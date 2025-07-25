DANAS ĆE BEZ STRUJE OSTATI OVI DELOVI BEOGRADA: U čak 8 opština najavljeni radovi na mreži
Zbog planiranih radova na mreži, pojedini delovi Beograda ostaće bez struje.
Proverite da li je i vaša ulica na spisku:
Palilula
08:00 - 13:00 KNEZA DANILA: 24-24, STARINE NOVAKA: 21-21F/8,
08:30 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 14B,24-28, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 32Ž, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 4, SAVE KOVAČEVIĆA: 4,50,29-53,
Rakovica
08:30 - 14:00 KRALjICE JELENE: 2-24,1-15, MARIČKA: bb,bb,bb,2A,8A-10B,16A,1, MILE DIMIĆ: 2-12,16,1-5A, MILICE SRPKINjE: 9-9A, PILOTA M PETROVIĆA: 2-12,5-7G, PILOTA R JOVANOVIĆA: 2-2,3A, STARCA MILIJE: 1-3, TREPČANSKA: 2-20,1-11, VIŠEVAČKA: 54A-56,60-74,1-5A,9-39, VRBNIČKA: 32-34,27C-39,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 MILUTINA MILANKOVIĆA: BB, NARODNIH HEROJA: 53-65, OMLADINSKIH BRIGADA: 76-82,7-7V,
Zemun
12:30 - 13:30 ALEKSANDRA DUBČEKA : 26A-28V,
Barajevo
09:00 - 17:00 Naselje BELjINA: BRĐANSKA: 19-23,27-29, DESETOG OKTOBRA: 2-2A,1-3, ISTOČNIČKA: 2,1-5, IZVORSKA: 2-4,1-11, KARAĐORĐEVA: 2-24,28-32,1-5,9-17, KLENOVAČKA: 2-10A,1-9, KOSMAJSKA: 16-38A,42,46,50,37-65,71-73, ŠKOLSKA: BB, Naselje MANIĆ: BOGOSAVA JOVANOVIĆA: 0-6,1-3A,7,11-15, BORIVOJA IVANOVIĆA: 4-8,12-14,1-21, BORIVOJA MARKOVIĆA: 2-14,22-30,38-46,1-23, ČEDOMIRA RANKOVIĆA: 2-22,30-34,38-40,1-3,7-11,15-33,37-47A, KOSMAJSKA: 2-6,10,14A-16,20B,28-32,36-40,44-46,52B,56-66,1-5,9A-11C,15-33,43,47,57,501, MILORADA JOVANOVIĆA: 2-8,1-3,7A-17,21-29, MOMČILA JOVANOVIĆA: 0BB-30,34-36,1-9,13-19,25-39, PAVLA PAVLOVIĆA: 0-2,1-17, SVETOLIKA MILOVANOVIĆA: 2-26A,1-3,7-25A,29-31, TRI PARTIZANA: 2,6-10,14-16,24,3-5,9A-15, ŽIVORADA LUKIĆA: 2-14,18B-28,34-40,44A,1-11,15-31A,35-39, ŽIVOTE MARKOVIĆA: 2-10,1-3,
Sopot
09:00 - 17:00 Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 63-65, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,9-13, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,10-14,18-30,36-36A,42-52A,62A-62B,66-70B,74B,82,90B-96,1-21,27-31,53-63A,67,81,95-97, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-6, KOSMAJSKA: 1-7,67, PROFESORA MILOŠA SAVKOVIĆA: 3-7, RADA JOVANOVIĆA: 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-3A,9-17,23-41,71,519, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4-8,3-9,15-17,21,
Surčin
08:30 - 12:30 Naselje SURČIN: KOSOVSKA: 42-44,48-60,64-76,80A-98,102,106,39-53,57-73,79,83-85,91-93,99-99A, MARKA RABA : 16-56,11-39,43-53, NIKOLE ZRINjSKOG: 30, OBREŠKA : 16-32,23-43, PREGREVICA 2: 3-9,
Lazarevac
09:00 - 12:00 Dula Karaklajića od skvera kod Direkcije do semafora,parni brojevi,Nikole Vujačića od broja 5-13,12 i 14
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