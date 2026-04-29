SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE NIKAD DUŽI! Na njemu delovi čak 11 beogradskih opština, ulice se samo nižu
Spisak isključenja struje
Zvezdara
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 348-376,384,297-297,303-319B, ČARDAKLIJINA: 2-20, DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 2-2A, KNEZA TRPIMIRA: 2-6,1-5, LjUBE DAVIDOVIĆA: 6-8,3, MAJKE KUJUNDžIĆ: 2,1-17,21-23, MIS IRBIJEVE: 2I-2Z, OLGE JOVANOVIĆ: 16-18, ONISIMA POPOVIĆA: 2-10,1-9, PODUJEVSKA: 2-12,18-46,7-15,21-33, RUĐERA BOŠKOVIĆA: 12, VJEKOSLAVA KOVAČA: BB, VOJVODE BOJOVIĆA: 6, VUČIĆEV PROLAZ: 10,18-22A,7-9, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 24-26,2-4C,8-22,28-48,54,3,7-37,
03:00 - 05:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: 88,
09:00 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: MILANA SRDOČA: 32-48,11-21,
Palilula
03:00 - 05:00 DIVLjIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,60-64,25,47-57,2745, DRENOVAČKA: 1-5, HOMOLjSKA: 6-10,1-11, HUSINSKIH RUDARA: 6,7B-9A,13, JABUČKA: 2,1-5, JUHORSKA: 2,1-9, JURE KEROŠEVIĆA: 2, KARPATSKA: 2-4A, KORNATSKA: 4-12b,30-40F/8,44-60,1-25,65-75, MALjENSKA: 4-10,3,11-15, MIRIJEVSKI BULEVAR: BB,BB,28-30,14,20-30B,44-52,66-74,3,7B-9N,15A,37-41Ž,51, PANA ĐUKIĆA: 2-4, PAŠNjAČKA: 20,28,32-34, PATRISA LUMUMBE: 46-50,60-88,39A-67,71-71I, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, PUT ZA ADA HUJU: 9, SALVADORA ALjENDEA: 1-1B, SLANAČKI PUT: BB,BB,BB,2-24,74-74B,78-78B,1-49,91C,95-95B,101D-101R,127B, SRNETIČKA: 27-31, STEVANA DUKIĆA: 2-8,12,1-15,19, STEVANA HRISTIĆA: 2-2B,1-1V/1 , SVRLjIŠKA: 1-3, URALSKA: BB,22,26-30,34-58,9-9A, VIŠNjIČKA: BB,BB,84,90A-114,134-156,162-164,57-61D,67A-71,77-81,91-95,115-115M, VLASENIČKA: 2-2A,8-12A,1-5,9-11, VLAŠIĆKA: 2-20,1-7, Naselje VIŠNjICA: ADA HUJA: 2-28,1-15, ANICE SAVIĆ-REBAC: 1-3A,9-11, ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, DUNAVSKI BREG: 2-6,1A-9, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LEPE STAMENKOVIĆ: 2-12,18-44,48-76,9-29,33,37-49,55-85, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, METALSKA: 2-68A,1-67, ROSPI ĆUPRIJA: 6-6,10-14G,18, SESTARA BUKUMIROVIĆ: 80-84,90-92,98-100,106-118, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, TRUDBENIČKA: 24-24A, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1-23A,
Voždovac
