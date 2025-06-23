ISKLJUČENJA STRUJE DANAS U OVIM DELOVIMA BEOGRADA: Ovo je spisak svih ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u tri opštine.
Novi Beograd
8.30 - 10.30 časova
MILUTINA MILANKOVIĆA: 1-1g,5A,
9- 18 časova
MILENTIJA POPOVIĆA: 33-43,
Obrenovac
9 - 17 časova
Naselje Grabovac: BRANKOVIĆA KRAJ: 264, BRĐANSKI KRAJ: 242E,280A-280B,219, BRDO: 198,214-218,222,226-228A,232,238-244,258-266A,280-280A,354-356,366,412,191C,215,221-221A,225,231,235-245,255,259-263,355-359,371,411, ĆANIĆA KRAJ: 442,522, CIGANI: 370-372,398,406A-406C,410A,418,135,327,373,383,395, DONJI KRAJ: 2,54A-54C,68,116,346,370,416,440-446,452-454,464,468-470,474-476A,494-496,500-510,514,520,524-526,530-530A,538C-540A,544-544A,550,556-560,564,568-570,574-576,580,588-590,598-600,652-654,658,666-674,680-686,690-690A,694-696,1,5,21,65G,83A,95A,195D,405,417C,427B,441,445-451,457-459,465,471A-475,487,493A-497,501,507-517,521,525-531,543-545,549-553A,557,561-571,579-589A,597,613G-617,629-629A,647,651-653,657-659,663-669,673,681-681B,685-693A, DUBRAVA: 692, GORNJI KRAJ: 0,472, GRABOVAC: 2,1, KOD ŠKOLE: 554, KOD T.S: 679, MATIĆA PUT: 218,256, MUZIČKA KOLONIJA: 320,334,370-378,382,386,390,394,398A,406V-410,414-416,420,652,333,367,371,377,387-389,393,397-399,405-411A,415-419,427B, SENIĆA KRAJ: 660,451C, ŠEVARSKA: 260A-260F,300A,386,400,664,259-259A,279-279B, VIDANSKI KRAJ: 444,87,
Mladenovac
9 - 16 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRANKA RADIČEVIĆA: 2-6,1-7, CRKVENA: 70-82,88-96,23-31,35-39, KRAJINSKA: 2-6,1-5, MOMČILA ŽIVOJINOVIĆA: 2-16,1-11,17, NJEGOŠEVA: 2-4,16-20,35-55, TOZINO VOĆE: 2-28,38,3-5,9-15, VELIBORA VASOVIĆA: 2-6,1-7,35, VLADIMIRA ĆOROVIĆA: 28-32,36-42,27-35,39-41,47,
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