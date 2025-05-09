DELOVI 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Isključenja i do 17 sati
EDB Beograd saopštila je da će stanari ulica u ovih 6 beogradskih opština danas ostati bez struje zbog planiranih radova.
Zvezdara
09:00 - 17:00 DRAVSKA: 2-4,10-12,18,3-5,9-13, KAJMAKČALANSKA: 36, ŽIČKA: 17-19A,
09:00 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 83-83V/1,
Palilula
08:30 - 14:00 DANTEOVA: 2-4,8-52,7-11, DILjSKA: 16-18,19, GARSIJE LORKE: 2-4,5-9, JUHORSKA: 6-8, MARIJANE GREGORAN: 36-44B,27-31A, SRNETIČKA: 2-2,8-10, VOJVODE M KRSTIĆA: 15-17,
Voždovac
08:30 - 14:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 136-176, JOSIPA SLAVENSKOG: 1A-1B, PAUNOVA: 30,34-34,
Rakovica
09:00 - 13:00 ACE SIMIĆA: 14-16,15-17,21-23, AVRAMA LEVIĆA: 1-7, BLAGE MARIJE: 3-7,11-15,19-23, BULIJA BENCIONA: 8,14-18,1-15, DRAGOŠA KALAJIĆA: 2-6,10,3-7, DUŠANA PURIĆA: 6-22,3,13-21, GORSKOG JAVORA: 2,6,10-12,16-20,3-5, KOZAČKA: 10,22-26,3-7, MAJE ZLATOGORKE: 6-10,14,18,22-26,5-11,15, MIHAILA TERZIBAŠIĆA: 4-10,14,26,1-7,13-23, MILjAKOVAČKE STAZE: 148-152, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 20-22,26,30,17-19,23G-27, NATALIJINE RAMONDE: 4,12-14,30,34-36,1-5,9,13-15, PATRIJARHA DIMITRIJA: BB,bb,bb,32A-46A,66A-66B,61A-79,93-93A,97-101,121-121Ž, RAKOVAČKI POTOK: 1-5,9, TRAJANOVA: 1-9, VOJVODE PETRA ŠEKULARCA: 2-10, Naselje RESNIK: KRUŽNI PUT: 2,
Novi Beograd
09:00 - 15:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,1E, STARO SAJMIŠTE: bb,2A-8,12a,20,28,1-7,13A,19-23,27-29, ZEMUNSKI PUT: 7,
Obrenovac
08:00 - 16:00 Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE TEŠIĆA: 30-30B,52,70-70V,19,25,35,41, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,8-10,14,22,28,1-5,9A,25, GORNjI POTEZ: 22A,26,9, JANKA TEŠIĆA: 70, JEVĐENOVIĆA KRAJ: 5, KOLONIJA 1.DEO: 18,24,48,52,184,1111, KOLONIJA 2.DEO: 6,10,16-18B,22-24,36-38,44,48-54,58-70C,118D,7-9,13,17A,23,27A,39, OBRENOVAČKI PUT: 58-68B,1, POSAVSKIH PARTIZANA: 6,10-10A,24-26B,36,40,52B, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 1, RADNIČKA: 10A-10B, Naselje MALA MOŠTANICA: DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-2,6-30,34-36A,54,5-11A,29, DRENjANSKI KRAJ: 40,46, DURMITORSKA: 2-2A,30,1-3,31,37E, KRAJINSKA: 2,7, LIPIK: 2-4,12-14,18-20,86,1-3,11,93,99-99Lj,1111, MOŠTANIČKA: 34,44,48B,74,82,108,112-114,118,124,132A,146,1,5A,13,25,35,61,69-71,79-81,91,95,109,119,127A,139,1111, NIKOLIĆA KRAJ: 2-14B,18,62,1-5,9-9,81, OSMOG MARTA: 10-10C,44,48,52,56A,60A,78,1-3,95, PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: 22B,40A-44,48-50,54-54C,58-60A,66-70,74-84,88-90,94,100,104,116-118,5,13,45A-83,91-113,119,125,137-141, PROFESORSKA: 2,25A, PUT ZA BARIČ: 2,6-8,12-26,32,36,40,56A,1-13,17, PUT ZA RUCKU: 2,6-8D,12-22,26,30-36,3,9-15,19-21,31-59D,79-79A,1111BB, SAMARSKA: 14,18,28-28DJ,25, ŠARČEVIĆA KRAJ: 14,20-22C,1-3, SELINSKA: 4-6,12,18,24-26,30-34,1-3,7, USTANIČKA: 2,10A,45-45, UŽIČKA: 4,93, VIS: 2,6-18A,22-30,40-52,56-60B,90,98-100,1A-5,15-29A,33,37,57,
Kurir.rs
PREDSEDNIK VUČIĆ POLETEO ZA MOSKVU: U petak bilateralni susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom