: 22,25A, MLADENOVAČKA: 6, MLINSKA: 22, PRIBIŠ: 26,31, RALJSKA: 4,238,49, ŠEPŠIN: ,2-4,18-20,46,56A-56B,60A,64A-64C,74A,92,124B-124D,128,138,156A,190A,220A,268A,1,9-11,25,39,47,57-57A,61A-63,71A-73,109,115,125G-127,141,173, TOPOLSKA: 6,10-14,22,34, UMČARSKA: 7-11, VAROVNIČKIH RATNIKA: 2,70,80,98,108,31,65,81,93,127,137, VIDOVDANSKA: 4,8,18,15,49,55, Naselje VLAŠKA: BEOGRADSKI PUT: 94A,122,144,152,17, BUNARAČA: 8,32A,5, GROBLJANSKI PUT: 16, KOSNI PUT: 105,129,155A, KRALJA ALEKSANDRA PR: 49V,55,59,67A,89,105A, LUKE: 8,15, MIHAILA PUPINA: 10A,26A, PRELEPAC: 40,50,64A-66A,29,101, ŠEŠEVICA: 4,8,52-54,58-60,64-66,23, ŠIŠMANCI: 15,23, STARI PUT: 25, VAROVNICE: 4A-6, VLAŠKA: 10,150,156,252B,282B,318A,346A,358A-360A,432A,442,486-488,502,508A,516B-518A,524A,530,556A,574B-576,25,33B,53,63,93,103-103B,145A,171,179A,207,213A,223,255A,259,265A,321A,351A,359A,383A,397,419A,431A-433A,451,455A,515B,549,553,575A, ZANATLIJA: 2A,1A,
Mladenovac
10 - 15 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): SVETOLIKA RANKOVIĆA: 168, Naselje RAJKOVAC: NOVA 32: 2,3B-7,11, RAJKOVAC: 164, SVETOZARA RANKOVIĆA: ,124-126,134-136,144-146,152,156-158,170,27,111-113,117,121,125-133, Naselje VLAŠKA: VLAŠKO POLJE: BB,
Surčin
10.30 - 13 časova
Naselje BEČMEN: DUŠANA STOJANOVIĆA: 2-10,14-34,1-5,21,
8.30 - 10 časova
Naselje BEČMEN: BEČMENSKIH ILEGALACA: 14-22,13-21, BORE JOVANOVIĆA: 16-18,59,81,91-97, DUŠANA STOJANOVIĆA: 38-40,62,7-7A,15-17,31,35,
"NOVAC DOBIJAJU SPOLJA DA OBUČAVAJU LJUDE KAKO DA SE BORE PROTIV SRBIJE" Vučić o izjavi Beširija: To važno priznanje