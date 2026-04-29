Slušaj vest

„Trofej Beograda 2026” u odbojci, tradicionalni 61. ,,Majski turnir” odigraće se od 1. do 3. maja u dvorani „Žarkovo” u Beogradu, u organizaciji Odbojkaškog saveza Beograda i uz pokroviteljstvo Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i Odbojkaškog saveza Srbije, saopšteno je iz ovog sekretarijata.

Na tradicionalnom „Majskom turniru” ove godine igraće po osam ekipa u konkurenciji kadetkinja (2009. i mlađe) i kadeta (2008. i mlađi). Skoro polovina ekipa je iz inostranstva, a očekuje se ukupno oko 250 takmičara iz Srbije i inostranstva.

U konkurenciji kadetkinja, u A grupi će igrati Beograd, Izola, Škofja Loka i Bar, a u B grupi Novi Sad, Maribor, Obrenovac i Gračanica.

U konkurenciji kadeta, u A grupu su svrstani Beograd 1, Srbija, Maribor i Škofja Loka, a u B grupu Novi Sad, Topola, Beograd 2 i Novo Mesto.

Finalne utakmice će se odigrati 3. maja od 9.20 časova u konkurenciji kadetkinja, te u 11.40 časova u konkurenciji kadeta.

Kurir.rs/Beograd.rs

Screenshot 2026-03-19 141239.jpg
Screenshot 2026-03-18 145031.jpg
Screenshot 2025-12-23 134531.jpg
sportsko-penjanje.jpg
Badminton_Igra_Miks.JPG
Kik-boks
