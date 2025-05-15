ISKLJUČENJA POČINJU U 8 SATI: Delovi 12 beogradskih opština danas bez struje - evo celog spiska
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u 12 opština.
Isključenja počinju u 8 sati.
Vračar 08:30 - 14:00
BRANIČEVSKA: 8-12A,5A-15, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 15-17,21-29, HADžI-MELENTIJEVA: 28, INTER BRIGADA: 30,19-25, KNEGINjE ZORKE: 2-8,1-1,5-5, ŠUMATOVAČKA: 6-6,12-14A,1-3,9-11,
Vračar 09:00 - 14:00
KURSULINA: 7-7/,11-11,
Zvezdara 09:00 - 13:00
BRANKA ŠLjIVIĆA: 1, DIMITRIJA NEŠIĆA: 1-19, DR ČEDOMIRA ĐURĐEVIĆA: 42, DUŠANA SREZOJEVIĆA: 34, IGNjATA STANIMIROVIĆ: 2-12,1-11,15-15A, JORJA TADIĆA: 2-8,1-11, JOVANA BERIĆA: 6,1-3,7a-7b, MILANA GLIGORIJEVIĆA: 2-16,20-30,78,1-19, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 27, NIKOLE ALTOMANOVIĆA: 14, PREDRAGA TOMIĆA: 2A-2B, SAVE PETKOVIĆA: 2-12,1-3,7,11-13, STEVANA V. POPOVIĆA: 6,10-12, STRAŽARSKA KOSA: 2-12,26-42A,64-66A,1-19,23-25A,29-39, VLADIMIRA MITROVIĆA: 12-38A,50,62,66-70,74-74A,33-33A,37D-39A,43-45,59-61, ZABRANSKA: 2-18A,1A-7V,15, Naselje V.M.LUG: BARUTANA: 4-22,1-15,19-23,27,31-35, ĐENOVIČKA: 2-22,1,5-19A, GRBALjSKA: 2-6,10,14-16,1A,19,25, KRIVOŠIJSKA: 2-6,10-14,18-22,1A-21, LUŠTIČKA: 2-14A,1-3, MORINjSKA: 2-6,1-7, RAJAČKA: 16, Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 20M,112-116B,189A-191, DUKATSKA: 18A-18B,7, DUŠANA DUDE TIMOTIJEVIĆA: 4,8-14,18-28,1-37,41, FELIKSA KANICA: 2,14-28,32,19-27, GAMZIGRADSKA: 2-32A,36,1-31, IVANA BOŽIĆA: 8A, JOVANA GLIGORIJEVIĆA: 2-4a,10-14,1-15, JOVIJANOVA: 2-46,70,1-31,37-41, LEPENSKOG VIRA: 2-16,20-34,1-17, LIPOVAČKA: 4,8-10,14-34A,38,42,7-23,27E-29C, LIVADSKA: 4-18,22-24,3-27, MILORADA RUVIDIĆA: 2-6,1-9, MIODRAGA IBROVCA: 2-14B,20-22B,26-28V,40B-40V,3-21,25, MITKOV KLADENAC: 36-40, NIKOLE GRULOVIĆA: 2-2A,50-52A,56-58,70,1-1B, PAVLA POPOVIĆA: 14A-20,26-28,34-36,7-11A,15A-19B,23-35A,41-43, RADOSAVA LjUMOVIĆA: 2-20,11-27, RADOSLAVA BOKŠIĆA: 2-8,12,16-18,26B,3-11V,15-15A, RASTISLAVA MARIĆA: 2-6,10-12, SAVE JOVŠIĆA: 9-9Ž, SERGIJA NIKOLIĆA: 4,8-12,11-11J, STANOJA STEFANOVIĆA: 2-20A,1-25, SVETOZARA RADOJČIĆA: 52A-56B,60-64, SVETOZARA ZORIĆA: 8,18,24-26,30-44A,52B,70,1-3A,7-17,21-31,35A,39-41,45, TEODORINA: 2-16,3-11,15-19, VESELINA ČAJKANOVIĆA: 2-8,12-20,24-28D,32-42B,64,70-74,1-15G,19-35,39-43V, VIZANTIJSKA: 2-44,1-67, VLADIMIRA ĆOROVIĆA: 4,12-16,22-24,28-32,1,7-27,31-41, VLADIMIRA DVORNIKOVIĆA: 4A-22A,26-40,3-5,9-17,23-25A, VLADIMIRA PETKOVIĆA: 2-16,1-17, VUKA MARINKOVIĆA: 2,6-8,1-11, ŽIVKA JOVANOVIĆA: 36-52,19-29B,