08:00 - 15:00 BJELOVARSKA: 2-6,1, BORISAVLjEVIĆEVA: 72-86,81-85, BOŽE JANKOVIĆA: 72-76,86,67,71-75,87, BUKOVIČKA: 2-4,8-14,1-13A, DANIJELOVA: 36-40,43A-51, JOVANA POPOVIĆA: 14-18V/2,27-29A, KRALjEVAČKA: 2-2B,66-74,1-33, KUMODRAŠKA: bb,22-38,42-66,72,76-80,90-128,17-19,23-85,91-95,107-117D, LjUBE KOVAČEVIĆA: 2-12,1-3A/1,7-13B,17, LjUBIĆKA: 20B-28,23-27, MILOVANA ŠARANOVIĆA: 2-36,5-27, SANSKA: 2-22,5-27A, SIĆEVAČKA: 1-5, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 1A-9, VITANOVAČKA: BB,18A-26,30A-38B,7A-15,23-33,37-39, VOJVODE ĐUROVIĆA: 8-16,20,24-28, VOJVODE SKOPLjANCA: 35-39A,
Rakovica
09:00 - 16:00 Naselje PETLOVO BRDO: NIĆIFORA NINKOVIĆA: 39A-39G,
Novi Beograd
08:30 - 14:30 DžONA KENEDIJA: 20-34,67-83, GENERALA ŽDANOVA: 20-34,21A-33, LUJA ADAMIČA: 22-26V ,21-31, RADOJA DAKIĆA: 78-80,29-39,63-67, TOŠIN BUNAR: 96-110,65-69,73-81,
Zemun
08:30 - 14:30 ALEKSANDRA DUBČEKA : 74A, DR NEDELjKA ERCEGOVCA : 29n, PETRA KOČIĆA: 51, RADOJA DAKIĆA: 46-64b,49-55,59-61, SKADARSKA: 2-10A,3-9, TOŠIN BUNAR: 48-92B,23-29,33-39,43-63D, VASE PELAGIĆA: 2-6,1,5,
10:00 - 12:00 Naselje BOLjEVCI: SAVSKI NASIP: BB,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: BOGOLjUBA PETKOVIĆA: 1A-1B,7, HRASTOVA: 2-12,1-13, PROKIĆA KRAJ: 0,6,10-26,32-44,48-52,386,23-45,49,53,57A-65A,69,75A,79-83D,87-93A,97A-101,259B, SVETOSAVSKA: 158,164-170,180-184,188-188D,192-194B,202A-202B,206-208A,214A-250,260B-262C,266,270-272B,278,282A-288,294A,298,302,314,322,330,334-340,346,350,356,364,370-380,23A,157A-161,165-177,185-187,191-199A,203,207-211,215B,223C-225,229-231A,241B,245-253,257-259,267-269,273-279,283-293C,297,301-305,309-315,319A-329B,333,337-341,345A-349,353-355A,359-361,447-453,835A, VRELINSKA: 6-8,7,15,19,25,33-43,
Naselje GUNCATE: BEOGRADSKA: 2A-10B,14B,18-22E,44,3-13,43G, DESETOG OKTOBRA: 2-8,12-34,1-3,7-13, DEVETOG MAJA: 2-4,24,28,32,27-27DJ,39,53, GROBLjANSKA: 2A,6-8,12-18,1,9-19, HAJDUK-VELjKOVA: 2-18,22R-54,1-11,15-25,29D-51,55-57,63-73A, IZVORSKA: 2-34,40-54,58-60,1-27,31-33,37-47,51-53, KOSMAJSKA: 2-8A,12,1-3A,7A-11,15,93B, LIPOVAČKA: 0-58,62-68,1-27A,31B-43,47A-65B,69-89, MAJDANSKA: 2-6A,10-10Ž,14-20,1-1A,7-9A,13-21, OBRŠINSKA: 2-50,54-72,1-11,15-17,21-23,27-33A,37-39,43-53,121A, OMLADINSKA: 2-22,26-54B,1-15,19-31, PALIH BORACA: 0BB-36A,1-31,35A,39-41, PROKIĆA KRAJ: 89Z, ŠANDRVANSKA: 2-22A,26-28,32-52,74,3-11,15,41-43,75B, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 0-36B,42-42A,46-70,74D-88,92-96,100-106,110-120,124-146,1-35A,39-45B,49-61D,65-85,89-103,107-113,119A-119B,123-127,131-139,145D-165, VOJVODE STEPE: 2A-4,1-7A,11-17, VUKA KARADžIĆA: 2,1-7,11B-23B,27-31,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje MISLOĐIN: BAČEVIČKA: 60,63,
