DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Spisak je dugačak, na njemu delovi čak 9 beogradskih opština
EDB Beograd za danas je planirala radove u delovima 9 beogradskih opština.
Bez struje će ostati sledeće ulice u Beogradu:
Zvezdara
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: HAZARSKA: 42-50A,39-69, RATKA PAVLOVIĆA: 32,
Palilula
08:30 - 18:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 12-14B,24-28, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 6: 2-14,1,5-11,15-25, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 24-26,2-4,10A-10C,16,1-3M, MILANA GALIĆA: 29, SAVE KOVAČEVIĆA: 22, Naselje
Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 6K-16I,56-58C,1-1,5-15,27,31A-41, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 32Ž,44D-62, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-4B,12,16,36N,50,15,19-21A,25-53,63-83,
Čukarica
09:00 - 13:00 Naselje SREMČICA: GORIČKA: 27-29B,
08:30 - 14:00 BOGOLjUBA ČUKIĆA: 2-12,1, JASTREBOVLjEVA: 25, MILISAVA DAKIĆA: 2,6,1-7, NIKOLAJA GOGOLjA: 30-32, PETRA MEĆAVE: 2-8A,3-13,
Rakovica
08:30 - 14:00 GODOMINSKA: 2-6,28,1-5A, MILE DIMIĆ: 14,18-26,30,9-9A,41-43, MILICE SRPKINjE: 2-12,1-7,11-13, PILOTA M PETROVIĆA: 14-34, PILOTA R JOVANOVIĆA: 1-3, SNEŽANE HREPEVNIK: 28-46,33-45,51-57, VODICE: 2-48,1-9,17,21-21A,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 2-2E,
Zemun
08:30 - 12:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 2-2G, BULEVAR NIKOLE TESLE : 16-28, KEJ OSLOBOĐENjA: bb,bb,bb,2A, KLARE CETKIN: 1-5A,
Barajevo
09:00 - 17:00 Naselje BAĆEVAC: ROBAJSKA: 1, Naselje ŠILjAKOVAC: BOGOLjUBA JOVANOVIĆA: 2,1-7, DOBRIVOJA MAKSIMOVIĆA: 2,6-8,14-22,36A,224-226A,234B,238,254-258,11,17,25,57A,225-227,251-255, FILIPA JEREMIĆA: 2,6,1-15,179A, KARIĆ KRAJ: 2,6, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2-2A,6-10,14-20,24,74-76,1-7,11,19,67B, MARKA TODOROVIĆA: 2-34,144A,148,1-11V,15-17A,21-23,29B0A-31,139A-141,147-149,153,169, MILORADA IVANKOVIĆA: 2-6,10-14,1-3, MILORADA MARINKOVIĆA: 2-6, NIKOLE PUŠIĆA: 0-8,1-9, POSAVSKIH PARTIZANA: 2-6,10-20B,26,30-32,1-13,17-23,27,33,273, RADOVANA MARINKOVIĆA: 2,8-20,24-44,52-58,62-76,1A-13,17-35,39A-43,47-61, RAJKA ĐORĐEVIĆA: 2,5, ŠESTE LIČKE: 1,5-7,11-13,17-21,29-33,39-51,57-59, TIHOMIRA NIKOLIĆA: 10,18,22,28-30,364,370,1-7,363, VELIMIRA ŽIVKOVIĆA: 2,8-10,14,18,1,5,9-11,17, VLASTIMIRA TODOROVIĆA: 2-4,8-18,1-3,7-13A,17-19,127, ŽUBERAČKA: 1,7,
Surčin
09:30 - 14:30 Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 23-59B, KANALSKA: 2-50,58,62-66,72-78,1-13b,19,23,27-31,37-43, MLINSKA: 14-24,28,11-19,33-39,47-47, ZABRANSKA: 2-22,1,5-15,21-23,37-37D,
Lazarevac 09:00 - 14:00 Ulice: Druga Šumadijska, Stefana Nemanje 1 do gradskog groblja, Đorđa Kovačevića 1 do doma zdravlja ( leva strana ).
Lazarevac
09:00 - 17:00 Kalenić: od zaseoka Rainovača do zaseoka Mlaka.
Kurir.rs