Palilula 09:00 - 14:00
Naselje Krnjača: BOLjETINSKA: 62-66,70-72A,81,85-87, SUTJESKA BLOK: 251, VRANOVAČKA: 82-84,106,75A,79,83,
Savski venac 09:00 - 13:00
BULEVAR OSLOBOĐENjA: bb,88,
Voždovac 09:00 - 13:00
BAGREMOVA: 2-14,1-11, BAŠTOVANSKA: 2-22,1-7,29, BERANSKA: 2-12C,16-28G,36-42A,46A-48B,56-58V,1-1B,5,9-9V,13-15,27A-29B,33-35,51-51V, BRACANA BRACANOVIĆA: 2-12,1-7,11-15A, BRAĆE JERKOVIĆA: bb,bb,bb,100,110-112Z,43,111-121a,153-159,179-189,199-203, BULEVAR OSLOBOĐENjA: BB,BB,BB,60-176,333-337C,343,351-353,379-381,385-387,391,399B-401V, BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA: 41,57-57V,65, ČEDOMILjA M.TODOROVIĆA: 2-12,24a-24v,1-3, CRNOTRAVSKA: BB,BB,BB,BB,bb,bb,7-9,2A-2A,1A-1V,7,11-13B, Đ ANDREJEVIĆA KUNA: 40B,27, DRAGICE KONČAR: 8, DRUGE SRPSKE ARMIJE: 1-45, DUŠANA JOVANOVIĆA: 2-4A, GENERALA LjUBOMIRA MILIĆA: 2-16,1-13, GENERALA ŠTEFANIKA: 2-20,1-31,37-53, GENERALA VLADIMIRA KONDIĆA: 1-15, JOSIPA SLAVENSKOG: 1A-1B,13-15, JOVANA BIJELIĆA: 2-2A,5-15, KAPLARA MOMČILA GAVRIĆA: 2-14,1-7, KOKANOVA: BB,2B,6-14,18-42,27-29,35, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 2-6,1-9, KRALjICE ANE: 15-17A, KRUŽNI PUT: 4,1-9, KUMODRAŠKA: BB,bb,260-260,290,300-382,386-398,249-253A,257,261-265,279,301-303A, MAKARIJEVA: 1-7, MEŠTROVIĆEVA: 25-27,40-50,25-37, MILIĆA MARINOVIĆA: 2-14,1-23, MILOJA PAVLOVIĆA: 2-10A,1-13, MILORADA MIŠKOVIĆA: 34-36,35A-37, MILOVANA MARKOVIĆA: 8-10A,16,1A-3A,7-17, MIODRAGA ŽIVANOVA: 3, PAUNOVA: BB,bb,2-2C,6-24,30,34-34,40-50,80-84,1-21A,39-91, PAUNOVA 2 DEO: 2, PETROVDANSKA: 10-14,3-13,17-19, PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 2-6,10-14,5-7, PIVA KARAMATIJEVIĆA: 11-13,2-8,22-24,1-17,29-33, POR.TRAJKOVIĆ 4 DEO: 4-8,40A-40B,1-17B, PUKOVNIKA PETRA MIŠIĆA: 2-12, SAVE MAŠKOVIĆA: 2-2V, ŠUMADIJSKE DIVIZIJE: 2-22,29-33, SUŠAČKA: 28-30,35-39, TEKERIŠKA 1 PRILAZ: 24Đ-24G,90, TIMOČKE DIVIZIJE: 2-8,1-15, TOME ROSANDIĆA: 27-27, V. POPOVIĆA PINECKOG: 4-6A,3-15, VLADE DIVLjANA: 20, VOJVODE STEPE: BB,344,376-378,382-384,388-392,412-450A,454-456,460-474,520-554,558-636,642,646-650,678-678B,315-353,373,389A-389B,399-421B,425-425A,429-463V,471-497,555-619,623-687, ZAPLANjSKA: 58-70A,76-88B,65-73,93-103, ZLATKA ŠNAJDERA: 2-8,12-14,3-15, Naselje BANjICA: BRANKA BULATA: 2-10, BRANKA GAVELE: 2,1-11A, DOBRIVOJA ISAILOVIĆA: 2,6-16,3-15, DR