09:00 - 16:00 Naselje BRGULICE: MATIĆA KRAJ: 15, Naselje KRTINSKA: TRNjACI: 1B, Naselje OBRENOVAC: UROVAČKI GAJ: 33A, Naselje RATARI: BRGULICE: 4,8-14A,18-22B,52,72,90,1-13,17-19,23-27,33-35,39,45-47,61,67-69,1111, IZA ŠKOLE: 12, MATIĆA KRAJ: 14-16,22B,78,1,9,17A-17G,31,37,51,59,69A, NEMA NAZIV ULICA: 2,10,3,11,15,23,29,41-43,49,53, RATARSKA: 22A, SAVSKA: 8,12-14A,18,1A, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 2A,6,16,20-20B,1,9-13,17-19A, Naselje UROVCI: ALEKSANDRIĆA KRAJ: 197, BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 44G,53,63, CENTAR: 46,140A,73,139,153,1111, CIGANI: 12A, DILBEROVIĆA KRAJ: 90,57A, GAJIĆA KRAJ: 35A, GAJSKE BARE: 10, INDUSTRIJSKA ZONA: 1BB, KOD DOMA: 60,120,158-158A,168A,35,57-59B,129,161,165,171A, KOD IGRALIŠTA: 0,30G-32,82A,94,1BB,19A,31,67B,71, KOD KANALA: 8A,174A, KOD ŠKOLE: 2,6A,16,26,38,52,88A,17B-21,35,67,1111, KOD ZADRUGE: 110D,129,147, KRTINSKA DUB.BARA: 40, LIVADSKA: 31A, LUKIĆA KRAJ: 114A,17A, MOVTICA: 0-8,12-14,18-22,28-30,38,42,46-46A,54,58-62,68,72-74,84B,96,102,1-1A,13-15,21A-27,31,35-41A,45,49,55-79,83-85, OBRENOVAC KRTINSKA: 1111BB, POLj.DOBRO MLADOST: 184A,274A,47, POPOVIĆA KRAJ: 30,86,120A,146,150,11,35B,51,119B,147A,171,1111, SELO: 0-2,38,44A,90A,102,110,122,162-164,196,200,7,31,35,95,109,117,153-155,163, ŠKOLSKA: 4,10,1,7B,11-13,17-19,23-27,33,39,49A, STEVANOVIĆA KRAJ: 0,10,22A,36,50,58,88,100A,1A-3,11B,15A,23B,31,41,47A,57B, UROVAČKA: 2-10,16-48,56,60,78-84,92,96,102,106,114,118-120,132-134,138-140,148,152-154,170,178-180,186,196-198,202,1,5-17,21-25,39,51-53,85-87,91,101,105-107,111-115,125,129,133-135,147,161,177,183,201-203,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje ARANĐELOVAC: STOJNIK: BB,162-180,184-194,198-208,163-189,193-205,
Surčin
10:00 - 12:00 Naselje BOLjEVCI: BRAĆE VESELINOVIĆ: BB, BRANKA OSTOJIĆA: 2-14,18-22A,28,1-13,17-21B,25-27, ČMELIKOVO NASELjE: 98-104,108-126,69-71,75-125, RELjE OPARUŠIĆA: 2-6,10-26,1-19, RIBARSKA: 2-14,1-5, SAVE ŠUMANOVIĆA: 2-16,1-15, ŠILjINA: 1-1A,7-9,13-47,51,55-109,113-115,121-125,129-133,137-141, UČITELjA JOVANOVIĆA: 4,3-5, ULICA MIRA: 172-220,224,228,232-264,169-207,
Lazarevac
09:00 - 14:00 opština Lajkovac naselje Kalenić zaseok Mlaka
Stari grad 09:00 - 11:00 Brankova 28
09:00 - 12:00 naselje Lazarevac:ulice 1300 Kaplara,Branislava Markovića,Lipovačka,Drenjanski put i oko bazena Vidik.
12:30 - 13:30 naselje Stubica oko Spomenika,Česme i Jasenova
09:30 - 15:00 opština Ljig naselje BA
Kurir.rs