Slušaj vest

Đaci završnih razreda osnovnih škola sa Savskog venca počeli su da pohađaju besplatnu pripremnu nastavu za polaganje male mature zahvaljujući opštini koja ovaj program podrške realizuje od 2017. godine.

Nastava je počela danas i završava se 7. juna, a časovi će biti održavani svakog vikenda, subotom i nedeljom u prostorijama Kancelarije za mlade GO Savski venac, navodi se u saopštenju ove opštine.

Učenici, podeljeni u osam grupa, naizmenično će pohađati časove iz matematike i srpskog jezika i književnosti.

Program će voditi 13 profesora koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu u školama na Savskom vencu, a grupe se sastoje od manjeg broja đaka, što omogućava bolji interaktivni rad sa decom.

Sreću i uspeh osmacima sa Savskog venca poželeo je predsednik GO Savski venac Miloš Vidović poručivši da Opština misli na njihovu budućnost i na ovaj način želi da pomogne đacima da se što bolje pripreme za polaganje prijemnog ispita i nastave dalje školovanje u željenom pravcu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Trudimo se da olakšamo i roditeljima, jer će besplatna pripremna nastava smanjiti opterećenje kućnog budžeta. Drago nam je što postoji veliko interesovanje učenika završnih razreda osnovne škole za ovakav vid priprema, što dokazuje činjenica da su i ove godine popunjeni kapaciteti i da smo spremni za početak predavanja", rekao je Vidović dodajući da će ulaganje u znanje i obrazovanje mladih naraštaja biti i ubuduće prioritet.

Pravo na pohađanje nastave za polaganje prijemnog ispita iz matematike i srpskog jezika i književnosti imaju svi učenici osmog razreda iz osnovnih škola sa teritorije opštine kao i osmaci sa prebivalištem na Savskom vencu bez obzira da li pohađaju školu na teritoriji opštine.

Prijave se mogu ostvariti i naknadno putem formulara na sajtu Gradske opštine Savski venac ili u osnovnim školama koje deca pohađaju.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 011/2061-766 radnim danima od 8 do 15 časova, navodi se u saopštenju.