IZABELE HATON: 1-13, PORODICE TRAJKOVIĆ: 2-12,16-44,1-21,27,31,41-49A, UČITELjICE LEONTINE KRAUS: 2-6,10-14,18-18B,1-9, VIDAKA MARKOVIĆA: 2-2A,6,15-17, Naselje BEOGRAD: JOVANA DERETIĆA: 2-6B,30,1-11,15-15E,25E-25Ž,29, MITROVDANSKA: 8,54-56A,62,1-3,9-17A,21B-25V,29-33,41-45, VOJVODE VLAHOVIĆA: BB,BB,12A,16-22,26-26B,30-54T,58V-60,66g-74E,78-82,3A-5B,9B-11B,15B-57, VOJVODE VLAHOVIĆA 1 PRILAZ: 50,25-25Lj,35T,43-45A, Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: bb,2B-12A,1-25A,33Lj-33N, KOLONIJA: 2-20,26-38,44A,1-85, KRUŠARSKA: 26-34,38,1-11,15-17,21,25-27, PAVLA LABATA: 26,30-60,25,29,39A-43,73-73A,87A-95, RADOMIRA MARKOVIĆA: 4A-18,22-36,40-46B,1-47, RISTE STEFANOVIĆA: 2-4,1A-1B, SAVE JOVANOVIĆA: 68A,72-80,53A-53Ž,77-89,95-99, SLOBODANA JOVIĆA: 2-26,30Đ-32E,40-44,1-33C,37-51, ZAVODSKA: BB,4-16,1-5,13, Naselje KUMODRAŽ: BOŽIĆNA: 2-30,40-42,46-52,1-53A, CVETNA: 4-22,3,7-27, DALjSKA: 2-16,1-5,9-31, DECEMBARSKA: 2-12,1-13, DONjA: 2-24,1-9,13-19, ĐURĐEVDANSKA: 2-38A,42,1-43,49-51, GENERALA ĐOKE POPOVIĆA: 34A, GORNjA: 2-20,1-19, GUNjAK: bb,2-20B,28-44,52-52A,1-57, IZLETNIČKA: 2-22,1-25E/7, JABUKOVA: 2-6A,1-5, JASMINA: 2-42A,1-43, JUNSKA: 2-16,1-17, JUŽNA: 2-12A,1, KOVAČKA: 2-20,1-7A, KRUŽNA: 2-28,46,1-17, KUKURUZOVA: 2-4,1-17, LETNjA: 2-8,1-5, LISTOPADNA: 2-8,1-7,11,17, LjUBIČICA: 4,9, MAJSKA: 16-24,21-35A, MALENA: 1, MIHOLjSKA: 2-16A,1-7A,11-13, OKTOBARSKA: 14-24,32,44A-44A,13-29, ORAHOVA: 11-13,2-28,1-31, POLjANE: 2-6,1-7, POTOK: 2-4,10-14,1-7,17-19, PRAVA: 2-14,1-17, PROLEĆNA: 2-12B,16-32A,36-38,1-15, PROLOMSKA: 2-10,3-13, PŠENIČKA: 2-2A,6-8,1-7, REMETINSKA: 2-22,1-9,13-35, SOKAČE: 2-12,1-13,17, SREDNjA: 2-4,8,12-24,3-21, STARA: 2-12,1-5A,11-23, STARE PORTE: 2-6,10-12A,1-27, STEPENIČKA: 2-10,14-24,30-34,40-44A,1-33,37-45A, STEPOJEVAČKA: 2-4,1-13,17-21,25-27, TARSKA: 2-8,1-3, TEKERIŠKA: BB,2-10,14-48,80,90A-90V,1-41V, TOPOLA: 2-42,46-64,1-3,7-15,19-19V,23-49,53,59-67, TREŠNjA: 4-8,1-9,13-17, UBSKA: 2-4,8-16,1,5-13, VINARSKA: 2-12,1,5-11, VINOGRADSKA: 1-11,19E, VOĆARSKA: 2-4,1-3,7, VRČINSKA: 2-12,16-18,1-15, ZEMLjORADNIČKA: 2-18F,22-24A,30A,1-35,41-43,47-55A, ŽITNA: 2-26,1-15, Naselje V.MOKRI LUG: VLADIMIRA MITROVIĆA: 92,31J,
Čukarica 09:00 - 14:00
Naselje OSTRUŽNICA: ACE NIKOLIĆA: 2-10,1-5, NIKOLE STANKOVIĆA: 2-10,1-15A, TRG KARAĐ.USTANIKA: 2-4,1-3,7-7, VUKA KARADžIĆA: 2-8A,12-58,68-68A,1-19B,23-67,83,
Rakovica 09:00 - 13:00
Naselje RAKOVICA: BAHTIJARA VAGABZADE: 13,
Novi Beograd 08:30 - 12:30
BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 35-43,47-57, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 14a-40, MILENTIJA POPOVIĆA: 16,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje PIROMAN: BRANKA TOMIĆA: 6, BROVIĆ: 26, CIGANI: 105,153, MILANA STANOJEVIĆA-RANČE: 2,6-10,16,28,126,152,1,5,19,23,27,31,125, MILETE ERAKOVIĆA: 26,36,194,226,57,163,169,173-175,181,189,193,201,209-209,219, MILUTINA ERAKOVIĆA: 56,61,257, MUZIČKA KOLONIJA: 147,243, RAUČEVA: 13, SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 2A,8,12-18,22,26A,30,78,100-104,110-112,116A,124-126,130-132,140-144,148-152,156-158,164,168,172-172B,186,250,1,5A-7A,19,31A,37-37C,55-55A,59-59A,65,69-69A,73A,87,99,107A,123-125,129-131,135-137,141-143,147,157-161,173-175,181,187,253,1111, TODORA VASIĆA: 4-6A,10-12,16-16,82,92,96,7,11,25,79,83,87-89,101,9999B, Naselje Stubline: DOM: 474, KOD CRKVE: 472, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 202B,544A,479A, STUBLINE: 58,76,476,473-477, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 482-482B,111,473-481,543, Naselje Veliko polje: NEMA NAZIVA ULICE: 300,304-310,314,305-309,313, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 52,308A-314A,330B,291A,301,309A-311B,315-315A,
Obrenovac 09:00 - 15:00
Naselje JASENAK: LIVADE: 66, NEMA NAZIVA ULICE: 86,92,102,118,122,126,130,134,146,91-93,99-103,119,127-131,137,187, SENIĆ KRAJ: 127, ŠUMADIJA: 2A-2C,10-12A,18,36,40B,48-50,62A,74-74B,78A-78B,84-90A,94-102,110-112,116,130-134A,1-7A,43,47E-49A,55-63B,95,99A-101,109A,113,117-119A,125,131A,187,
Mladenovac 09:00 - 16:00
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BATAŠEVAČKA: 8-14,18,22,26,30,1-19,23-25,29, SIME MATAVULjA: 32,37-39,43,49-51,59, VARDARSKA: 29,
Surčin 08:00 - 14:00
Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 266,280-280,284-290,237-241,245b-249, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22,1-3,7-9, MATICE SRPSKE: 10,14,15, SREMSKIH PARTIZANA: 139, TAŠKA NAČIĆA: 4,8,1-5, VINOGRADSKA: BB,2p,43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: bb,366-372o,376-378V,382,386B-390A,396,359d,363B-365,369-369d,373-377H,381a-381F,
Surčin 08:30 - 12:00
Naselje JAKOVO: SURČINSKA: 18-40,29,33-47,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naselje: Veliki Crljeni - zaseok Simića kraj kod česme.
VUČIĆ JASAN POSLE RAZGOVORA S KOŠTOM: Mi smo posvećeni evropskom putu i danas razgovaramo o svim pitanjima od uzajamnog interesa, budućnost regiona vidimo u EU